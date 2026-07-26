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IND vs SL Test: காயத்தால் விலகும் 2 நட்சத்திர வீரர்கள்.. இந்திய அணிக்கு பின்னடைவு!

இலங்கைக்கு எதிரான டெஸ்ட் தொடருக்கு முன் இந்திய அணியில் காயம் பிரச்சனை தீவிரமடைந்துள்ள நிலையில், வாஷிங்டன் சுந்தர், ஹர்ஷித் ராணா, நிதிஷ் ரெட்டி விலகும் சூழலும், பும்ராவின் உடற்தகுதி கேள்விக்குறியாகவும் உள்ளது.

Written ByR Balaji
Published: Jul 26, 2026, 06:07 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 06:07 PM IST
IND vs SL Test: காயத்தால் விலகும் 2 நட்சத்திர வீரர்கள்.. இந்திய அணிக்கு பின்னடைவு!

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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