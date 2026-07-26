/IND vs SL Test: காயத்தால் விலகும் 2 நட்சத்திர வீரர்கள்.. இந்திய அணிக்கு பின்னடைவு!

அடுத்த மாதம் இலங்கை சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்ளவுள்ள இந்திய கிரிக்கெட் அணி, அங்கு 2 போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரில் விளையாட இருக்கிறது. இந்த தொடருக்கான இந்திய அணி அடுத்த வாரம் அறிவிக்கப்பட உள்ள நிலையில், முன்னணி வீரர்கள் சிலர் காயத்தால் விலகும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.
வாஷிங்டன் சுந்தர்: இங்கிலாந்துக்கு எதிரான 2 வது ஒருநாள் போட்டியின் போது (ஜூலை 16) காயமடைந்த தமிழகத்தை சேர்ந்த சுழற்பந்து வீச்சு ஆல்-ரவுண்டர் வாஷிங்டன் சுந்தர், இலங்கைக்கு எதிரான முதல் டெஸ்ட் போட்டியில் விளையாட மாட்டார் என தெரிகிறது.
ஹர்ஷித் ராணா & நிதிஷ் குமார் ரெட்டி: நாட்டிங்ஹாமில் இங்கிலாந்துக்கு எதிராக நடைபெற்ற 3 வது டி20 போட்டியில் (ஜூலை 7) வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஹர்ஷித் ராணாவிற்கு காயம் ஏற்பட்டது. அதேபோல, அயர்லாந்து - இங்கிலாந்து சுற்றுப்பயணத்திற்கு முன்பாகவே இடது தொடையில் ஏற்பட்ட காயம் தீவிரமடைந்ததால் நிதிஷ் குமார் ரெட்டி விலகினார். இதனால் இவர்கள் இருவரும் இந்த இலங்கை தொடர் முழுவதையும் தவறவிட வாய்ப்புள்ளது.
ஜஸ்பிரித் பும்ரா: உலக டெஸ்ட் தரவரிசையில் முதலிடத்தில் இருக்கும் ஜஸ்பிரித் பும்ராவின் தேர்வு, அவரின் உடற்தகுதியை அடிப்படையாகக் கொண்டே முடிவெடுக்கப்படும். இங்கிலாந்துக்கு எதிரான 3 வது ஒருநாள் போட்டியில் முழங்கால் காயம் காரணமாக விளையாடாத பும்ரா, ஜூலை 30 வரை ஓய்வில் இருப்பார். அதன் பின்னர் பிசிசிஐ-யின் 'சென்டர் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸ்' மையத்தில் இணைந்து உடற்தகுதியை நிரூபிக்க உள்ளார். இவர் கடைசியாக 2025 நவம்பரில் தென்னாப்பிரிக்காவிற்கு எதிராக டெஸ்ட் போட்டியில் விளையாடினார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
இந்திய அணி கடைசியாக 2017 இல் இலங்கை சென்று 3-0 என டெஸ்ட் தொடரைக் கைப்பற்றியது. மேலும், இவ்விரு அணிகளும் கடைசியாக 2022 மார்ச் மாதத்தில் மோதியபோது, ரோஹித் சர்மா தலைமையிலான இந்திய அணி 2-0 என கைப்பற்றியது.
WTC வாய்ப்பு: 2027 உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் இறுதிப்போட்டிக்கு தகுதிபெறும் வாய்ப்பை தக்கவைக்க, ஆகஸ்ட் 2026 இல் நடைபெறும் இந்த 2 டெஸ்ட் போட்டிகளிலும் இந்திய அணி கட்டாயம் வெற்றி பெற வேண்டும்.