English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Sports
  • இந்திய அணிக்கு பேரதிர்ச்சி.. வெளியேறும் முக்கிய தொடக்க வீரர்? சஞ்சு சாம்சனுக்கு வாய்ப்பு

இந்திய அணிக்கு பேரதிர்ச்சி.. வெளியேறும் முக்கிய தொடக்க வீரர்? சஞ்சு சாம்சனுக்கு வாய்ப்பு

Abhishek Sharma in doubt for India vs Namibia: டி20 உலகக் கோப்பையில் விளையாடி வரும் இந்திய அணி ஒரு மிகப்பெரிய அடி ஒன்று விழுந்துள்ளது. பிரபல வீரர் ஒருவருக்கு உடல் நிலை சரியில்லாத காரணத்தினால், அவர் வரும் போட்டியில் விளையாட முடியாத சூழல் ஏற்பட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.   

Written by - R Balaji | Last Updated : Feb 9, 2026, 01:28 PM IST
  • டி20 உலகக் கோப்பை 2026
  • இந்தியா - நமீபியா
  • அபிஷேக் சர்மா விலக வாய்ப்பு

Trending Photos

சென்னை தங்கம் விலை, பிப்ரவரி 9: இன்றைய நிலவரம் என்ன?
camera icon11
Gold Rate Today
சென்னை தங்கம் விலை, பிப்ரவரி 9: இன்றைய நிலவரம் என்ன?
விஜய் கேமியோ கேரக்டரில் நடித்த இரண்டே படங்கள்! என்னென்ன தெரியுமா?
camera icon7
vijay
விஜய் கேமியோ கேரக்டரில் நடித்த இரண்டே படங்கள்! என்னென்ன தெரியுமா?
30 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு மேஷ ராசியில் சனி பகவான்! 4 ராசிகளுக்கு ஜாக்பாட்..
camera icon7
shani gochar
30 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு மேஷ ராசியில் சனி பகவான்! 4 ராசிகளுக்கு ஜாக்பாட்..
டி20 உலகக் கோப்பை 2026: நான்கு பிரிவுகளின் பாயிண்ட்ஸ் டேபிள்... யார் யார் டாப்...?
camera icon8
undefined
டி20 உலகக் கோப்பை 2026: நான்கு பிரிவுகளின் பாயிண்ட்ஸ் டேபிள்... யார் யார் டாப்...?
இந்திய அணிக்கு பேரதிர்ச்சி.. வெளியேறும் முக்கிய தொடக்க வீரர்? சஞ்சு சாம்சனுக்கு வாய்ப்பு

ரசிகர்கள் மிகவும் எதிர்பார்த்த 2026 டி20 உலகக் கோப்பை தொடர் நேற்று முன்தினம் (பிப்ரவரி 07) தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. இந்தியா மற்றும் இலங்கை மைதானங்களில் நடந்து வரும் இத்தொடரில் இதுவரை 6 போட்டிகள் முடிவடைந்துள்ளன. இந்திய அணி இத்தொடரின் 3வது போட்டியில்  அமெரிக்காவுக்கு எதிராக விளையாடியது. அப்போட்டியில் சற்று தடுமாறிய இந்திய அணி அமெரிக்காவுக்கு 162 ரன்களை மட்டுமே இலக்காக நிர்ணயித்தது. அணியில் சூர்யகுமார் யாதவ் மட்டும் 50 ரன்களை கடந்து சிறப்பாக விளையாடி இருந்தார். 

Add Zee News as a Preferred Source

இந்திய அணி 

அமெரிக்கா அணியும் ஓரளவு டஃப் கொடுத்து 132 ரன்கள் வரை அடித்து 29 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் தோல்வி அடைந்தது. எளிதாக இந்தியா வெல்லும் என நினைத்த அனைவருக்கும் அமெரிக்கா அணி சற்று பயத்தை காட்டியது. இந்த சூழலில், இந்திய அணி வென்றது ரசிகர்கள் இடையே மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. இந்த நிலையில்தான், ரசிகர்களுக்கு ஒரு சோகமான செய்தி அவர்களை கவலையடைய செய்துள்ளது. 

