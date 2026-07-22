/IND VS ZIM: இந்தியா பிளேயிங் 11 இதுதான்.. உள்ளே வரும் 2 அதிரடி வீரர்கள்! சிவம் துபே நீக்கம்

இந்திய கிரிக்கெட் அணி சமீபத்தில் அயர்லாந்து மற்றும் இங்கிலாந்து சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு அந்நாட்டு அணிகளுடன் டி20 தொடரில் விளையாடியது. ஆனால் இந்திய அணி அந்த இரண்டு டி20 தொடரிலுமே தோல்வியை தழுவியது. அதைத்தொடர்ந்து இங்கிலாந்துக்கு எதிராக விளையாடிய ஒருநாள் தொடரிலும் இந்திய அணி சரிவை கண்டது பெரும் பின்னடவை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. இந்த சூழலில், தற்போது ஜிம்பாப்வே-க்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு அங்கு 3 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில் விளையாட இருக்கிறது.
இத்தொடரின் முதல் போட்டி நாளை (ஜூலை 23) ஜிம்பாப்வே-வின் தலைநகர் ஹராரே நகரின் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற இருக்கிறது. இப்போட்டியில் சஞ்சு சாம்சன் இல்லை. யாஷ் தாகூர், அசோக் சர்மா, மயங்க் யாதவ், பிரப்சிம்ரன் சிங் உள்ளிட்ட பலர் இடம் பிடித்திருக்கின்றனர். இதன் காரணமாக நாளைய போட்டியில் இந்திய அணியின் பிளேயிங் 11 என்னவாக இருக்கும் என்ற கேள்வி ரசிகர்கள் மத்தியில் உள்ளது.
தொடக்க வீரர்கள்
இந்திய அணியின் தொடக்க வீரர்காக வழக்கம்போல் அபிஷேக் சர்மா களமிறங்குவார். அவருக்கு ஜோடியாக சஞ்சு சாம்சன் இத்தொடரில் இல்லாததால் அவருக்கு பதிலாக வைபவ் சூர்யவன்சி களமிறங்குவார் என தெரிகிறது.
விக்கெட் கீப்பர்
இதையடுத்து விக்கெட் கீப்பர் இஷான் கிஷன் விளையாடுவார் என தெரிகிறது. இவர் இப்போட்டியில் ரன்கள் அடிக்காத நிலையில், அடுத்த போட்டியில் பிரப்சிம்ரன் சிங்கிற்கு வாய்ப்பு வழங்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
மிடில் ஆர்டரில் யார் யார்?
இதனைத்தொடர்ந்து மிடில் ஆர்டரில் கேப்டன் ஸ்ரேயாஸ் ஐயர், திலக் வர்மா, ரிங்கு சிங் ஆகியோர் களமிறங்குவார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
ஸ்பின்னர்கள்
நாளைய போட்டியில் ஸ்பின்னர்களாக ரவி பிஷ்னோய் மற்றும் ஹர்ஷ் துபே ஆகியோர் விளையாட உள்ளனர்.
வேகப்பந்து வீச்சாளர்கள்
வேகப்பந்து வீச்சை பிர்ன்ஸ் யாதவ் வழிநடத்த உள்ளார். அவருடன் அசோக் சர்மா மற்றும் மயங்க் யாதவ் விளையாடுவார்கள் என தெரிகிறது.
வைபவ் சூர்யவன்ஷி, அபிஷேக் சர்மா, இஷான் கிஷன் (விக்கெட் கீப்பர்), ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் (கேப்டன்), திலக் வர்மா (துணை கேப்டன்), ரிங்கு சிங், ஹர்ஷ் துபே, ரவி பிஷ்னோய், பிரின்ஸ் யாதவ், அசோக் சர்மா மற்றும் மயங்க் யாதவ்.