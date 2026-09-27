/ஒற்றை ஆளாக மிரட்டிய குல்தீப் யாதவ்... 2027 உலகக் கோப்பைக்கு இவர் ஏன் முக்கியம்?

IND vs WI 1st ODI, Kuldeep Yadav: இந்தியா - மேற்கு இந்திய தீவுகள் அணிகள் மோதும் மூன்று போட்டிகள் கொண்ட ஓடிஐ தொடர் இன்று தொடங்குகிறது. முதல் போட்டி திருவனந்தபுரம் நகரில் முதல் போட்டி இன்று நடைபெற்று வருகிறது.
டாஸ் வென்ற இந்திய அணி கேப்டன் சுப்மான் கில் பந்துவீச்சை தேர்வு செய்தார். அறிமுக வீரராக நமன் திர் இந்திய அணியில் வாய்ப்பை பெற்றார். பலரும் எதிர்பார்த்த முகமது சிராஜ், ஜெய்ஸ்வால் ஆகியோருக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கவில்லை.
நீண்ட நாளுக்கு பின் வொயிட் பால் கிரிக்கெட் போட்டியில் ஜடேஜா விளையாடினார். சிராஜ் இல்லாத இடத்தில் குர்னூர் பிரர் விளையாடினார். ருதுராஜ் கெய்க்வாட் மிடில் ஆர்டரில் வாய்ப்பை பெற்றார். நிதிஷ் குமார் ரெட்டி வேகப்பந்துவீச்சு ஆல்-ரவுண்டராகவும், ஒற்றை ஸ்பின்னராக குல்தீப் யாதவ் களமிறக்கப்பட்டார்.
தொடர்ந்து, மேற்கு இந்திய தீவுகள் அணி பேட்டிங் செய்தது. பிரசித் கிருஷ்ணா முதல் ஓவரில் 1 ரன்னை மட்டும் கொடுக்க, 2வது ஓவரை நிதிஷ் குமார் ரெட்டி வீச வந்தார். சிராஜ் இல்லாத நிலையில் புதிய பந்து அவருக்கு கொடுக்கப்பட்டது. ஆனால் நிதிஷ் குமார் 2வது ஓவரில் 4 பவுண்டரிகள் உள்பட மொத்தம் 18 ரன்களை கொடுத்தார்.
நிதிஷ் குமார் ரெட்டி அந்த ஓவருக்கு பின் பந்துவீச வரவில்லை, மறுமுனையில் குர்னூர் பிரர் பந்துவீசினார். பிரசித் கிருஷ்ணா மட்டும் ஓரளவு கட்டுக்கோப்புடன் பந்துவீச மறுமுனையில் ரன்கள் கசிந்தது.
முதல் 10 ஓவர்களில் (முதல் பவர்பிளே) விக்கெட் இழப்பின்றி மேற்கு இந்திய தீவுகள் 85 ரன்களை (ரன்ரேட் 8.50) அடித்தது. 13.3 ஓவர்களில் 100 ரன்களை கடந்தது. 15வது ஓவரில் குல்தீப் யாதவ் பந்துவீச வந்து, மேற்கு இந்திய தீவுகளின் ரன்வேகத்தை கட்டுப்படுத்தினார்.
2வது பவர்பிளே ஓவர்களில் மேற்கு இந்திய தீவுகள் பேட்டர்கள் மெதுவாகவே ரன்களை குவித்து வந்தனர். அதில் குல்தீப் யாதவ் பெரிய நெருக்கடியை கொடுத்தார். மேற்கு இந்திய தீவுகள் அணியின் மிடில் ஆர்டர் பேட்டர்கள் தொடர்ந்து சொதப்பி வருவது வாடிக்கையாக உள்ள நிலையில், அது இன்றும் அதே நடந்தது.
குல்தீப் வீசிய 20வது ஓவரில்தான் முதல் விக்கெட்டை எடுத்தது இந்திய அணி. ஜான் கேம்பெல் 60 பந்துகளில் 6 பவுண்டரிகள், 3 சிக்ஸர்கள் உள்பட 62 ரன்களை அடித்து ஆட்டமிழந்தார்.