காய்ச்சலுடன் விளையாடிய அபிஷேக் சர்மா 

அதாவது இந்திய அணியின் அதிரடி தொடக்க ஆட்டக்காரரான அபிஷேக் சர்மா அமெரிக்காவுக்கு எதிரான முதல் போட்டியிலேயே காய்ச்சலுடன்தான் விளையாடினார் என்றும் அவருக்கு வயிற்று பிரச்சனை இருப்பதாகவும் கூறப்படுகிறது. இதனால்தான் அவர் இரண்டாவது பாதியில் ஃபீல்டிங் செய்ய வரவில்லை என்றும் தகவல் வெளியாகி உள்ளது. 

சஞ்சு சாம்சனை களமிறக்க வாய்ப்பு

இந்த நிலையில், அவர் முழுமையாக குணமடையவில்லை என்றால், அவருக்கு பதிலாக சஞ்சு சாம்சன் விளையாடுவார் என தெரிகிறது.  இந்திய அணி அடுத்த போட்டியாக 12ஆம் தேதி நமீபியாவை எதிர்கொள்ள இருக்கிறது. இப்போட்டி டெல்லியின் அருண் ஜெட்லி மைதானத்தில் நடைபெற இருக்கிறது. இப்போட்டிக்கு இன்னும் இரண்டு நாட்கள் முழுமையாக இருப்பதால், அவர் குணமடைந்து அப்போட்டியில் விளையாடுவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஒருவேளை அவர் விளையாடவில்லை என்றால், சஞ்சு சாம்சனை இந்திய அணி களமிறக்கும். 

அபிஷேக் சர்மா இல்லையென்றால் இந்திய அணிக்கு பின்னடைவு 

அபிஷேக் சர்மா ஒரு அதிரடியான வீரர். அவர் 200க்கு குறைவான ஸ்ட்ரைக் ரேட்டில் விளையாடக் கூடியவர். அவர் சற்று நேரம் களத்தில் நின்றாலே போட்டியை ஒருபக்கமாக மாற்றும் திறன் படைத்தவர். இப்படி ஒரு வீரர் விலகும் பட்சத்தில் இந்திய அணி அது ஒரு பெரும் பின்னடைவாகும். 

இந்திய அணிக்கு திரும்பும் வாஷிங்டன் சுந்தர் 

ஏற்கனவே காயம் காரணமாக இந்திய அணியில் இருந்து விலகி இருந்த ஆல்-ரவுண்டர் வாஷிங்டன் சுந்தர் நமீபியா போட்டிக்கு முன்பாக இந்திய அணியுடன் இணைய உள்ளார். 

வீரர்களுக்கு அடுத்தடுத்த காயம் 

இன்னொரு புறம் ஹர்ஷித் ரானா காயத்தால் தொடரில் இருந்து விலகி உள்ளார். அவருக்கு பதிலாக முகமது சிராஜ் சேர்க்கப்பட்டார். அமெரிக்காவுக்கு எதிரான முதல் டி20 உலகக் கோப்பை போட்டியிலும் முகமது சிராஜ் விளையாடினார். தற்போது அபிஷேக் சர்மாவுக்கு காய்ச்சல் ஏற்பாடுள்ளதாக வந்த செய்தி பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. ஐசிசி போன்ற முக்கிய தொடரில் இந்திய அணி வீரர்களுக்கு அடுத்தடுத்து காயம், காய்ச்சல் போன்ற ஏற்படுவது அச்சத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது. 

டி20 உலகக் கோப்பைக்கான இந்திய அணி 

சூர்யகுமார் யாதவ் (கேப்டன்), அபிஷேக் சர்மா, திலக் வர்மா, சஞ்சு சாம்சன், சிவம் துபே, இஷான் கிஷன், ஹர்திக் பாண்டியா, அர்ஷ்தீப் சிங், ஜஸ்பிரித் பும்ரா, ஹர்ஷித் ராணா, வருண் சகரவர்த்தி, குல்தீப் யாதவ், அக்சர் படேல் (துணை கேப்டன்), வாஷிங்டன் சுந்தர், ரிங்கு சிங். 

மேலும் படிக்க: இந்தியாவுடன் விளையாட தயார்! ஆனால்... பாகிஸ்தான் வைத்த 3 கோரிக்கை!

மேலும் படிக்க: பாகிஸ்தான் இல்லை! இந்திய அணியின் அடுத்த போட்டி யாருடன் தெரியுமா?

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

 

 

About the Author
India vs NamibiaSanju SamsonAbhishek SharmaTeam IndiaT20 World Cup 2026

Trending News