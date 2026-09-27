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ஒற்றை ஆளாக மிரட்டிய குல்தீப் யாதவ்... 2027 உலகக் கோப்பைக்கு இவர் ஏன் முக்கியம்?

IND vs WI 1st ODI: மேற்கு இந்திய தீவுகள் அணிக்கு எதிரான முதல் ஒருநாள் போட்டியில் இந்திய அணிக்கு 296 இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டது. 4 விக்கெட்டை வீழ்த்திய குல்தீப் யாதவ், 2027 உலகக் கோப்பை தொடரில் இந்திய அணிக்கு ஏன் மிக முக்கியம் என்பதை இங்கு காணலாம்.

Written BySudharsan G
Published: Sep 27, 2026, 07:15 PM IST|Updated: Sep 27, 2026, 07:15 PM IST
ஒற்றை ஆளாக மிரட்டிய குல்தீப் யாதவ்... 2027 உலகக் கோப்பைக்கு இவர் ஏன் முக்கியம்?
Image Credit: Kuldeep Yadav | AI Generated Image : ChatGPT

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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