அடுத்து பெரியளவில் பவுண்டரிகளே வராமல் ரன் வேகம் கட்டுப்படுத்தப்பட்டது. பிரசித் வீசிய 31வது ஓவரில் கீசி கார்ட்டி 30 பந்துகளில் பவுண்டரி ஏதுமின்றி 13 ரன்களை மட்டும் அடித்து ஆட்டமிழந்தார். பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட கேப்டன் ஷாய் ஹோப் 11 பந்துகளில் 1 பவுண்டரி உள்பட 12 ரன்களை அடித்தார். ஓபனர் ஜஸ்டின் கிரீவ்ஸ் 104 பந்துகளில் அவரது முதல் ஓடிஐ சதத்தை பதிவு செய்தார்.
முதல் 34 ஓவர்களுக்கு இரு முனையிலும் வெவ்வேறு பந்துகள் பயன்படுத்தப்படும். 34வது ஓவர் நிறைவடைந்ததும் பந்துவீசும் அணியின் கேப்டன் ஏதாவது ஒரு பந்தை தேர்வு செய்வார். மீதம் உள்ள 16 ஓவர்களில் அந்த பந்தைக் கொண்டுதான் இரு முனையிலும் பந்துவீசப்படும். அப்படியிருக்க, அந்த ஒற்றை பந்தை தேர்வு செய்து 35வது ஓவரில் குல்தீப் யாதவ் பந்துவீச வந்தார்.
Crucial breakthroughs served with a touch of magic— BCCI (@BCCI) September 27, 2026
Watch how Kuldeep Yadav shifted the momentum for #TeamIndia
Update https://t.co/O2cs86p4gq#INDvWI | @mflone_ | @imkuldeep18 pic.twitter.com/nAt1GOrcW2
அந்த ஓவரில் சதமடித்து செட்டிலான ஜஸ்டின் கிரீவ்ஸ் விக்கெட்டை குல்தீப் கைப்பற்றினார். அடுத்த பந்திலேயே ஜூவல் ஆண்ட்ரூ டக்அவுட்டானார். மேற்கு இந்திய தீவுகள் அணி 30.1 ஓவரில் 176/2 என்ற நிலையில் இருந்து 35.4 ஓவரில் 198/5 என சரிந்தது.
அமிர் ஜாங்கோ அணியை சரிவில் இருந்து மீட்டார். அவருடன் ரோஸ்டன் சேஸ் நல்ல பார்ட்னர்ஷிப்பை கொடுத்தார். இதனால், 50 ஓவர் முடிவில் 7 விக்கெட் இழப்பிற்கு 295 ரன்களை வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி அடித்தது.
அமிர் ஜாங்கோ 43 பந்துகளில் 7 பவுண்டரி, 1 சிக்ஸர் உடன் 58 ரன்களை அடித்து ஆட்டமிழக்காமல் இருந்தார். பிரசித், குர்னூர், ஜடேஜா, குல்தீப் ஆகியோர் தலா 10 ஓவர்களையும்; நமன் திர் மற்றும் நிதிஷ் குமார் ரெட்டி தலா 5 ஓவர்களை வீசினர். குல்தீப் யாதவ் 4 விக்கெட்டையும் பிரசித் கிருஷ்ணா 2 விக்கெட்டையும், நிதிஷ் குமார் ரெட்டி ஒரு விக்கெட்டையும் கைப்பற்றினர்.
தென்னாப்பிரிக்காவில் நடைபெறும் 2027 ஐசிசி உலகக் கோப்பை தொடரில் குல்தீப் யாதவ்வின் பங்கு இன்றியமையாதது. அங்கு சுழற்பந்துவீச்சு சாதகமான ஆடுகளங்கள் அதிகம். பந்து பழையதாகும்போதும், ஆடுகளம் மெதுவான தன்மைக்கு மாறும்போதும் குல்தீப் யாதவ்வின் பங்கு அளப்பரியதாக இருக்கும். எனவே, குல்தீப் யாதவுக்கு இந்திய அணி தொடர்ச்சியாக வாய்ப்பளிப்பதன் மூலம் ஃபார்மை மெருக்கேற்ற அவருக்கு நல்ல வாய்ப்பாக அமையும்.