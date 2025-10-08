தமிழக வீரர் சாய் சுதர்ஷனுக்கு வாழ்வா சாவா நிலை! ஏன் தெரியுமா?

வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிக்கு எதிரான முதல் டெஸ்ட் போட்டியில் இந்திய அணி அபார வெற்றி பெற்றிருந்தாலும், இளம் வீரர் சாய் சுதர்ஷனின் மோசமான ஆட்டம் அணி நிர்வாகத்திற்கு கவலையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. அகமதாபாத்தில் நடைபெற்ற முதல் போட்டியில் வெறும் 7 ரன்களில் ஆட்டமிழந்த அவர், தனது கிரிக்கெட் வாழ்க்கையிலேயே மறக்க விரும்பும் ஒரு ஷாட்டை ஆடி அவுட் ஆனார். இந்த நிலையில், வெள்ளிக்கிழமை டெல்லியில் தொடங்கும் இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டி, தமிழக வீரரான சாய் சுதர்ஷனுக்கு வாழ்வா, சாவா போராட்டமாக மாறியுள்ளது. இதில் சிறப்பாக செயல்பட வேண்டிய கட்டாயத்தில் அவர் இருக்கிறார். இல்லையெனில் அவரது இடம் பறிபோக வாய்ப்புள்ளது.
அழுத்தத்தில் சாய் சுதர்ஷன்
இந்திய வீரர்கள் அனைவரும் முதல் போட்டிக்கு பிறகு கிடைத்த இரண்டு நாள் ஓய்வில் வீடு திரும்பிய நிலையில், சாய் சுதர்ஷன் மட்டுமே பெரும் மன அழுத்தத்துடன் இருந்திருப்பார் என்பது மறுக்க முடியாத உண்மை. முதல் போட்டியில் 19 பந்துகளை சந்தித்து, தடுமாற்றத்துடன் ஆடி 7 ரன்களில் அவர் ஆட்டமிழந்த விதம், பெரும் விமர்சனங்களை எழுப்பியுள்ளது. தேர்வுக்குழுத் தலைவர் அஜித் அகர்கர் கருண் நாயரை நீக்கியபோது, "ஒரு இன்னிங்ஸை மட்டும் வைத்து நாங்கள் முடிவெடுப்பதில்லை. அவரிடமிருந்து இங்கிலாந்தில் நிறைய எதிர்பார்த்தோம்," என்று கூறியிருந்தார். இதே கருத்து சாய் சுதர்ஷனுக்கும் பொருந்தும். டெஸ்ட் அணியில் இடம்பிடிக்க கடும் போட்டி நிலவும் சூழலில், தொடர்ச்சியாக சொற்ப ரன்களில் ஆட்டமிழப்பது, அணியில் இருந்து நீக்கப்படுவதற்கு வழிவகுக்கும்.
நம்பிக்கையின் அடிப்படையில் கிடைத்த வாய்ப்பு
நிச்சயமாக, தேர்வாளர்களும் அணி நிர்வாகமும் வெறும் ரன் கணக்கை மட்டும் பார்ப்பதில்லை. இந்திய அணி ஒரு புதிய மாற்றத்தை காணும் இந்த தருணத்தில், தமிழக வீரரான சாய் சுதர்ஷன் மீது அதிக எதிர்பார்ப்பு வைக்கப்பட்டது. கருண் நாயருக்குப் பிறகு, முதல் தர போட்டிகளில் 48.50 என்ற அபார சராசரியை கொண்ட அபிமன்யு ஈஸ்வரனை விடவும் சாய் சுதர்ஷனுக்கு முன்னுரிமை அளிக்கப்பட்டது. பல சுற்றுப்பயணங்களில் அணியில் இருந்தும், ஈஸ்வரனுக்கு இன்னும் அறிமுக வாய்ப்பு கிடைக்கவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
சாய் சுதர்ஷனை தேர்ந்தெடுத்ததற்கு முக்கிய காரணம், அவரது நேர்த்தியான ஆட்ட நுணுக்கமும், எந்த சூழலிலும் சிறப்பாக ஆடக்கூடிய மனநிலையும் தான். இங்கிலாந்து தொடரின் முடிவில், இங்கிலாந்து முன்னாள் கேப்டன்களான ஜோ ரூட், மைக் ஆதர்டன் மற்றும் நாசர் ஹுசைன் ஆகியோர் சாய் சுதர்ஷனிடம், அவரது ஆட்டத்தை இதே போல் எளிமையாக வைத்துக்கொள்ளும்படி அறிவுரை வழங்கியுள்ளனர்.
