Written by - R Balaji | Last Updated : Oct 10, 2025, 09:35 PM IST

13 ரன்னில் தவறிப்போன முதல் சதம்.. சாய் சுதர்சன் என்ன சொல்கிறார்!

Sai Sudharsan About Missing Century: வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிக்கு எதிரான இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டியில் இந்திய அணியில் மூன்றாவது வீரராக களம் இறங்கிய சாய் சுதர்சன் 87 ரன்கள் அடித்த நிலையில், 13 ரன்களில் சதத்தை தவறவிட்டார். இது சாய் சுதர்சனின் சர்வதேச டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் செய்த அதிகபட்ச ஸ்கோர் ஆகும்.

சாய் சுதர்சனின் பேச்சு 

இந்த நிகழ்ச்சியிலிருந்து பாடம் கற்றுக்கொண்டு அவர் மிக விரைவில் பெரிய ஸ்கோர் அடிப்பார் என்று முன்னாள் கேப்டன் கவாஸ்கர் மதிப்பாய்வு செய்தார். முதல் நாள் ஆட்டம் முடிந்தவுடன் செய்தியாளர்களுடன் பேசிய சாய் சுதர்சன், தனது இன்னிங்ஸுக்கு யாஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வாலுக்கு நன்றி தெரிவித்தார். "நாங்கள் இன்று சிறந்த பார்ட்னர்ஷிப் அமைத்தோம். நான் அடித்த 87 ரன்கள் குறித்து மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன்," என அவர் கூறினார்.

சுதர்ஷனின் மனப்பாங்கு

"நான் ரன்கள் சேர்க்க வேண்டும் என நினைக்கவில்லை. சுதந்திரமாக விளையாடினேன். இயல்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தினேன். எந்தவொரு முயற்சியும் இன்றி, மனதில் எந்த சுமையுமின்றி களத்தில் இருந்தேன். சதம் அடிக்க தவறினாலும், 87 ரன்கள் ஒரு நல்ல ஸ்கோர் என்று கருதுகிறேன்," என அவர் கூறினார்.

எதிர்கால எதிர்பார்ப்புகள்

"எந்தவொரு வெற்றியும் எப்போதும் நன்றி உணர்வோடு வரவேற்கப்படுகிறது, ஆனால் எனது மனம் எப்போதும் அதிகம் வேண்டும் என்று கேட்கும் குரங்கைப் போன்றது. அதனால் இனிமேல் பெரிய ரன்களை அடிக்க நான் ஆவலுடன் காத்திருக்கின்றேன். ஜெய்ஸ்வாலுடனான பேட்டிங் மிகவும் பிரமாதமாக இருந்தது. மறுமுனையிலிருந்து அவர் விளையாடிய ஷாட்கள் அபாரமானவை. நான் பல விஷயங்களை அவரிடமிருந்து கற்றுக்கொண்டேன். பந்தின் பவுன்ஸ் இப்போதைக்கு குறைந்ததாக உள்ளது. ஆனால் இரண்டாம் நாள் ஆட்டத்தில் மாறும் என எதிர்பார்க்கிறேன்," என்று சாய் சுதர்சன் மேலும் குறிப்பிட்டார். 

இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற இந்திய அணி பேட்டிங்கை தேர்வு செய்து விளையாடி வருகிறது. தொடக்க வீரர் கே.எல். ராகுல் 38 ரன்களில் ஆட்டமிழந்த நிலையில், அதன்பின் வந்த சாய் சுதர்சன் ஜெய்ஸ்வாலுடன் நல்ல பார்ட்னர்ஷிப்பை அமைத்தார். இதன் மூலம் இந்திய அணி நல்ல நிலைக்கு திரும்பியது. சிறப்பாக விளையாடிய சாய் சுதர்சன் 87 ரன்களில் ஆட்டமிழந்து ஏமாற்றத்தை கொடுத்தார். முதல் நாள் முடிவில் 2 விக்கெட்கள் இழப்பிற்கு 318 ரன்களை அடித்துள்ளது. ஜெய்ஸ்வால் சிறப்பாக விளையாடி 178 ரன்களுடன் இருக்கிறார். அவருடன் கேப்டன் சுப்மன் கில் 20 ரன்களுடன் உள்ளார். 

About the Author
Sai SudharsanIndia vs West IndiesJaiswalind vs wi first day score

