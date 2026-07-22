/IND vs ZIM : இந்திய அணியின் பிளேயிங் 11 இதோ... சூர்யவன்ஷிக்கு இடம் இருக்கா?

IND vs ZIM, Playing XI Prediction : இந்திய டி20ஐ அணி ஜிம்பாப்வே நாட்டுக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ளது. ஜூலை 23 (வியாழன்), ஜூலை 25 (வெள்ளி), ஜூலை 26 (சனி) என தொடர்ந்து மூன்று டி20ஐ போட்டிகள் நடைபெற இருக்கிறது.
இந்திய அணி தொடர்ச்சியாக தோல்வியை சந்தித்து வரும் நிலையில், இத்தொடரை கைப்பற்ற வேண்டிய கட்டாயத்தில் இந்திய அணி இருக்கிறது. அயர்லாந்து அணிக்கு எதிரான தோல்விக்கு பின் இந்திய அணிக்கு பெரும் நெருக்கடி ஏற்பட்டுள்ளது.
ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் தலைமையில் இந்திய அணி ஜிம்பாப்பே நாட்டுக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ளது. மூன்று போட்டிகளுமே ஹராரே ஸ்போர்ட்ஸ் கிளப் மைதானத்தில்தான் நடைபெற இருக்கிறது.
Unite8 Sports தொலைக்காட்சி சேனல்களில் நேரலையில் காணலாம், Fancode தளத்திலும் நேரலையில் காணலாம். மூன்று போட்டிகளும் இந்திய நேரப்படி மாலை 4.30 மணிக்கு தொடங்குகிறது.
இந்த டி20ஐ அணியில் மூத்த வீரர்களுக்கு ஓய்வளிக்கப்பட்டுள்ளது. வைபவ் சூர்யவன்ஷிக்கு மீண்டும் வாய்ப்பு கிடைக்குமா என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது. சஞ்சு சாம்சனுக்கு இத்தொடரில் ஓய்வு வழங்கப்பட்டுள்ளது. அபிஷேக் சர்மா, பிரப்சிம்ரன் சிங் ஆகியோர் ஓபனிங் ஆப்ஷன் உள்ளது. சூர்யவன்ஷி - அபிஷேக் சர்மா ஓபனிங்கில் இறங்குவார்கள் என தெரிகிறது.
மிடில் ஆர்டரை பொருத்தவரை இஷான் கிஷன், ஷ்ரேயாஸ் ஐயர், திலக் வர்மா, சிவம் தூபே ஆகியோர் இடம்பெற அதிக வாய்ப்புள்ளது. ரிங்கு சிங் நீண்ட காலத்திற்கு பின் அணிக்குள் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார். பினிஷிங்கில் இந்திய அணிக்கு பிரச்னை இருப்பதால் அவரை கம்பீர் மீண்டும் அழைத்து வந்துள்ளார். நிச்சயம் பிளேயிங் லெவனில் இடம்பெறுவார்.
8வது பேட்டராக ஹர்ஷித் ராணா இல்லாத நிலையில், ஹர்ஷ் தூபே இடம்பெற அதிக வாய்ப்புள்ளது. வருண் காயத்தால் விலகியதால் ரவி பிஷ்னோய் இடம்பெற்றுள்ளார், இவரும் பிளேயிங் லெவனில் இடம்பெறுவார். வேகப்பந்துவீச்சில் மயங்க் யாதவ் மற்றும் பிரின்ஸ் யாதவ் இடம்பெற அதிக வாய்ப்புள்ளது.
வேகப்பந்துவீச்சில் யாஷ் தாக்கூர், அசோக் சர்மா பேக்அப்பாக இருப்பார். ஓபனிங்கில் பிரப்சிம்ரன் சிங் பேக்அப்பாக இருப்பார். சிவம் தூபேவுக்கு சூர்யான்ஷ் ஷெக்டே பேக்அப்பாக இருப்பார்.
ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் (கேப்டன்), திலக் வர்மா (துணை கேப்டன்), வைபவ் சூர்யவன்ஷி, அபிஷேக் சர்மா, இஷான் கிஷன் (விக்கெட் கீப்பர்), பிரப்சிம்ரன் சிங் (விக்கெட் கீப்பர்), ஷிவம் துபே, ரிங்கு சிங், சூர்யன்ஷ் ஷெட்கே, ஹர்ஷ் துபே, பிரின்ஸ் யாதவ், யஷ் தாக்கூர், ரவி பிஷ்னோய், மயங்க் யாதவ், அசோக் சர்மா.
சிக்கந்தர் ராசா (கேப்டன்), பிரையன் பென்னட், ரியான் பர்ல், பென் கர்ரன், பிராட் எவன்ஸ், கிளைவ் மடாண்டே (விக்கெட் கீப்பர்), டினோடெண்டா மபோசா, தடிவானாஷே மருமானி, வெலிங்டன் மசகட்சா, தஷிங்கா முசேகிவா, ப்ளெஸ்ஸிங் முசரர்பானி, டியான் மியர்ஸ், ரிச்சர்ட் ங்கராவா, நியூமன் நியாம்ஹுரி, மில்டன் ஷும்பா.