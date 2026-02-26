இந்திய அணி பிளேயிங் 11ல் இந்த தப்பை பண்ணக் கூடாது... எச்சரித்த அஸ்வின்

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
India vs Zimbabwe: ஜிம்பாப்வே அணிக்கு எதிரான இன்றைய சூப்பர் 8 சுற்று போட்டியில் இந்திய அணி பிளேயிங் லெவனில் என்னென்ன மாற்றங்களை செய்யலாம் என அஸ்வின் தெரிவித்துள்ளார். 

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Feb 26, 2026, 11:19 AM IST
  • ஜிம்பாப்வே அணியுடன் இரவு 7 மணிக்கு மோதல்
  • சென்னை சேப்பாக்கம் மைதானத்தில் இப்போட்டி நடைபெறுகிறது.
  • சஞ்சு சாம்சன் விளையாட அதிக வாய்ப்புள்ளது.

India vs Zimbabwe: ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை 2026 தொடரின் (ICC T20 World Cup 2026) சூப்பர் 8 சுற்றில் இன்று (பிப். 26)  இரண்டு போட்டிகள் நடைபெற இருக்கின்றன. சூப்பர் 8 சுற்றின் முதல் பிரிவில் இடம்பெற்றுள்ள அணிகளே இன்று மோதுகின்றன.

இன்று இரண்டு போட்டிகள்

அகமதாபாத் நரேந்திர மோடி மைதானத்தில் தென்னாப்பிரிக்கா - மேற்கு இந்திய தீவுகள் அணிகள் மதியம் 3 மணிக்கு மோத உள்ளது. அதைத் தொடர்ந்து, சென்னை சேப்பாக்கம் மைதானத்தில் இந்தியா - ஜிம்பாப்வே அணிகள் மோதும் போட்டி இரவு 7 மணிக்கு நடைபெற இருக்கிறது. இந்த இரு போட்டிகளும் இந்திய அணியை பொருத்தவரை முக்கியமானவை ஆகும்.

தென்னாப்பிரிக்கா vs மேற்கு இந்திய தீவுகள்

மதியம் நடைபெறும் போட்டியில் மேற்கு இந்திய தீவுகள் தோல்வியடையும்பட்சத்தில் தென்னாப்பிரிக்கா அணி அரையிறுதிக்கு தகுதிபெறும். இதனால், இந்திய அணி ஜிம்பாப்வே, மேற்கு இந்திய தீவுகளை வென்றாலே அரையிறுதிக்கு தகுதிபெற்றுவிடலாம். ஒருவேளை மேற்கு இந்திய தீவுகள் அணி வெற்றியடைந்தால், அந்த அணி அரையிறுதிக்கு தகுதிபெறும். ஆனால் இந்திய அணிக்கு நெட் ரன்ரேட் முக்கியத்துவம் பெறும். அடுத்து இந்திய அணி ஜிம்பாப்வே அணியையும், மேற்கு இந்திய தீவுகளை அணியையும் பெரிய வித்தியாசத்தில் வெல்ல வேண்டும்.

தோற்குமா வெஸ்ட் இண்டீஸ்...?

அதேநேரத்தில் தென்னாப்பிரிக்க அணிக்கு அடுத்து, ஜிம்பாப்வே அணியுடன்தான் போட்டி இருக்கிறது. எனவே, இந்திய அணியை பொருத்தவரை தென்னாப்பிரிக்க அணி இன்று வெற்றிபெற வேண்டும் என்றுதான் நினைக்கும், இந்திய அணி ரசிகர்களும் அதைதான் நினைக்கிறார்கள். அதைதான், முன்னாள் இந்திய வீரர் ரவிசந்திரன் அஸ்வினும் விரும்புவதாக அவரது யூ-ட்யூப் சேனலில் அவர் பேசி உள்ளார். 

சஞ்சு சாம்சனுக்கு வாய்ப்பு

இந்தியா - ஜிம்பாப்வே போட்டி குறித்து ரவிசந்திரன் அஸ்வின் அவரது யூ-ட்யூப் சேனலில் விரிவாக பேசியிருந்தார். அதன்படி, இந்திய அணி வெற்றிபெறுவதற்கு ஒரு சில மாற்றங்களை செய்ய வேண்டும் என்றும் அவர் விளக்கியிருந்தார். டாப் ஆர்டர் முழுவதும் இடதுகை வீரர்கள் இருப்பதால், வலதுகை வீரர் ஒருவர் டாப் ஆர்டரில் வேண்டும் என பேசினார். அதேநேரத்தில், சஞ்சு சாம்சனை சேர்க்க அதிக வாய்ப்பிருப்பதையும் அவர் குறிப்பிட்டார்.

சஞ்சு சாம்சன் எந்த இடத்தில் பேட்டிங் செய்யணும்?

பலரும் சஞ்சு சாம்சனை ஓபனிங்கில் களமிறக்கிவிட்டு, இஷான் கிஷனை நம்பர் 3 இடத்தில் விளையாட வைக்க வேண்டும் என கூறி வருகிறார்கள். ஆனால் தன்னை பொருத்தவரை அபிஷேக் - இஷான் ஜோடி அப்படியே ஓபனிங்கில் விளையாடி, நம்பர் 3 இடத்தில் சூர்யகுமார் யாதவ் விளையாட வேண்டும் என அஸ்வின் தெரிவித்துள்ளார். சூழலை பொருத்து, யார் பந்துவீச இருக்கிறார்களோ அவர்களை பொருத்து, நம்பர் 4 இடத்தில் சஞ்சு சாம்சன் அல்லது திலக் வர்மாவை களமிறக்கலாம் என அஸ்வின் தெரிவித்தார். 

அணியின் நலன் கருதி, சுழற்பந்துவீச்சாளர்களை அட்டாக் செய்யும் வகையில் சஞ்சு சாம்சன் நம்பர் 4 அல்லது நம்பர் 5 இடத்தில் விளையாட வைக்கப்பட வேண்டும் என்றும் அவர் தெரிவித்தார். இந்திய அணி நடப்பு தொடரில் சுழற்பந்துவீச்சுக்கு எதிராக மோசமான பேட்டிங்கை வெளிப்படுத்தி வருகிறது.

யாரை நீக்க வேண்டும்? 

அதேநேரத்தில், வாஷிங்டன் சுந்தர் இடத்தில் அக்சர் பட்டேலும், ரிங்கு சிங்கிற்கு பதிலாக சஞ்சு சாம்சனும் இந்திய அணிக்குள் வர வேண்டும் என அஸ்வின் கருத்து தெரிவித்தார். ஆனால், இந்திய அணியோ, வாஷிங்டன் சுந்தர், அக்சர் பட்டேல் இருவரையும் பிளேயிங் லெவனில் வைத்துக்கொண்டு, ஓபனர்களில் ஒருவர் அல்லது திலக் வர்மாவுக்கு பதில் சஞ்சு சாம்சனை கொண்டுவர நினைப்பார்கள். ஆனால் அப்படி செய்யக்கூடாது என்று அஸ்வின் எச்சரித்தார். 

அபிஷேக் சர்மாவையோ, திலக் வர்மாவையோ நீக்கும்பட்சத்தில் அது அணி வீரர்களின் மனநிலையில் எதிர்மறையான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என்பதால், ரிங்கு சிங்கிற்கு பதில் சஞ்சு சாம்சன் விளையாட வேண்டும் என்றும் வாஷிங்டன் இடத்தில் அக்சர் பட்டேல் விளையாட வேண்டும் என்றும் அஸ்வின் தெரிவித்தார். 

About the Author

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

...Read More

Ind Vs ZimTeam IndiaRavichandran AshwinICC T20 World Cup 2026Sanju Samson

