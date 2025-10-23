English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Sports
  • கம்பீரின் பிடிவாதம்.. 2வது முறையாக ஒருநாள் தொடரை இழந்த இந்தியா.. முழு விவரம்!

கம்பீரின் பிடிவாதம்.. 2வது முறையாக ஒருநாள் தொடரை இழந்த இந்தியா.. முழு விவரம்!

Gautam Gambhir: இந்திய அணிக்கு தலைமை பயிற்சியாளராக கெளதம் கம்பீர் வந்த பின்னர்  2வது முறையாக ஒருநாள் தொடரை இழந்துள்ளது. 

Written by - R Balaji | Last Updated : Oct 23, 2025, 07:52 PM IST

Trending Photos

இன்னும் 10 நாட்களில் சுக்கிரன் பெயர்ச்சி: இனி தங்க மழைதான், 3 ராசிகளுக்கு ராஜயோகம்
camera icon7
Venus Transit
இன்னும் 10 நாட்களில் சுக்கிரன் பெயர்ச்சி: இனி தங்க மழைதான், 3 ராசிகளுக்கு ராஜயோகம்
மகளிருக்கு மாதம் ரூ. 1750 உதவித்தொகை.. ஐடிஐ படிக்க செம்ம சான்ஸ்.. மிஸ் பண்ணாதீங்க!
camera icon7
மகளிருக்கு மாதம் ரூ. 1750 உதவித்தொகை.. ஐடிஐ படிக்க செம்ம சான்ஸ்.. மிஸ் பண்ணாதீங்க!
இன்றைய ராசிபலன் அக்டோபர் 23 வியாழக்கிழமை : மேஷம் முதல் மீனம் வரை
camera icon12
Today Rasipalan
இன்றைய ராசிபலன் அக்டோபர் 23 வியாழக்கிழமை : மேஷம் முதல் மீனம் வரை
விருச்சிகத்தில் புதன் பெயர்ச்சி: நாளை முதல் 6 ராசிகளுக்கு கோடீஸ்வர யோகம், நல்ல காலம்
camera icon10
Mercury transit
விருச்சிகத்தில் புதன் பெயர்ச்சி: நாளை முதல் 6 ராசிகளுக்கு கோடீஸ்வர யோகம், நல்ல காலம்
கம்பீரின் பிடிவாதம்.. 2வது முறையாக ஒருநாள் தொடரை இழந்த இந்தியா.. முழு விவரம்!

இந்திய அணி ஆஸ்திரேலியா சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு ஒருநாள் தொடரில் தற்போது விளையாடி வருகிறது. 3 போட்டிகள் கொண்ட இத்தொடரில் இதுவரை இரண்டு போட்டிகள் முடிவடைந்துள்ளது. முதல் போட்டியில் இந்திய அணி 7 விக்கெட்கள் வித்தியாசத்தில் ஆஸ்திரேலியா அணியிடம் தோல்வியை தழுவியது. இந்த சூழலில், இன்று (அக்டோபர் 23) அடிலெய்டில் நடைபெற்ற 2வது ஒருநாள் போட்டியிலும் இந்திய அணி தோல்வியை சந்தித்து தொடரை இழந்துள்ளது. 

Add Zee News as a Preferred Source

அதே சமயம் 17 அண்டுகள் கழித்து அடிலெய்ட் மைதானத்தில் ஒருநாள் போட்டியில் தோல்வியை சந்தித்துள்ளது. இந்திய அணி 2008ஆம் ஆண்டில் அடிலெய்டு மைதானத்தில் கடைசியாக தோல்வியை சந்தித்திருந்தது. அதன் பின்னர் இந்த போட்டியில் தோல்வியை தழுவி இருக்கிறது. இது ரசிகர்கள் இடையே பெரும் அதிர்ச்சியையும் விமர்சனத்தையும் பெற்று வருகிறது. 

இந்திய அணியின் இந்த தோல்வி தலைமை பயிற்சியாளர் கெளதம் கம்பீர் மீது கடுமையான விமர்சனங்களுக்கு வழிவகுத்துள்ளது. ஏற்கனவே கம்பீர் பயிற்சியாளராக பொறுப்பேற்ற பின், இந்திய அணி இலங்கை சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு அங்கு ஒருநாள் தொடரை இழந்தது. இதையடுத்து இந்திய அணி சாம்பியன்ஸ் டிராபி தொடரில் வென்றிருந்தாலும், தற்போது ஆஸ்திரேலியா சென்று அங்கு மீண்டும் ஒருநாள் தொடரை இழந்துள்ளது. 

இத்தொடரில் இருந்து சுப்மன் கில் இந்திய அணியின் கேப்டனாக மாறி இருக்கிறார். ரோகித் சர்மாவை அப்பதவியில் இருந்து நீக்கிவிட்டு அவருக்கு தலைமை பொறுப்பு கொடுக்கப்பட்டது. வருங்கால இந்திய அணியை மனதில் கொண்டு இந்த முடிவை எடுத்ததாக கூறக்கின்றனர்.  ஆனால் அவர் பதவி ஏற்ற முதல் தொடரிலேயே சருக்கலை இந்திய அணி சந்தித்துள்ளது. இதனால் கம்பீர் மீது கடும் விமர்சனங்கள் முன்வைக்கப்படுகிறது. 

அதேபோல், குல்தீப் யாதவ் போன்ற முழு நேர பந்து வீச்சாளர்களை பெஞ்சில் அமர வைத்துவிட்டு ஆல் ரவுண்டர்களை அதிகமாக எடுத்துச் செல்வது. ரன்களை வாரி வழங்கும் ஹர்ஷித் ராணாவுக்கு வாய்ப்பு வழங்க வேண்டும் என்ற பிடிவாதம், ரவீந்திர ஜடேஜாவை கழட்டிவிட்டது. வெஸ்ட் இண்டீஸ் தொடரில் பும்ராவை தேவையில்லாமல் விளையாட வைத்துவிட்டு இத்தொடரில் ஓய்வு கொடுத்தது போன்ற திட்டங்களே இந்திய அணியின் தோல்விக்கு காரணம் என ரசிகர்கள் கூறி வருகின்றனர். 

மேலும் படிக்க: Ind vs Aus 2nd ODI: ரோகித் சர்மா ஹாட்ரிக் சாதனைகள்.. என்னென்ன தெரியுமா?

மேலும் படிக்க: சர்ஃபராஸ் கான் விஷயத்தில் நிர்வாகம் செய்த தவறு.. போட்டுடைத்த அஸ்வின்!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

 

 

 

About the Author
Gautam GambhirIndia vs AustraliaSrilankaODI Seriesindia loses reason

Trending News