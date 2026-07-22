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IND vs ZIM : இந்திய அணியின் பிளேயிங் 11 இதோ... சூர்யவன்ஷிக்கு இடம் இருக்கா?

IND vs ZIM, Playing XI Prediction : ஜிம்பாப்வே அணிக்கு எதிரான முதல் டி20ஐ போட்டியில் இந்திய அணியின் பிளேயிங் லெவன் குறித்து இங்கு விரிவாக காணலாம்.

Written BySudharsan G
Published: Jul 22, 2026, 01:01 AM IST|Updated: Jul 22, 2026, 01:01 AM IST
IND vs ZIM : இந்திய அணியின் பிளேயிங் 11 இதோ... சூர்யவன்ஷிக்கு இடம் இருக்கா?
Image Credit: IND vs ZIM | Image Source : X/@BCCISource: Bureau

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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