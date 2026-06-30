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இங்கிலாந்துக்கு எதிரான முதல் டி20: இந்தியாவின் பிளேயிங் 11 இதுதான்! வைபவ் சூர்யவன்சிக்கு வாய்ப்பு?

India Predicted Playing XI Against England 1st T20: இந்திய அணி நாளை (ஜூலை 01)இங்கிலாந்து அணிக்கு எதிராக விளையாட இருக்கிறது. இந்த நிலையில், இந்திய அணியின் பிளேயிங் 11 என்னவாக இருக்கும், அணியில் வைபவ் சூர்யவன்சிக்கு இடம் அளிக்கப்படுமா? என்பது குறித்து இங்கு விரிவாக பார்க்கலாம். 

Written ByR Balaji
Published: Jun 30, 2026, 08:55 AM IST|Updated: Jun 30, 2026, 08:55 AM IST
இங்கிலாந்துக்கு எதிரான முதல் டி20: இந்தியாவின் பிளேயிங் 11 இதுதான்! வைபவ் சூர்யவன்சிக்கு வாய்ப்பு?
Image Credit: Image Source: XSource: Bureau

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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