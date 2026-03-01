English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
இந்திய அணிக்கு வாழ்வா சாவா போட்டி! ஷிவம் துபே நீக்கப்பட வாய்ப்பு?

சூப்பர் 8 சுற்றில் குரூப் 1ல் இடம்பெற்றுள்ள இந்தியா, வெஸ்ட் இண்டீஸ், தென்னாப்பிரிக்கா, ஜிம்பாப்வே ஆகிய அணிகளில் தென்னாப்பிரிக்கா ஏற்கனவே தகுதி பெற்றுள்ளது. ஜிம்பாப்வே அணி வெளியேறி உள்ளது.   

Written by - RK Spark | Last Updated : Mar 1, 2026, 07:48 AM IST
2026 ஐசிசி டி20 உலக கோப்பை தொடரின் சூப்பர் 8 சுற்று போட்டிகள் தற்போது மிகவும் பரபரப்பான கட்டத்தை எட்டியுள்ளன. தனது முதல் சூப்பர் 8 ஆட்டத்தில் தென்னாப்பிரிக்காவிடம் தோல்வியடைந்த இந்திய அணி, இரண்டாவது ஆட்டத்தில் ஜிம்பாப்வே அணியை 72 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி தனது அரையிறுதி வாய்ப்பை தக்க வைத்துள்ளது. இந்நிலையில் இன்று மார்ச் 1-ஆம் தேதி கொல்கத்தா ஈடன் கார்டன்ஸ் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ள தனது கடைசி மற்றும் மிக முக்கியமான நாக்-அவுட் ஆட்டத்தில், சூர்யகுமார் யாதவ் தலைமையிலான இந்திய அணி, வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணியை எதிர்கொள்ளவுள்ளது. 

மேலும் படிக்க | IND vs WI: இந்திய அணிக்கு வாழ்வா சாவா! மழை வந்தால் என்ன நடக்கும்?

அரையிறுதி வாய்ப்பு?

சூப்பர் 8 சுற்றில் குரூப் 1ல் இடம்பெற்றுள்ள இந்தியா, வெஸ்ட் இண்டீஸ், தென்னாப்பிரிக்கா, ஜிம்பாப்வே ஆகிய அணிகளில் தென்னாப்பிரிக்கா ஏற்கனவே தகுதி பெற்றுள்ளது. ஜிம்பாப்வே அணி வெளியேறி உள்ளது. இந்தியா மற்றும் மேற்கிந்திய தீவுகள் அணிகளுக்கு அரையிறுதிக்கு செல்லும் வாய்ப்பு இன்னும் உள்ளது. இன்று நடைபெறும் போட்டியில் இந்திய அணி வெஸ்ட் இண்டீஸை வீழ்த்தினால் நேரடியாக அரையிறுதிக்கு தகுதி பெற்றுவிடும். மாறாக, மழையால் ஆட்டம் ரத்து செய்யப்பட்டால், இரு அணிகளுக்கும் தலா 1 புள்ளி வழங்கப்படும். நெட் ரன்ரேட் அடிப்படையில் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி மட்டுமே அரையிறுதிக்கு முன்னேறும். எனவே, இந்த போட்டியில் கட்டாயம் வென்றாக வேண்டிய அழுத்தத்தில் இந்திய அணி களமிறங்குகிறது. 

பிளேயிங் 11-ல் மாற்றம்?

இந்த வாழ்வா-சாவா போட்டிக்கான இந்திய அணியின் ஆடும் லெவனில் சில முக்கிய மாற்றங்கள் இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. குறிப்பாக, அதிரடி ஆல்-ரவுண்டர் ஷிவம் துபே அணியிலிருந்து நீக்கப்படலாம் எனத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. 2026 உலக கோப்பை தொடர் முழுவதும் ஷிவம் துபே பேட்டிங்கில் பெரிய அளவில் சோபிக்கவில்லை. ஸ்பின்னர்களை அதிரடியாக எதிர்கொள்வார் என பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட அவர், தொடர்ந்து சொற்ப ரன்களில் ஆட்டமிழந்து ஏமாற்றமளித்து வருகிறார். மேலும், அவரது பந்துவீச்சும் அணிக்கு பெரிய அளவில் கைகொடுக்கவில்லை.

எனவே, வெஸ்ட் இண்டீஸுக்கு எதிரான முக்கியமான போட்டியில் ரிங்கு சிங்கை களமிறக்க அணி நிர்வாகம் திட்டமிட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. ரிங்கு சிங் களமிறங்கினால், அணியின் மிடில் ஆர்டர் பேட்டிங் மேலும் வலுவடையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஜிம்பாப்வேக்கு எதிரான போட்டியில் இந்திய அணிக்கு சிறப்பான தொடக்கத்தை அமைத்து கொடுத்த சஞ்சு சாம்சன் மற்றும் அபிஷேக் சர்மா ஜோடியே, வெஸ்ட் இண்டீஸுக்கு எதிராகவும் தொடக்க வீரர்களாக களமிறங்குவார்கள் என நம்பப்படுகிறது. பந்துவீச்சை பொறுத்தவரை ஜஸ்பிரித் பும்ரா, அர்ஷ்தீப் சிங் மற்றும் வருண் சக்கரவர்த்தி ஆகியோர் தங்கள் இடத்தை தக்கவைத்து கொள்வார்கள். கொல்கத்தா ஆடுகளத்தில் பனிப்பொழிவு முக்கிய பங்கு வகிக்கும் என்பதால், டாஸ் வெல்லும் அணி முதலில் பந்துவீச்சை தேர்வு செய்யவே அதிக வாய்ப்புள்ளது.

மேலும் படிக்க | டி20 உலகக் கோப்பை: இந்திய கிரிக்கெட் ரசிகர்களால் மறக்க முடியாத 5 பெரிய தோல்விகள்!

