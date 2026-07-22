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IND VS ZIM: இந்தியா பிளேயிங் 11 இதுதான்.. உள்ளே வரும் 2 அதிரடி வீரர்கள்! சிவம் துபே நீக்கம்

India Playing XI Against Zimbabwe: இந்திய கிரிக்கெட் அணி ஜிம்பாப்வே அணிக்கு எதிராக மூன்று போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில் விளையாட இருக்கும் நிலையில், நாளை நடைபெற இருக்கும் முதல் போட்டியில் இந்திய அணியின் பிளேயிங் 11 என்னவாக இருக்கும் என்பதை இங்கே தெரிந்துக்கொள்வோம். 

Written ByR Balaji
Published: Jul 22, 2026, 08:23 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 08:23 PM IST
IND VS ZIM: இந்தியா பிளேயிங் 11 இதுதான்.. உள்ளே வரும் 2 அதிரடி வீரர்கள்! சிவம் துபே நீக்கம்

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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