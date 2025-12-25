English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Sports
  • இந்திய டி20 அணியின் வருங்கால கேப்டன் இவர்தான்..சுப்மன் கில் இல்லை -முழு விவரம்!

இந்திய டி20 அணியின் வருங்கால கேப்டன் இவர்தான்..சுப்மன் கில் இல்லை -முழு விவரம்!

India Next T20 Captain After Suryakumar Yadav: சூர்யகுமார் யாதவுக்கு பின்னர் இந்திய டி20 அணியை வழி நடத்தப்போகும் கேப்ட்ன யார் என்பது குறித்து பார்க்கலாம்.   

Written by - R Balaji | Last Updated : Dec 25, 2025, 06:47 AM IST
  • இந்திய டி20 அணியின் அடுத்த கேப்டன்
  • சுப்மன் கில் இல்லை
  • முழு விவரம்

Trending Photos

EPFO 3.0: பணம் எடுக்கும் முறை, ஓய்வூதியம், பிற விதிகளில் மாற்றம்... முக்கிய தகவல் இதோ
camera icon11
EPFO
EPFO 3.0: பணம் எடுக்கும் முறை, ஓய்வூதியம், பிற விதிகளில் மாற்றம்... முக்கிய தகவல் இதோ
மாணவர்களுக்கு டபுள் குஷி... 11 நாள்கள் லீவ் - பள்ளிகளுக்கு பறந்த அரசின் முக்கிய உத்தரவு
camera icon7
School Leave
மாணவர்களுக்கு டபுள் குஷி... 11 நாள்கள் லீவ் - பள்ளிகளுக்கு பறந்த அரசின் முக்கிய உத்தரவு
IPL 2026: 10 அணிகளின் இளம் வீரர்கள்... மூத்த வீரர்கள் யார் யார்?
camera icon10
IPL 2026
IPL 2026: 10 அணிகளின் இளம் வீரர்கள்... மூத்த வீரர்கள் யார் யார்?
ரேஷன் கார்டு : பயோமெட்ரிக் பதிவில் சிக்கலா? தாயுமானவர் திட்டத்தின் முக்கிய அப்டேட்
camera icon9
Ration Card
ரேஷன் கார்டு : பயோமெட்ரிக் பதிவில் சிக்கலா? தாயுமானவர் திட்டத்தின் முக்கிய அப்டேட்
இந்திய டி20 அணியின் வருங்கால கேப்டன் இவர்தான்..சுப்மன் கில் இல்லை -முழு விவரம்!

இந்திய டி20 அணியின் கேப்டனாக தற்போது சூர்யகுமார் யாதவ் இருக்கிறார். கடந்த 2024ஆம் ஆண்டு டி20 உலகக் கோப்பைக்கு பின்னர் ரோகித் சர்மா டி20 கிரிக்கெட்டில் இருந்து ஓய்வை அறிவித்தார். அதன்பின் புதிய கேப்டனாக சூர்யகுமார் யாதவ் நியமிக்கப்பட்டார். இவரது தலைமையில் இந்திய அணி எந்த டி20 தொடரில் தோற்கவில்லை. மிகவும் சிறப்பாக செயல்பட்டு வருகிறது. வரும் 2026 டி20 உலகக் கோப்பைக்கும் இவரது தலைமையில் இந்திய அணி அமைக்கப்பட்டுள்ளது. 

Add Zee News as a Preferred Source

Shubman Gill: துணை கேப்டன் பதவில் இருந்து நீக்கப்பட்ட சுப்மன் கில் 

இந்த அணியில் இருந்து சுப்மன் கில் நீக்கப்பட்டுள்ளார். இதனால் அக்சர் படேல் மீண்டும் துணை கேப்டனாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 2025ஆம் ஆண்டில் சூர்யகுமார் யாதவ் ரன் குவிப்பதில் சொதப்பி இருந்தாலும், கேப்ட்னசியில் அசத்தி இருப்பதன் காரணத்தினால் அவர் மீது நம்பிக்கை கொண்டு டி20 உலகக் கோப்பைக்கு அனுப்புகிறது பிசிசிஐ. இந்த நிலையில், 2026 டி20 உலகக் கோப்பைக்கு பின்னர் புதிய கேப்டன் அறிவிக்கப்பட வாய்ப்புள்ளதாக தெரிகிறது. ஏனென்றால் தற்போது சூர்யகுமார் யாதவ்-க்கு வயது 35 ஆகிறது. கிட்டத்தட்ட தனது கரியரின் இறுதி கட்டத்திற்கு வந்துவிட்டதால் இந்திய அணி நிர்வாகம் அடுத்த கேப்டனை தேடும். 

Hardik Pandya: இந்திய டி20 அணியின் அடுத்த கேப்டன் 

தற்போது வரை, இந்திய டி20 அணிக்கு சூர்யகுமார் யாதவ்-க்கு அடுத்ததாக சுப்மன் கில்தான் அடுத்த கேப்டன் என பேசப்பட்டு வருகிறது. ஆனால் தற்போது உள்ள தகவல்படி அடுத்த கேப்டன் சுப்மன் கில்லை என தகவல் வெளியாகி உள்ள அதே நேரத்தில், ஹர்திக் பாண்டியாதான் அடுத்த கேப்டன் என கூறப்படுகிறது. பேட்டிங்க், பவுலிங், ஃபீல்டிங் என அனைத்திலும் அசத்தும் ஹர்திக் பாண்டிய இந்திய அணியின் தூனாக விளங்குகிறார். எனவே இவரே அடுத்த சில ஆண்டுகளுக்கு இந்திய அணியை வழி நடத்துவார் என தகவல் வெளியாகி உள்ளது. 

India’s Best All Rounder: சிறந்த ஆல்-ரவுண்டர் ஹர்திக் பாண்டியா

தற்போது 32 வயதாகும் ஹர்திக் பாண்டிய இன்னும் குறைந்தது 4, 5 ஆண்டுகள் சர்வதேச போட்டிகளில் நிச்சயம் விளையாடுவார். எனவே சூர்யகுமார் யாதவ்-க்கு பின்னர் இவரை கேப்டனாக நியமித்து அதன்பின் அடுத்த கேப்டனை தேடும் முடிவில் பிசிசிஐ இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. ஹர்திக் பாண்டியா இதுவரை 124 டி20 போட்டிகள் விளையாடி உள்ள நிலையில், அதில் அவர் 2002 ரன்களையும் 101 விக்கெட்டையும் கைப்பற்றி உள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 

India Squad For T20 World Cup: டி20 உலகக் கோப்பைக்கான இந்திய அணி

சூர்யகுமார் யாதவ் (கேப்டன்), அபிஷேக் சர்மா, திலக் வர்மா, சஞ்சு சாம்சன், சிவம் துபே, இஷான் கிஷன், ஹர்திக் பாண்டியா, அர்ஷ்தீப் சிங், ஜஸ்பிரித் பும்ரா, ஹர்ஷித் ராணா, வருண் சகரவர்த்தி, குல்தீப் யாதவ், அக்சர் படேல், வாஷிங்டன் சுந்தர், ரிங்கு சிங்.

மேலும் படிக்க: ரிஷப் பண்ட் IND டி20, ஒருநாள் அணியில் தொடர்ந்து நிராகரிக்கப்படுவது ஏன்? முழு விவரம்!

மேலும் படிக்க: 14 வயதில் அசத்தும் வைபவ் சூர்யவன்சி.. அவரின் டாப் 10 சாதனைகள் இங்கே!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

 

 

About the Author
india next captainSuryakumar YadavHardik PandyaShubman Gill

Trending News