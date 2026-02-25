English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Sports
IND vs ZIM: இந்தியாவுக்கு எதிராக ஜிம்பாப்வே அணியின் பிளேன் இதுதான்! முழு விவரம்

Zimbabwe Strategy Against India: டி20 உலகக் கோப்பை தொடரின் சூப்பர் 8 போட்டியில் நாளை (பிப்ரவரி 26) இந்தியா மற்றும் ஜிம்பாப்வே அணிகள் மோத உள்ளன. இப்போட்டி சென்னை சேப்பாக்கத்தில் நடைபெற இருக்கிறது.   

Written by - R Balaji | Last Updated : Feb 25, 2026, 02:34 PM IST
  • நாளை இந்தியா vs ஜிம்பாப்வே போட்டி சென்னையில் நடைபெற இருக்கிறது
  • இரு அணிகளுக்குமே இப்போட்டி மிகவும் முக்கியமாகும்
  • சென்னை சேப்பாக்கம் வந்தடைந்த இரு அணி வீரர்களும் தீவிர பயிற்சி மேற்கொண்டு வருகின்றனர்

India vs Zimbabwe T20 World Cup 2026: ஐசிசி நடத்தி வரும் டி20 உலகக் கோப்பையின் சூப்பர் 8 சுற்று மிகவும் விறுவிறுப்பாக சென்று கொண்டிருக்கிறது. நேற்று பாகிஸ்தானை வீழ்த்தியதன் மூலம் இங்கிலாந்து அணி முதல் அணியாக அரையிறுதி போட்டிக்கு முன்னேறி உள்ளது. மீதமுள்ள மூன்று இடங்களுக்கு மற்ற அணிகள் சண்டையிட்டு வருகிறது. 

நாளை இந்தியா - ஜிம்பாப்வே போட்டி 

இந்திய அணியை பொறுத்தவரையில் முதல் சூப்பர் 8 போட்டியில் தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிராக படுதோல்வியை அடைந்தது. இதன் காரணமாக இந்திய அணி சூப்பர் 8 சுற்றில் விளையாட இருக்கும் இன்னும் இரண்டு போட்டிகள் மிகவும் முக்கியமானதாக மாறி இருக்கிறது. இந்த இரண்டு போட்டிகளிலும் இந்திய அணி வலுவான நிலையில் வெற்றி பெற வேண்டிய கட்டாயத்தில் உள்ளது. இந்த சூழலில், நாளை (பிப்ரவரி 26) ஜிம்பாப்வே அணிக்கு எதிராக சென்னை சேப்பாக்கத்தில் இந்திய அணி மோதவிருக்கிறது. 

ஜிம்பாப்வே பயிற்சியாளர் ஜஸ்டின் சம்மன்ஸ் பேட்டி

லீக் சுற்றில் ஜிம்பாப்வேஅணி இலங்கை அணியை வீழ்த்தியது அவர்கள் மீது ஒரு பயத்தை ஏற்படுத்தியது. ஆனால் சூப்பர் 8 சுற்றில் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிக்கு எதிராக அந்த அணி படுதோல்வி அடைந்து இருக்கிறது. மும்பையில் நடந்த இப்போட்டியில் ஜிம்பாப்வே அணி 107 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் தோல்வியடைந்தது. இந்த நிலையில், நாளை இந்தியாவுக்கு எதிரான போட்டி நடைபெற இருக்கின்ற சூழலில், சென்னையில் ஜிம்பாப்வே பயிற்சியாளர் ஜஸ்டின் சம்மன்ஸ் செய்தியாளர்களிடம் பேசி இருக்கிறார். 

அழுத்தங்களை கையாள கற்றுக்கொண்டுள்ளோம்

இந்திய அணி இப்போட்டியை எப்படி கையாளப்போகிறது என்பது எங்களுக்கு தெரியும். அவர்கள் அதிரடியான அணுகுமுறையில் எந்த தயக்கமும் இன்றி முழு பலத்துடன் விளையாடுவார்கள் என நாங்கள் எதிர்பார்க்கிறோம். வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிக்கு எதிரான போட்டியில் நாங்கள் பல விஷயங்களை கற்றுக்கொண்டுள்ளோம். அழுத்தமான நேரங்களை கையாள்வது எப்படி, அந்த தருணங்களில் எடுக்கும் முடிவுகள், பேட்டர்கள் ஆட்டத்தை எப்படி சீர்குலைப்பது என்பது குறித்து ஆலோசித்து இருக்கிறோம். 

வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிக்கு எதிராக செய்த பெரிய தவறு 

எங்களது வியூகங்களில் சில மாற்றங்களை செய்ய முயன்றுள்ளோம். கடந்த போட்டியில் எங்களில் பந்துவீச்சை பேட்டர்கள் முன்கூட்டியே கணிக்கும்படி அமைந்திருந்தது. அது ஒரு முக்கிய தவறாகும். இதில் நாங்கள் இன்னும் புத்திசாலிதனமாக செயல்பட வேண்டும். மும்பை மைதானத்தை ஒப்பிடுகையில் சென்னை மைதானத்தில் பவுண்டரி எல்லைகள் சற்று பெரிதாக உள்ளது. இது எங்கள் பந்து வீச்சாளர்களுக்கு சற்றே ஆறுதல் அளிக்கும் என நினைக்கிறேன் என பேசினார். 

நாளை (பிப்ரவரி 26) நடைபெற இருக்கும் இந்த போட்டியானது இந்தியா மற்றும் ஜிம்பாப்வே இரு அணிகளுக்கு ஒரு முக்கிய போட்டியாகும். இரண்டு அணிகளுமே கட்டாயமாக வெற்றி பெற வேண்டும் என்ற முனைப்பில் விளையாடுவார்கள். எனவே இப்போட்டியில் சுவாரஸ்யத்திற்கு பஞ்சம் இருக்காது. 

இரு அணி வீரர்கள் விவரம் 

இந்தியா: சூர்யகுமார் யாதவ் (கேப்டன்), அபிஷேக் சர்மா, திலக் வர்மா, சஞ்சு சாம்சன், சிவம் துபே, இஷான் கிஷன், ஹர்திக் பாண்டியா, அர்ஷ்தீப் சிங், ஜஸ்பிரித் பும்ரா, ஹர்ஷித் ராணா, வருண் சகரவர்த்தி, குல்தீப் யாதவ், அக்சர் படேல் (துணை கேப்டன்), வாஷிங்டன் சுந்தர், ரிங்கு சிங். 

ஜிம்பாப்வே: சிக்கந்தர் ராசா (கேப்டன்), பிரையன் பென்னட், ரியான் பர்ல், கிரேம் க்ரீமர், பென் குர்ரன், பிராட்லி எவன்ஸ், கிளைவ் மடாண்டே, டினோடெண்டா மபோசா, தடிவானாஷே மருமணி, வெலிங்டன் மசகட்சா, டோனி முனியோங்கா, தஷிங்கா முசெகிவா, பிளஸ்ஸிங் முசரபானி, டியான் மியர்ஸ், ரிச்சர்ட் ங்கராவா. 