தவறான ஷாட் மற்றும் புதிய சவால்
இங்கிலாந்து தொடரின் போது லெக்-சைடில் ஆட்டமிழந்து விமர்சனத்துக்குள்ளான சாய் சுதர்ஷன், சென்னை திரும்பியதும் தனது பயிற்சியாளர்களுடன் இணைந்து அந்த தவற்றை சரி செய்ய கடுமையாக உழைத்தார். அகமதாபாத் போட்டியில் அந்த பிரச்சினை அவரிடம் தெரியவில்லை. ஆனால், சுழற்பந்து வீச்சாளர்களுக்கு எதிராக அவர் மிகவும் தடுமாற்றத்துடன் காணப்பட்டார். சிறப்பாக ஃபுட்வர்க் பயன்படுத்தும் ஒரு பேட்ஸ்மேனான அவர், கிரீஸிலேயே நின்று, முன்னேறி ஆடாமல் பின்னோக்கிச் சென்று தவறு செய்தார்.
காத்திருக்கும் வீரர்கள் பட்டியல்
சாய் சுதர்ஷன் இந்த வாய்ப்பை தவறவிட்டால், அந்த இடத்தை பிடிக்க ஒரு பெரிய படையே காத்திருக்கிறது. அபிமன்யு ஈஸ்வரனைத் தாண்டி, மிடில் ஆர்டரில் ரஜத் படிதார் ரன் குவிப்பில் ஈடுபட்டுள்ளார். அவர் 3-ம் வரிசையில் ஆட எந்த நேரத்திலும் தயாராக இருப்பார். இவர்களை தவிர, தேவ்தத் படிக்கல், துருவ் ஜூரல் மற்றும் வாஷிங்டன் சுந்தர் ஆகியோரும் போட்டியில் உள்ளனர். வாஷிங்டன் சுந்தரின் பெயர் இங்கிலாந்து தொடருக்கு முன்பே 3-ம் வரிசைக்கு பரிசீலிக்கப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.
டெல்லி டெஸ்ட்: இறுதி வாய்ப்பு
அகமதாபாத் டெஸ்ட், சாய் சுதர்ஷனுக்கு 3-ம் இடத்தை உறுதி செய்வதற்கான ஒரு சிறந்த வாய்ப்பாக அமைந்திருக்க வேண்டும். ஆனால், அவர் டெல்லியில் தன்னை நிரூபிக்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் உள்ளார். அணி நிர்வாகம் அவர் மீது இன்னும் நம்பிக்கை வைத்திருந்தாலும், இன்னும் 10 நாட்களில் ரஞ்சி டிராபி தொடங்கவுள்ள நிலையில், மற்ற வீரர்கள் சிறப்பாக செயல்பட்டால், அது சாய் சுதர்ஷனுக்கு மேலும் அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தும்.
அவருக்கு முன் அந்த இடத்தில் ஆடிய புஜாரா, 14 முதல் தர சதங்களுடன் 60.38 என்ற சராசரியுடன் அணிக்குள் நுழைந்தார். ஆனால் சாய் சுதர்ஷன், 8 சதங்களுடன் 39.86 என்ற சராசரியையே கொண்டுள்ளார். இது, அவர் ரன் குவிப்பின் அடிப்படையில் அல்லாமல், திறமையின் மீதான நம்பிக்கையின் அடிப்படையில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார் என்பதை காட்டுகிறது. உள்நாட்டு போட்டிகளில் ரன் குவிக்கும் பல வீரர்கள் புறக்கணிக்கப்படும் நிலையில், ஐபிஎல் செயல்பாடுகளை வைத்து டெஸ்ட் அணியில் இடம் பிடித்தது சாய் சுதர்ஷனுக்கு கிடைத்த அதிர்ஷ்டம். அந்த நம்பிக்கையை அவர் டெல்லி டெஸ்டில் ரன்களாக மாற்ற தவறினால், அவரது டெஸ்ட் கிரிக்கெட் கனவு கேள்விக்குறியாகிவிடும்.
