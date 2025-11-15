English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • IND vs SA: மைதானத்தில் இருந்து பாதியில் வெளியேறிய சுப்மன் கில்! என்ன ஆனது?

IND vs SA: மைதானத்தில் இருந்து பாதியில் வெளியேறிய சுப்மன் கில்! என்ன ஆனது?

தென்னாப்பிரிக்கா அணிக்கு எதிரான முதல் டெஸ்ட் போட்டியில் இந்திய அணி ஒரு இக்கட்டான நிலையில் உள்ளது. கேப்டனின் திடீர் காயம், அணியின் திட்டங்களில் பெரும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

Written by - RK Spark | Last Updated : Nov 15, 2025, 01:16 PM IST
  • இந்தியா-தென்னாப்பிரிக்கா டெஸ்ட்
  • ஷுப்மன் கில்லுக்கு திடீர் காயம்!
  • களத்தை விட்டு வெளியேறியதால் பரபரப்பு!

கொல்கத்தாவின் புகழ்பெற்ற ஈடன் கார்டன்ஸ் மைதானத்தில் தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிராக நடைபெற்று வரும் முதல் டெஸ்ட் போட்டியின் இரண்டாம் நாளான இன்று, இந்திய அணிக்கு பெரும் பின்னடைவு ஏற்பட்டுள்ளது. அணியின் கேப்டனும், நட்சத்திர வீரருமான ஷுப்மன் கில், பேட்டிங் செய்யும்போது ஏற்பட்ட திடீர் கழுத்து வலியால், ஆட்டத்தின் பாதியிலேயே ‘ரிட்டயர்ட் ஹர்ட்’ ஆகி வெளியேறியது ரசிகர்களிடையே பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மேலும் படிக்க | CSK எடுக்கும் முக்கிய முடிவுகள் - மினி ஏலத்தில் எவ்வளவு தொகை கையில் இருக்கும்?

இரண்டாம் நாளில் நடந்த சோகம்

இன்று காலை, போட்டியின் இரண்டாம் நாள் ஆட்டம் தொடங்கிய சிறிது நேரத்திலேயே இந்த எதிர்பாராத நிகழ்வு நிகழ்ந்தது. இந்திய இன்னிங்ஸின் 35-வது ஓவரில் வாஷிங்டன் சுந்தர் ஆட்டமிழந்த பிறகு, ஷுப்மன் கில் களமிறங்கினார். ரசிகர்கள் ஆரவாரத்துடன் அவரை வரவேற்ற நிலையில், அவர் வெறும் மூன்று பந்துகளை மட்டுமே சந்தித்திருந்தார். அப்போது, அவருக்கு கழுத்து பகுதியில் லேசான வலி ஏற்பட்டது. வலியால் அவதிப்பட்ட அவர், கழுத்தை பிடித்தபடி களத்திலேயே நின்றார்.

உடனடியாக இந்திய அணியின் பிசியோதெரபிஸ்ட் விரைந்து வந்து அவருக்கு முதலுதவி அளித்தார். அவரால் தொடர்ந்து பேட்டிங் செய்ய முடியாத அளவுக்கு வலி அதிகமாக இருந்ததால், வேறு வழியின்றி ஆட்டத்தில் இருந்து பாதியிலேயே வெளியேற கில் முடிவு செய்தார். வலியுடன் அவர் பெவிலியன் திரும்பிய காட்சி, இந்திய அணிக்கு பெரும் பின்னடைவாக கருதப்படுகிறது. அவர் மீண்டும் பேட்டிங் செய்ய களமிறங்குவாரா என்பது குறித்த உறுதியான தகவல்கள் இதுவரை வெளியாகவில்லை.

இந்தியாவின் நம்பிக்கை நட்சத்திரம்

சமீபத்தில் இந்திய டெஸ்ட் மற்றும் ஒருநாள் அணிகளின் கேப்டனாக பொறுப்பேற்ற ஷுப்மன் கில், தனது சிறப்பான ஆட்டத்தாலும், தலைமை பண்பாலும் அனைவரின் பாராட்டுகளையும் பெற்று வருகிறார். 2025-27 உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் தொடரில் இந்திய அணிக்கு ஒரு வலுவான தொடக்கத்தை அவர் அளித்துள்ளார். அவரது தலைமையில் இதுவரை விளையாடியுள்ள ஏழு டெஸ்ட் போட்டிகளில், இந்திய அணி நான்கு வெற்றிகளையும், ஒரு டிராவையும் பதிவு செய்துள்ளது; இரண்டில் மட்டுமே தோல்வியடைந்துள்ளது. இந்நிலையில், முக்கியமான இந்த தொடரில் கேப்டனுக்கே காயம் ஏற்பட்டிருப்பது அணிக்கு பெரும் கவலையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கங்குலியின் பாராட்டு மழையில் கில்

சமீபத்தில் பிசிசிஐ-யின் முன்னாள் தலைவரான சவுரவ் கங்குலி, ஷுப்மன் கில்லை வெகுவாக பாராட்டியிருந்தார். "ஷுப்மன் கில் ஒரு அற்புதமான பேட்ஸ்மேன் மட்டுமல்ல, ஒரு மிகச்சிறந்த கேப்டனும் கூட. இளம் வயதில் இங்கிலாந்து போன்ற கடினமான சூழலில் இந்திய அணியை சிறப்பாக வழிநடத்தியது பாராட்டுக்குரியது. அவர் மூன்று விதமான போட்டிகளிலும் ஜொலிக்கக்கூடிய ஒரு வீரர். அவரது கேப்டன் பயணத்திற்கு எனது மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள்," என்று கங்குலி புகழ்ந்திருந்தார். இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழலில் கில் காயமடைந்திருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

மேலும் படிக்க | ஐபிஎல் 2026 : தோனியின் 5 மணிநேர தீவிர பயிற்சி முதல் நடராஜன் ரிலீஸ் வரை

Ind vs SAShubman GillShubman Gill InjuryBCCITest Match

