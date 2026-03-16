கோலி, ரோகித்துடன் மோதல்.. கவுதம் கம்பீர் விளக்கம்! “நானும் மனிதன் தான்”

Gautam Gambhir On Clash With Virat Kohli, Rohit Sharma: இந்திய அணியின் ஸ்டார் வீரர்களான விராட் கோலி மற்றும் ரோகித் சம்ரா ஆகியோர் கடந்த 2024 டி20 உலகக் கோப்பையை கைப்பற்றிய உடன் டி20 கிரிக்கெட்டில் இருந்து ஓய்வு பெறுவதாக அறிவித்தனர். இதையடுத்து கடந்த ஆண்டு மே மாதத்தில் இருவரும் டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் இருந்தும் ஓய்வு பெறுவதாக முடிவு எடுத்து தொடர்ந்து ஒருநாள் கிரிக்கெட் போட்டிகளில் மட்டும் விளையாட விருப்பம் தெரிவித்தனர். குறிப்பாக வரும் 2027 ஒருநாள் உலகக் கோப்பை வரை இந்திய அணியில் விளையாட விருப்பம் தெரிவித்தனர்.
ரோகித் சர்மா , விராட் கோலி - கம்பீர் மோதல்?
ஆனால் இந்திய அணியின் தலைமை பயிற்சியாளர் கவுதம் கம்பீர், விராட் கோலி மற்றும் ரோகித் சர்மாவை ஒருநாள் அணியில் இருந்து நீக்கிவிட திட்டம் தீட்டுவதாக பலராலும் பேசப்பட்டது. இந்த பேச்சுக்கு தூண்டுகோளாக இந்திய ஒருநாள் அணியின் கேப்டன் மாற்றம் அமைந்தது. அணி நிர்வாகம் ரோகித் சர்மாவை கேப்டன் பதவில் இருந்து நீக்கிவிட்டு சுப்மன் கில்லை புதிய கேப்டனாக நியமித்தது. இது ரோகித் சர்மா, விராட் கோலி மற்றும் கவுதம் கம்பீர் இடையேயான மோதலை உறுதிபடுத்தும் விதமாக அமைந்தது.
சொந்த மண்ணில் தோல்வி
அதேசமயம் பயிற்சியாளர் கவுதம் கம்பீர் தலைமையில் இந்திய அணி நியூசிலாந்து அணியுடனான சொந்த மண்ணில் தோற்றது உட்பட 3 ஒருநாள் தொடர்களில் தோல்வியை சந்தித்தது. இது கம்பீரை கடுமையான விமர்சனங்களுக்கு உள்ளாக்கியது. ரசிகர்கள் பலரும் கம்பீரை அப்பதவியில் இருந்து நீக்கி புதிய பயிற்சியாளரை நியமிக்க வேண்டும் என தங்களது ஆதங்கத்தை வெளிப்படுத்தினர்.
நானும் மனிதன் தான் - கம்பீர் விளக்கம்
இந்த நிலையில், இந்திய அணியின் தலைமை பயிற்சியாளர் கவுதம் கம்பீர் பல்வேறு கேள்விகளுக்கு சமீபத்தில் விளக்கம் அளித்துள்ளார். நானும் ஒரு மனிதன். தவறு நானும் செய்வேன். கடந்த 18 மாதங்களில் நான் தவறு செய்திருக்கிறேன். சமூக வலைத்தளங்களில் பல விஷயங்கள் பரவுகின்றன. அதற்கெல்லாம் பதில் அளிக்க தேவை இல்லை என கூறினார்.
கோலி, ரோகித்துடன் மோதலா - கம்பீர் பதில்
தொடர்ந்து அவரிடம், விராட் கோலி மற்றும் ரோகித் சர்மா குறித்து கேள்வி கேட்கப்பட்டது. அதற்கு பதில் அளித்த கம்பீர், அவர்களும் மனிதர்கள் நானும் தான். என்னை பொறுத்தவரையில் மிகவும் எளிது. நான் எல்லாவற்றையையும் நேர்மையாக செய்கிறேன். டிரஸ்ஸிங் ரூமில் இருக்கும் அனைவரிடமும் சமமாகதான் நடந்துக்கொள்கிறேன். அது மசாஜ் செய்பவரிடம் இருந்து உதவி பயிற்சியாளர்கள் வீரர்கள் வரை என அனைவரிடம் ஒரே மாதிரியாக நடந்து கொள்கிறேன். நான் எனது வேலையை சரியாக செய்வதாக நினைக்கிறேன் என்றார்.
ஒலிம்பிக் குறித்து கவுதம் கம்பீர்
மேலும், ஒலிம்பிக் குறித்து பேசிய அவர், ஒலிம்பிக்கில் கலந்து கொள்வது எனக்கு பெரிய கெளரவம். இந்தியா சார்பாக விளையாடும் வாய்ப்பு சிலருக்கே கிடைக்கும். கடினமான ஆட்டங்களுக்கு அதிக ஆக்ரோஷம் அவசியம் என்பதில் நான் முதல் நாளில் இருந்தே தெளிவாக இருந்தேன் என கூறினார்.
ஆப்கானிஸ்தானுடன் ஒருநாள் போட்டி
இந்திய வீரர்கள் தற்போது டி20 உலகக் கோப்பையை வென்றுள்ளனர். தற்போது ஐபிஎல் தொடருக்காக அனைவரும் தயாராகி வருகின்றனர். இத்தொடர் மே மாதத்தில் முடிவடையும். அதனை தொடர்ந்து இந்திய அணிக்கு ஆப்கானிஸ்தான் அணியுடன் 3 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரும் ஒரு டெஸ்ட் போட்டியும் நடைபெற இருக்கின்றன. ஒருநாள் போடிகள் ஜூன் 14 முதல் 20 ஆம் தேதி வரை நடைபெற இருக்கின்றன. டெஸ்ட் போட்டி ஜூன் 6 ஆம் தேதி முதல் 10 ஆம் தேதி வரை நடைபெறுகின்றன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
