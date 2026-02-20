English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Sports
  • IND vs SA: தென்னாப்பிரிக்காவிற்கு எதிரான சூப்பர் 8! இந்திய அணியில் 2 மாற்றம்?

IND vs SA: தென்னாப்பிரிக்காவிற்கு எதிரான சூப்பர் 8! இந்திய அணியில் 2 மாற்றம்?

IND vs SA: இந்திய அணி 4 குரூப் போட்டிகளிலும் வெற்றி பெற்றாலும், பேட்டிங் மற்றும் பவுலிங்கில் சற்று கூடுதல் கவனம் தேவைப்படுகிறது.   

Written by - RK Spark | Last Updated : Feb 20, 2026, 02:43 PM IST
  • இந்தியா vs தென்னாப்பிரிக்கா..
  • சூப்பர் 8 போட்டி.
  • இந்திய உத்தேச அணி!

Trending Photos

அடல் ஓய்வூதியத் திட்டம்: மாதம் ரூ.5,000 ஓய்வூதியம், சிறிய முதலீடு...அற்புதமான அரசு திட்டம்
camera icon9
Atal pension yojana
அடல் ஓய்வூதியத் திட்டம்: மாதம் ரூ.5,000 ஓய்வூதியம், சிறிய முதலீடு...அற்புதமான அரசு திட்டம்
சேயோன் படத்திற்காக சிவகார்த்திகேயன் வாங்கிய சம்பளம் எவ்வளவு தெரியுமா?
camera icon6
Seyon
சேயோன் படத்திற்காக சிவகார்த்திகேயன் வாங்கிய சம்பளம் எவ்வளவு தெரியுமா?
அடுத்த மாதம் ரூ. 5000 குறையப்போகும் தங்கம் விலை! நகை வாங்க இதுதான் சரியான நேரமா?
camera icon10
Gold price
அடுத்த மாதம் ரூ. 5000 குறையப்போகும் தங்கம் விலை! நகை வாங்க இதுதான் சரியான நேரமா?
தென்மாவட்ட மக்களே நோட் பண்ணுங்க... நாளை எங்கெல்லாம் மழைக்கு வாய்ப்பு?
camera icon9
தென்மாவட்ட மக்களே நோட் பண்ணுங்க... நாளை எங்கெல்லாம் மழைக்கு வாய்ப்பு?
IND vs SA: தென்னாப்பிரிக்காவிற்கு எதிரான சூப்பர் 8! இந்திய அணியில் 2 மாற்றம்?

டி20 உலக கோப்பை தொடரில் குரூப் போட்டிகள் கிட்டத்தட்ட முடிவடைந்துள்ளது. அடுத்ததாக சூப்பர் 8 போட்டிகள் தொடங்க உள்ளன. இந்திய அணி தங்களது அனைத்து குரூப் போட்டிகளிலும் வெற்றி பெற்று சூப்பர் 8 சுற்றுக்கு முன்னேறியுள்ளது. தங்களது முதல் சூப்பர் 8 போட்டியில் தென் ஆப்பிரிக்கா அணியை அகமதாபாத்தில் எதிர்கொள்கிறது. இந்திய அணி 4 குரூப் போட்டிகளிலும் வெற்றி பெற்றாலும், பேட்டிங் மற்றும் பவுலிங்கில் சற்று கூடுதல் கவனம் தேவைப்படுகிறது. தென்னாபிரிக்க அணிக்கு எதிரான சூப்பர் 8 போட்டியில் இந்திய அணியின் பிளேயிங் லெவன் குறித்து முன்னாள் வீரர் சுனில் கவாஸ்கர் தன்னுடைய கணிப்பை தெரிவித்துள்ளார். 

Add Zee News as a Preferred Source

மேலும் படிக்க | 14 வயதில் அசத்தும் வைபவ் சூர்யவன்சி.. அவரின் டாப் 10 சாதனைகள் இங்கே!

இந்திய அணியில் என்ன மாற்றம்?

இந்திய அணியில் உள்ள வீரர்கள் அனைவரும் தங்களது இடத்திற்கு சரியாக பொருந்தி உள்ளனர், இதன் காரணமாக அணியில் பெரிய மாற்றங்கள் தேவையில்லை என்று கவாஸ்கர் தெரிவித்துள்ளார். ஆனாலும் தென்னாபிரிக்க அணிக்கு எதிரான போட்டியில் ஒரே ஒரு வீரரை மட்டும் மாற்ற வேண்டும் என்று தெரிவித்துள்ளார். தென்னாபிரிக்க அணிக்கு எதிரான போட்டியில் அர்ஷ்தீப் சிங்கிக்கு பதிலாக அக்சர் பட்டேல் அணிக்கு திரும்ப வேண்டும் என்று தெரிவித்துள்ளார். மேலும் வாஷிங்டன் சுந்தரும் அணியில் இடம் பெறலாம் என்றும் தெரிவித்துள்ளார். 

வாஷிங்டன் சுந்தர் நிலை?

வாஷிங்டன் சுந்தர் அணியில் இருப்பது ஒன்பதாவது இடத்திலும் ஒரு பேட்டர் இந்திய அணிக்கு கிடைப்பார் என்று கவாஸ்கர் தெரிவித்துள்ளார். நெதர்லாந்துக்கு எதிரான போட்டியில் விக்கெட் வீழ்த்தவில்லை என்றாலும் அவரது பந்துவீச்சு அணிக்கு தேவையான ஒன்று என்றும், தென்னாப்பிரிக்க அணியில் இடதுகை வீரர்கள் நிறைய பேர் உள்ளதால் அவர்களுக்கு எதிராக பந்து வீச வாஷிங்டன் சுந்தர் துருப்புச் சீட்டாக இருப்பார் என்றும் கவாஸ்கர் கூறியுள்ளார்.

சுனில் கவாஸ்கர் உத்தேச அணி

அபிஷேக் சர்மா, இஷான் கிஷன், திலக் வர்மா, சூர்யகுமார் யாதவ், ஷிவம் துபே, ஹர்திக் பாண்டியா, ரின்கு சிங், வாஷிங்டன் சுந்தர், அக்சர் படேல், ஜஸ்பிரித் பும்ரா, வருண் சகரவர்த்தி.

சூப்பர் 8 சுற்று விவரம்

சூப்பர் 8 சுற்றில் இந்தியா குரூப் 1 பிரிவில் இடம் பிடித்துள்ளது. இந்த பிரிவில் இந்தியாவுடன் தென்னாப்பிரிக்கா, மேற்கிந்தியத் தீவுகள் மற்றும் ஜிம்பாப்வே ஆகிய அணிகள் உள்ளன. பிப்ரவரி 22 அன்று அகமதாபாத்தில் தென்னாப்பிரிக்காவுடன் மோதுகிறது இந்தியா. அதன் பிறகு பிப்ரவரி 26 அன்று சென்னை சேப்பாக்கம் மைதானத்தில் ஜிம்பாப்வே அணியை இந்தியா எதிர்கொள்கிறது. அதன் பிறகு மேற்கிந்திய தீவுகள் அணியுடன் மோதுகிறது. குரூப் 1-ல் முதல் இரண்டு இடங்களை பிடிக்கும் அணிகள் அரையிறுதிக்கு முன்னேறும் என்பதால், தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான முதல் வெற்றி இந்தியாவுக்கு மிக முக்கியமானது.

மேலும் படிக்க | வைபவ் சூரியவம்சிக்கு ஐசிசி தடை! இந்திய அணியில் வாய்ப்பு கிடைக்காது!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Ind vs SAsuper 8South AfricaIndian teamSunil Gavaskar

Trending News