  • இந்திய அணிக்கு பெரிய ஆபத்து.. ஜிம்பாப்வேவை ஜெயிச்சும் வேஸ்ட்!

இந்திய அணிக்கு பெரிய ஆபத்து.. ஜிம்பாப்வேவை ஜெயிச்சும் வேஸ்ட்!

India still has trouble reaching the semi-finals: ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை செமி பைனல் ரேஸில் இந்திய அணி நேற்று ஜிம்பாப்வேவை தோற்கடித்த பின்னர் வலுவாக நுழைந்துள்ளது. இருப்பினும் இந்திய அணி நெட் ரன் ரேட் விஷயத்தில் சில தவறுகளை செய்துள்ளது. அது குறித்து இங்கு பார்க்கலாம்.   

Written by - R Balaji | Last Updated : Feb 27, 2026, 02:29 PM IST
  • இந்திய அணி நேற்று ஜிம்பாப்வே அணியை 72 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தியது
  • இருப்பினும் நெட் ரன் ரேட்டால் இந்திய அணிக்கு பிரச்சனை உள்ளது
  • நாளை மறுநாள் (மார்ச் 01) வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணியை இந்தியா எதிர்கொள்கிறது

இந்திய அணிக்கு பெரிய ஆபத்து.. ஜிம்பாப்வேவை ஜெயிச்சும் வேஸ்ட்!

India still has trouble reaching the semi-finals: ஐசிசி நடத்தும் டி20 உலகக் கோப்பை தொடரின் சூப்பர் 8 சுற்று நடைபெற்று வரும் நிலையில், நேற்று (பிப்ரவரி 26) ஜிம்பாப்வே அணிக்கு எதிராக இந்திய அணி விளையாடியது. இந்த போட்டி சென்னை சேப்பாக்கம் மைதானத்தில் நடைபெற்றது. இப்போட்டியில் இந்திய அணி முதலில் பேட்டிங் செய்து 256 ரன்கள் அடித்தது. அதிகபட்சமாக அபிஷேக் சர்மா 55, ஹர்திக் பாண்டியா 50 ரன்களும் அடித்தனர். 

இந்திய அணிக்கு பின்னடைவு 

இதையடுத்து பேட்டிங் செய்த ஜிம்பாப்வே அணி இந்த மாபெரும் சாதனையை துரத்தியது. அந்த அணியின் தொடக்க வீரர் பிரையன் பென்னட் சிறப்பாக விளையாடினார். அவர் 97 ரன்கள் அடித்தார். அவருக்கு அடுத்தபடியாக அந்த அணியின் கேப்டன் சிக்கந்தர் ராசா 31 ரன்கள் அடித்தார். இதனால் அந்த அணி 20 ஓவர்கள் முடிவில் 6 விக்கெட்கள் இழப்பிற்கு 184 ரன்கள் எடுத்து 72 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் தோல்வியை தழுவியது. இந்த வெற்றியின் மூலம் இந்திய அணி செமி பைனல் ரேஸில் வலுவாக எண்ட்ரி கொடுத்தது. இது ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும் மகிழ்ச்சியை அளித்தாலும் நெட் ரன் ரேட் அடிப்படையில் இந்திய அணிக்கு சற்று பின்னடைவையே கொடுத்திருக்கிறது. 

ஜிம்பாப்வேவை 108 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வென்றிருக்க வேண்டும் 

இந்தியா - ஜிம்பாப்வே போட்டிக்கு முன்பாக தென்னாப்பிரிக்கா - வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிகளுக்கு இடையேயான சூப்பர் 8 போட்டி நடைபெற்றது. இப்போட்டியில் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி படுதோல்வியை சந்தித்தத். இதனால் அந்த அணியின் நெட் ரன் ரேட் +5க்கு மேல் இருந்தது +1.791க்கு சரிந்தது. மறுபக்கம் இந்திய அணி -3.800 என்ற மோசமான நிலையில் இருந்தது. இதில் இருந்து மீண்டு வெஸ்ட் இண்டீஸ் ரன் ரேட்டை முந்த வேண்டும் என்றால் இந்திய அணி ஜிம்பாப்வே-க்கு எதிராக 108 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றிருக்க வேண்டும். 

இந்திய அணி ஜிம்பாப்வே அணியை 148 ரன்களில் சுருட்டிருக்க வேண்டும். ஆனால் ஜிம்பாப்வே அணியை 184 ரன்கள் வரை அடிக்க விட்டு இன்னும் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிக்கு பின்னேயே இந்திய அணி உள்ளது. இதனால் புள்ளிப்பட்டியலில் மூன்றாவது இடத்தில் உள்ளது. இதன் காரணமாக இந்திய அணி ஆபத்திலேயே சிக்கி இருக்கிறது. 

இந்திய அணிக்கு பெரிய ஆபத்து 

அதாவது, இந்திய அணி தனது கடைசி சூப்பர் 8 போட்டியில் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணியை எதிர்கொள்ள இருக்கிறது. இந்த போட்டியில் எந்த அணி வெற்றி பெறுகிறதோ அந்த அணி அரையிறுதி போட்டிக்கு முன்னேறும். ஒருவேளை போட்டி மழையால் ரத்தானால் இரு அணிகளுக்கும் தலா ஒரு புள்ளி வழங்கப்படும். அப்போது இரு அணிகளும் 3 புள்ளிகள் எடுத்து சமநிலையில் இருந்தாலும், நெட் ரன் ரேட் விஷயத்தில் இந்திய அணி வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணியை விட பின்தங்கி இருப்பதால் தொடரை விட்டு வெளியேறும் நிலை ஏற்படும். 

இதன் காரணமாக நாளை மறுநாள் (மார்ச் 01) வெஸ்ட் இண்டீஸ் எதிரான போட்டியை முழுமையாக எந்த தடையுமின்றி இந்திய அணி வென்றால் மட்டுமே, அரையிறுதி போட்டிக்கு முன்னேற முடியும் என்ற ஒரு இக்காட்டான சூழ்நிலை உள்ளது. 

மேலும் படிக்க: IND vs WI: வெஸ்ட் இண்டீஸ் போட்டி.. சஞ்சு சாம்சன் விளையாடுவாரா? முழு விவரம்

மேலும் படிக்க: அரையிறுதி ரேஸில் இந்தியா... ஈடுகொடுத்த ஜிம்பாப்வே - வெஸ்ட் இண்டீஸ் வெயிட்டிங்!

