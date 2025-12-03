IND vs SA: இந்த 2 வீரர்களுக்கு ஆப்பு... மீண்டும் கில் - இந்திய டி20ஐ அணி அறிவிப்பு!

IND vs SA, Team India T20I Squad: தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20ஐ தொடருக்கான இந்திய அணி இன்று அறிவிக்கப்பட்டது. சூர்யகுமார் யாதவ் தலைமையிலான 15 வீரர்கள் கொண்ட இந்திய அணியை பிசிசிஐ இன்று மாலை அறிவித்துள்ளது.
#TeamIndia's squad for the-match T20I series against South Africa announced.
Detailshttps://t.co/3Bscuq6Gri #INDvSA | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/0bHLCcbwTD
— BCCI (@BCCI) December 3, 2025
கழுத்து காயம் காரணமாக தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான டெஸ்ட், ஓடிஐ போட்டிகளில் விளையாடாத சுப்மான் கில், தற்போது டி20ஐ ஸ்குவாடில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார், துணை கேப்டன் பொறுப்பிலும் தொடர்கிறார். இருப்பினும், இன்னும் அவர் பிசிசிஐயில் உடற்தகுதியை நிருபிக்கவில்லை. அவர் உடற்தகுதியை நிருபிக்கும்பட்சத்தில் ஸ்குவாடில் இணைவார். மேலும், கடந்த ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான டி20ஐ தொடரில் விளையாடிய ரிங்கு சிங் மற்றும் நிதிஷ் குமார் ரெட்டி ஆகியோருக்கு இந்த தொடரில் வாய்ப்பளிக்கப்படவில்லை.
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