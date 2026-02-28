IND vs WI: இந்திய அணிக்கு வாழ்வா சாவா! மழை வந்தால் என்ன நடக்கும்?

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
சூப்பர் 8 சுற்றில் குரூப் 1ல் இடம் பெற்றுள்ள இந்தியா மற்றும் மேற்கிந்திய தீவுகள் ஆகிய இரண்டு அணிகளும் தலா இரண்டு புள்ளிகள் உடன் உள்ளன. இருப்பினும் நெட் ரன் ரேட் அடிப்படையில் மேற்கிந்திய தீவுகள் அணி இரண்டாவது இடத்திலும், இந்திய அணி மூன்றாம் இடத்திலும் உள்ளது.   

Written by - RK Spark | Last Updated : Feb 28, 2026, 08:39 AM IST
  • இந்தியா - வெஸ்ட் இண்டீஸ் போட்டி.
  • இந்திய அணிக்கு 'வாழ்வா சாவா'!
  • மழையால் ஆட்டம் ரத்தானால் என்ன ஆகும்?

2026 ஐசிசி டி20 உலக கோப்பை போட்டி விறுவிறுப்பான கட்டத்தை எட்டி வருகிறது. இந்தியா மற்றும் இலங்கை அணிகள் இணைந்து நடத்தும் இந்த தொடரில் இலங்கை அணி, ஏற்கனவே அரை இறுதி வாய்ப்பை இழந்துள்ளது. இந்நிலையில் இந்திய அணி அரை இறுதி செல்லுமா என்ற எதிர்பார்ப்பு நிலவி வருகிறது. தென்னாபிரிக்க அணிக்கு எதிரான மிகப்பெரிய தோல்விக்கு பிறகு, சென்னையில் நடைபெற்ற ஜிம்பாப்வே அணிக்கு எதிரான சூப்பர் 8 சுற்றில் 72 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் இந்திய அணி அபார வெற்றி பெற்று தனது அரை இறுதி வாய்ப்பை தக்கவைத்துக் கொண்டது. நாளை மார்ச் ஒன்றாம் தேதி கொல்கத்தாவில் நடைபெற உள்ள தங்களது கடைசி சூப்பர் 8 போட்டியில் இந்திய அணி மேற்கிந்திய தீவுகள் அணியை எதிர்கொள்கிறது. இந்த போட்டியில் வெற்றி பெற்றால் அரை இறுதிக்கு இந்திய அணி தகுதி பெறும். 

மேலும் படிக்க | IND vs WI: வெஸ்ட் இண்டீஸ் போட்டி.. சஞ்சு சாம்சன் விளையாடுவாரா? முழு விவரம்

இந்தியாவிற்கு முக்கியமான போட்டி!

சூப்பர் 8 சுற்றில் குரூப் 1ல் இடம் பெற்றுள்ள இந்தியா மற்றும் மேற்கிந்திய தீவுகள் ஆகிய இரண்டு அணிகளும் தலா இரண்டு புள்ளிகள் உடன் உள்ளன. இருப்பினும் நெட் ரன் ரேட் அடிப்படையில் மேற்கிந்திய தீவுகள் அணி இரண்டாவது இடத்திலும், இந்திய அணி மூன்றாம் இடத்திலும் உள்ளது. இந்நிலையில் நாளை நடைபெற உள்ள போட்டியில் எந்த அணி வெற்றி பெறுகிறதோ அவர்கள் அரை இறுதிக்கு செல்வார்கள். தற்போது வரை நெட் ரன் ரேட் முக்கியமில்லாத நிலையில், வெற்றி பெற்றால் மட்டுமே தகுதி பெற முடியும். 

மழை குறிக்கிடுமா?

இந்திய அணியின் ரசிகர்கள் ஆவலுடன் காத்துக் கொண்டிருக்கும் இந்த போட்டியில், ஒருவேளை மழை குறுக்கிட்டால் என்ன ஆகும் என்ற அச்சமும் ரசிகர்கள் மத்தியில் எழுந்து வருகிறது. ஒருவேளை மழை குறுக்கிட்டு ஆட்டம் ரத்து செய்யப்பட்டால் இரண்டு அணிகளுக்கும் தலா ஒரு புள்ளிகள் கிடைக்கும். இந்த சமயத்தில் தான் நெட் ரன் ரேட் முக்கிய பங்கு வகிக்கும். தற்போது இந்திய அணியை விட மேற்கிந்திய தீவுகளிடம் நெட் ரன் ரேட் கூடுதலாக இருப்பதால், போட்டி ரத்து செய்யப்படும் பட்சத்தில் மேற்கிந்திய தீவுகள் அணி நேரடியாக அரை இறுதிக்கு தகுதி பெரும். மேலும் டி20 உலக கோப்பை 2026 தொடரை நடத்தும் இந்திய அணி வெளியேறும் சூழ்நிலை ஏற்படும். எனவே இந்த போட்டி நடந்தால் மட்டுமே இந்தியாவிற்கு வாய்ப்பு உள்ளது. 

வாழ்வா சாவா போட்டி!

இந்திய அணி ரசிகர்களுக்கு மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தும் விதமாக மார்ச் ஒன்றாம் தேதி கொல்கத்தாவில் மழை பெய்ய வாய்ப்பு இல்லை என்று கூறப்படுகிறது. போட்டி நடைபெறும் ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்று கொல்கத்தாவில் மழை பெய்ய எந்த ஒரு வாய்ப்பும் இல்லை என்று வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. இருப்பினும் கொல்கத்தாவில் எப்போது வேண்டுமானாலும் மழை பெய்யும் என்பதால் அந்த அச்சமும் நிலவி வருகிறது. கொல்கத்தாவில் உள்ள ஈடன் கார்டன்ஸ் மைதானத்தில் மழை இல்லை என்றாலும் பனிப்பொழிவு அதிகமாக இருக்கும். எனவே முதலில் பந்து வீசும் அணிக்கு வெற்றி வாய்ப்பு கொஞ்சம் சாதகமாக இருக்கும் என்று கூறப்படுகிறது. டாஸ் வெல்லும் அணிகள் முதலில் பந்து வீச்சை தேர்வு செய்ய அதிக வாய்ப்பு உள்ளன. இந்திய அணிக்கு வாழ்வா சாவா என்று அமைந்துள்ள இந்த போட்டியில் ஜிம்பாப்வே அணிக்கு எதிரான போட்டியை போலவே, அதிரடியாக விளையாடி இந்திய அணி அரை இறுதிக்கு செல்லும் என்று ரசிகர்கள் அதிக எதிர்பார்ப்பில் உள்ளனர்.

மேலும் படிக்க | அபிஷேக் சர்மா முதல் சைம் அயூப் வரை.. டி20ல் அதிக முறை டக் அவுட்டான வீரர்கள்!

