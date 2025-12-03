English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
IND vs SA: இந்த 2 வீரர்களுக்கு ஆப்பு... மீண்டும் கில் - இந்திய டி20ஐ அணி அறிவிப்பு!

Team India T20I Squad: தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20ஐ தொடருக்கான இந்திய அணி இன்று அறிவிக்கப்பட்டது. சுப்மான் கில் ஸ்குவாடில் சேர்க்கப்பட்டுள்ள நிலையில், 2 முக்கிய வீரர்கள் நீக்கப்பட்டுள்ளனர்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Dec 3, 2025, 06:05 PM IST

IND vs SA: இந்த 2 வீரர்களுக்கு ஆப்பு... மீண்டும் கில் - இந்திய டி20ஐ அணி அறிவிப்பு!

IND vs SA, Team India T20I Squad: தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20ஐ தொடருக்கான இந்திய அணி இன்று அறிவிக்கப்பட்டது. சூர்யகுமார் யாதவ் தலைமையிலான 15 வீரர்கள் கொண்ட இந்திய அணியை பிசிசிஐ இன்று மாலை அறிவித்துள்ளது.

கழுத்து காயம் காரணமாக தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான டெஸ்ட், ஓடிஐ போட்டிகளில் விளையாடாத சுப்மான் கில், தற்போது டி20ஐ ஸ்குவாடில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார், துணை கேப்டன் பொறுப்பிலும் தொடர்கிறார். இருப்பினும், இன்னும் அவர் பிசிசிஐயில் உடற்தகுதியை நிருபிக்கவில்லை. அவர் உடற்தகுதியை நிருபிக்கும்பட்சத்தில் ஸ்குவாடில் இணைவார். மேலும், கடந்த ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான டி20ஐ தொடரில் விளையாடிய ரிங்கு சிங் மற்றும் நிதிஷ் குமார் ரெட்டி ஆகியோருக்கு இந்த தொடரில் வாய்ப்பளிக்கப்படவில்லை.

