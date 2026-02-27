IND vs WI: வெஸ்ட் இண்டீஸ் போட்டி.. சஞ்சு சாம்சன் விளையாடுவாரா? முழு விவரம்

Will Sanju Samson Play In IND vs WI Super 8 Match: ஐசிசி நடத்தும் டி20 உலகக் கோப்பை தொடரின் சூப்பர் 8 சுற்று மிகவும் விறுவிறுப்பாக சென்றுக்கொண்டிருக்கிறது. இத்தொடரில் தொடர்ந்து இரண்டு வெற்றிகளை பெற்று இங்கிலாந்து மற்றும் தென்னாப்பிரிக்கா அணிகள் அரையிறுதி போட்டிக்கு தகுதி பெற்றுள்ளது. நேற்று (பிப்ரவரி 26) இந்திய அணி ஜிம்பாப்வே அணியை விழ்த்தியதன் மூலம் அரையிறுதிக்கான ரேஸ்ஸில் இணைந்துள்ளது. இந்த ரேஸ்ஸில் நியூஸிலாந்து, வெஸ்ட் இண்டீஸ் மற்றும் பாகிஸ்தான் அணிகள் உள்ளன. ஆனால் பாகிஸ்தான் அணிக்கு மிக குறைந்த வாய்ப்பே உள்ளது. இந்திய அணிக்கும் மிக குறைந்த வாய்ப்பே இருந்தது. ஜிம்பாப்வே அணியை 72 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தியதன் மூலம் அதனை பிரகாசமாக்கி கொண்டது.
மார்ச் 01ஆம் தேதி இந்தியா - வெஸ்ட் இண்டீஸ் போட்டி
இந்த சூழலில், இந்திய அணி சூப்பர் 8 சுற்றில் கடைசி போட்டியாக வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிக்கு எதிராக விளையாட இருக்கிறது. இந்த போட்டி மார்ச் 1ஆம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை கொல்கத்தா ஈடன் கார்டன் மைதானத்தில் வைத்து நடைபெறுகிறது. இப்போட்டியில் வெல்லும் அணி அரையிறுதிக்கு தகுதி பெறும். இந்த நிலையில், இப்போட்டியில் நட்சத்திர வீரர் சஞ்சு சாம்சன் விளையாடுவாரா என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது.
உலகக் கோப்பையில் நிரந்த இடத்தை பிடித்த இஷான் கிஷன்
சஞ்சு சாம்சன் நடந்து வரும் டி20 உலகக் கோப்பையில் இதுவரை இரண்டு போட்டிகளில் மட்டுமே விளையாடி இருக்கிறார். முதலில் இந்த உலகக் கோப்பையில் சஞ்சு சாம்சன்தான் தொடக்க வீரருக்கான இடத்தில் உறுதியாக இருந்தார். உலகக் கோப்பைக்கு முன்பாக நடந்த நியூசிலாந்து தொடரில் இஷான் கிஷன் சிறப்பாக விளையாடி ரன்களை குவித்ததால், அவரை இந்திய அணி நிர்வாகம் உலகக் கோப்பையில் விளையாட வைக்க விரும்பி சஞ்சு சாம்சனை பிளேயிங் 11ல் இருந்து கழட்டிவிட்டது.
சஞ்சு சாம்சன் வெஸ்ட் இண்டீஸுக்கு எதிராக விளையாடுவாரா?
இதனாலேயே ஒவ்வொரு போட்டியிலும் அவருக்கு வாய்ப்பு கிடைக்குமா? என்று ரசிகர்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர். இரண்டு போட்டிகளில் விளையாடிய அவர் 46 ரன்களை எடுத்துள்ளார். ஆனால் இந்த ரன்களை அடிக்க அவர் 23 பந்துகளையே எடுத்து கொண்டார். அவ்வளவு மோசமாக அவர் விளையாடவில்லை என்பதால், வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிக்கு எதிரான போட்டியில் அவர் விளையாடுவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இருப்பினும் அணி நிர்வாகம் என்ன முடிவு எடுக்கிறது என்பதை பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்.
இந்திய அணி அதே பிளேயிங் லெவனுடன் விளையாடும்
அதேசமயம் ஜிம்பாப்வே அணிக்கு எதிராக இந்திய அணி வலுவான வெற்றியை பெற்றதால், இதே அணியுடன் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிக்கு எதிராக விளையாடும் என தெரிகிறது.
வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிக்கு எதிராக இந்திய அணியின் உத்தேச பிளேயிங் 11
சஞ்சு சாம்சன் (விக்கெட் கீப்பர்), அபிஷேக் சர்மா, இஷான் கிஷன், சூர்யகுமார் யாதவ் (கேப்டன்), திலக் வர்மா, ஹர்திக் பாண்டியா, சிவம் துபே, அக்சர் படேல், அர்ஷ்தீப் சிங், வருண் சக்கரவர்த்தி, ஜஸ்பிரித் பும்ரா.
