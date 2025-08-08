ஆசிய கோப்பை: இந்தியா - பாகிஸ்தான் போட்டி ரத்தா? வெளியான தகவல்!

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Asia Cup: ஏற்கனவே லெஜெண்ட்ஸ் கிரிக்கெட் லீக் போட்டியில் பாகிஸ்தானுக்கு எதிராக இந்தியா அணி விளையாட மாட்டோம் என கூறிய நிலையில், ஆசிய கோப்பையில் பாகிஸ்தானுக்கு எதிராக விளையாடுமா என்ற கேள்வி எழும்பி உள்ளது. 

India And Pakistan Asia Cup Match: பல ஆண்டுகளாகவே இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தான் நாடுகளுக்கு இடையே பிரச்சனை நிலவி வருகிறது. இதன் காரணமாகவே இந்திய அணி பாகிஸ்தான் சென்றும் பாகிஸ்தான் இந்தியா வந்தும் விளையாடுவதில்லை. அதேபோல், ஐபிஎல் தொடரிலும் பாகிஸ்தான் வீரர்கள் பங்கேற்பதில்லை. ஐபிஎல் தொடர் தொடங்கிய முதல் சீசனில் விளையாடினர். ஆனால் அந்த நவம்பர் மாதம் மும்பை தாக்குதலுக்கு பிறகு இரு நாடுகளின் உறவு மேலும் விரிசல் அடைந்தது. இதனால் பாகிஸ்தான் வீரர்கள் இந்தியாவிலும் இந்திய வீரர்கள் பாகிஸ்தானிலும் விளையாடுவதில்லை. 

இந்த சூழலில் கடந்த மாதம் ஓய்வு பெற்ற முன்னாள் வீரர்கள் விளையாடிய லெஜெண்ட்ஸ் லீக் தொடர் இங்கிலாந்தில் நடைபெற்றது. அந்த தொடரின் லீக் சுற்றில் மோதுவதாக இருந்த இந்தியா - பாகிஸ்தான் போட்டி திடீரென ரத்து செய்யப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டது. யுவராஜ் சிங், சுரேஷ் ரெய்னா, ஹர்பஜன் சிங் ஆகியோர் விலகினார்கள். இதனால், இந்தியா - பாகிஸ்தான் போட்டி ரத்தானது. இரு அணிகளுக்கும் தலா 1 புள்ளி வழங்கப்பட்டது. 

இதையடுத்து அரையிறுதி போட்டியிலும் இந்தியா - பாகிஸ்தான் அணிகள் மோத வேண்டிய சூழ்நிலை ஏற்பட்டது. அப்ப்போது இந்திய அணியினர் பாகிஸ்தானுக்கு எதிராக விளையாடுவதை புறக்கணித்து விலகினார்கள். இதனால் பாகிஸ்தான் அணி இறுதி போட்டிக்கு முன்னேறியது. இந்திய அனி தொடரில் இருந்து வெளியேறியது. இந்த சூழலில்தான் வர இருக்கும் ஆசிய கோப்பை தொடரில் இந்தியா - பாகிஸ்தான் அணிகள் மோதிக்கொள்ளுமா? என்ற கேள்வி எழும்பி உள்ளது. 

இந்த நிலையில், ஆசிய கோப்பையில் இந்தியா - பாகிஸ்தான் அணிகளுக்கு இடையேயான போட்டி ரத்தாக வாய்ப்பில்லை என ஐக்கிய அரபு நாடுகள் வாரியத்தின் தலைமை நிர்வாக இயக்குனர் சுபன் அஹ்மத் கூறி உள்ளார். இது தொடர்பாக அவர் கூறியதாவது, என்னால் முறையாக உத்தரவாதம் தர முடியாது. ஆனாலும் இந்தியா - பாகிஸ்தான் அணிகளுக்கு இடையேயான போட்டி ரத்தாக வாய்ப்பில்லை. ஏனென்றால், ஆசிய கோப்பை என்பது லெஜெண்ட்ஸ் லீக் தொடரை போன்றது கிடையாது. அங்கே பாகிஸ்தானுக்கு எதிராக இந்தியாவால் விளையாட முடியாது என சொன்னதுபோல இங்கு சொல்ல முடியாது என அவர் கூறினார். 

ஆசிய கோப்பை வரும் செப்டம்பர் 9ஆம் தேதி தொடங்க இருக்கிறது. இத்தொடர் ஐக்கிய அரபு நாடுகளில் நடக்க உள்ள நிலையில், இந்தியா - பாகிஸ்தான் அணிகள் மோதும் போட்டி செப்டபர் 14 ஆம் தேதி நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. தொடரில் சிறப்பாக விளையாடும் பட்சத்தில் இறுதி போட்டியில் இந்தியா - பாகிஸ்தான் அணிகள் மோத வாய்ப்புள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

