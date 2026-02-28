IND vs WI: கடைசி சூப்பர் 8 போட்டியில் ஓப்பனிங் யார்? சஞ்சு சாம்சன் vs இஷான் கிஷன்?

2026 ஐசிசி டி20 உலக கோப்பை தொடரின் கடைசி சூப்பர் 8 போட்டியில் இந்திய அணி நாளை மேற்கிந்திய தீவுகள் அணிக்கு எதிராக களமிறங்குகிறது. அரை இறுதிக்கு செல்ல இந்திய அணி இந்த போட்டியில் வெற்றி பெற்றதாக வேண்டிய கட்டாயத்தில் உள்ளது. இந்த முக்கியமான நாக்கோட் போட்டியில் இந்திய அணி மேற்கிந்திய தீவுகள் அணியை எதிர்கொள்ள உள்ளது. இந்த போட்டி கொல்கத்தாவில் உள்ள ஈடன் கார்டன்ஸ் மைதானத்தில் நடைபெற உள்ளது. இந்த போட்டியில் எந்த அணி வெற்றி பெறுகிறதோ அந்த அணி அரை இறுதிச்சுற்றுக்கு தகுதி பெறும். இந்த சூழ்நிலையில் ஜிம்பாப்வே அணிக்கு எதிரான போட்டியில் மீண்டும் தொடக்க ஆட்டக்காரராக களம் இறங்கிய சஞ்சு சாம்சன் நல்ல ஒரு தொடக்கத்தை கொடுத்தார். இந்நிலையில் மேற்கிந்திய தீவுகள் அணிக்கு எதிரான போட்டியிலும் அவர் களமிறங்குவாரா என்ற எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.
ஓப்பனிங்கில் சொதப்பல்!
தற்போது நடைபெற்று வரும் டி20 உலக கோப்பை தொடரில் இந்திய அணியின் ஓப்பனிங் பார்ட்னர்ஷிப் மிகவும் தடுமாறி வருகிறது. முதல் ஓவரிலேயே அபிஷேக் சர்மா அல்லது இஷான் கிஷன் ஆட்டம் இழப்பது தொடர்ச்சியாக இருந்தது. இது இந்திய அணிக்கு பெரும் பிரச்சனையாக இருந்தது. இந்த சமயத்தில் தான் ஜிம்பாப்வே அணிக்கு எதிரான போட்டியில் சஞ்சு சாம்சன் மீண்டும் தொடக்க ஆட்டக்காரராக களம் இறங்கினர். ஓப்பனிங் வீரராக களம் இறங்கி வந்த இஷான் கிஷன் மூன்றாவது இடத்தில் களமிறங்கினார். சஞ்சு சாம்சன் மற்றும் அபிஷேக் ஷர்மா கூட்டணி இந்திய அணிக்கு நல்ல தொடக்கத்தை கொடுத்தது. இந்த ஜோடி பவர் பிளேயில் மட்டும் 80 ரன்கள் குவித்தனர். இது இந்திய அணி வெற்றி பெற உறுதுணையாக இருந்தது.
இந்த கூட்டணி தொடருமா?
சஞ்சு சாம்சன் மற்றும் அபிஷேக் சர்மா ஜோடியை புகழ்ந்துள்ள முன்னாள் வீரர் சஞ்சய் மஞ்ச்ரேக்கர், வலது-இடது கை பேட்ஸ்மேன்கள் தொடக்க வீரர்களாக களமிறங்கியது எதிரணியின் பந்துவீச்சு வியூகத்தை தகர்த்தது. ஒருவேளை அபிஷேக் மற்றும் இஷான் கிஷன் தொடக்க வீரர்களாக களம் இறங்கி இருந்தால், ஜிம்பாப்வே கேப்டன் சிக்கந்தர் ராசா முதல் சில ஓவர்களிலேயே நெருக்கடி கொடுத்திருப்பார். ஆனால், வலதுகை பேட்ஸ்மேனான சஞ்சு சாம்சன் இருந்ததால், ஸ்பின்னர்களை ஆரம்பத்திலேயே பயன்படுத்த எதிரணி தயங்கியது. இது இந்திய பேட்ஸ்மேன்கள் வேகப்பந்து வீச்சாளர்களை எளிதாக எதிர்கொள்ள உதவியது என்று தெரிவித்துள்ளார்.
சஞ்சு சாம்சன்
இது குறித்து பேசிய சஞ்சு சாம்சன், "அபிஷேக் சர்மாவுடன் பேட்டிங் செய்வது எனக்கு மிகவும் பிடிக்கும். ஆடுகளம் எப்படி இருக்கிறது என அவர் அடிக்கடி கேட்பார். நான் ஒன்றும் சொல்வதில்லை, பார்த்து உனது ஷாட்களை ஆடு என்று மட்டுமே கூறுவேன். இருவரும் ஒருவரையொருவர் நன்றாக புரிந்து கொண்டு விளையாடுகிறோம்" என்று தெரிவித்துள்ளார்.
வெஸ்ட் இண்டீஸ் போட்டி!
வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி மிகவும் அதிரடியான பேட்ஸ்மேன்களை கொண்டிருப்பதால், "வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணியை சாதாரணமாக எடைபோடக் கூடாது. அவர்கள் முதல் பந்திலிருந்தே அதிரடியாக ஆடுவார்கள். எனவே, இந்திய அணி சிறப்பான வியூகங்களுடன் களமிறங்க வேண்டும்" என முன்னாள் கேப்டன் சுனில் கவாஸ்கர் தெரிவித்துள்ளார். இந்நிலையில் கொல்கத்தாவில் நடைபெறும் சூப்பர் 8 போட்டியில் சஞ்சு சாம்சன் மற்றும் அபிஷேக் சர்மா ஜோடியே களமிறங்குவார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
