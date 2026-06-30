/இங்கிலாந்துக்கு எதிரான முதல் டி20: இந்தியாவின் பிளேயிங் 11 இதுதான்! வைபவ் சூர்யவன்சிக்கு வாய்ப்பு?

இந்திய கிரிக்கெட் அணி கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பாக அயர்லாந்துக்கு சென்று அங்கு 2 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில் விளையாடியது. ஆனால் இத்தொடரில் இந்திய அணி படுதோல்வியை தழுவியது. முதல் போட்டியில் 34 ரன்களிலும் இரண்டாவது போட்டியில் 1 ரன்னிலும் அயர்லாந்து அணி அபார வெற்றியை பதிவு செய்து வரலாற்று சாதனையை படைத்தது.
இந்த சூழலில், இத்தொடரை தொடர்ந்து இந்திய அணி இங்கிலாந்துக்கு எதிராக 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில் விளையாட அந்நாட்டிற்கு பயணம் மேற்கொண்டுள்ளது. நாளை (ஜூன் 30) தொடரின் முதல் போட்டியில் விளையாட இருக்கிறது. அயர்லாந்துக்கு எதிரான தொடரில் தோல்வியடைந்து ரசிகர்களுக்கு அதிர்ச்சி கொடுத்த இந்திய அணி இங்கிலாந்துக்கு எதிரான முதல் போட்டியில் வென்று ரசிகர்களை அதிர்ச்சியில் இருந்து மீட்பார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
ஐபிஎல்லில் தனது கேப்டன்சி மூலம் பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணியை தொடர் வெற்றிகளை பெற செய்த ஸ்ரேயாஸ் ஐயரை பிசிசிஐ நம்பி எதிர்காலத்தையும் சிந்தித்து இந்திய அணியை வழிநடத்தும் பொறுப்பை அவருக்கு கொடுத்துள்ளது. ஆனால் கேப்டனாக முதல் இரண்டு போட்டிகளில் தோல்வியடைந்து ஏமாற்றத்தை கொடுத்திருக்கிறார். இருப்பினும் இங்கிலாந்துக்கு எதிரான தொடரை கைப்பற்றுவார் என்ற நம்பிக்கை ரசிகர்கள் மத்தியில் உள்ளது.
அயர்லாந்து அணிக்கு எதிரான இரண்டாவது போட்டியில் பிளேயிங் 11ல் இடம்பிடித்த அதே வீரர்கள்தான் இடம் பிடிப்பார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. எனவே பெரிதாக எந்த மாற்றமும் இருக்க வாய்ப்பில்லை என தெரிகிறது.
வைபவ் சூர்யவன்சியின் பெயர் இந்திய டி20 அணியில் இடம் பெற்றதில் இருந்தே அவருக்கு பிளேயிங் 11ல் இடம் கிடைக்குமா? என்ற கேள்வி ரசிகர்கள் மத்தியில் தொடர்ந்து இருந்து வருகிறது, தற்போதும் இருந்து வருகிறது. ஆனால் அயர்லாந்துக்கு எதிரான தொடரில் அவருக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்படவில்லை. இந்த நிலையில், சஞ்சு சாம்சன் தொடர்ந்து இரண்டு போட்டிகளிலும் சொதப்பி இருப்பதால், அவருக்கு பதிலாக இங்கிலாந்து அணிக்கு எதிரான போட்டிகளில் வைபவ் சூர்யவன்சிக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்படலாம். ஆனால் அது முதல் போட்டியிலேயே நடக்குமா? என்பது கேள்விக்குறியாக உள்ளது. சஞ்சு சாம்சனுக்கு மற்றொரு வாய்ப்பு வழங்கப்படும் என தெரிகிறது.
அபிஷேக் சர்மா, சஞ்சு சாம்சன், இஷான் கிஷன் (விக்கெட் கீப்பர்), ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் (கேப்டன்), திலக் வர்மா, சிவம் துபே, அக்சர் படேல், வாஷிங்டன் சுந்தர், ஹர்ஷித் ராணா, அர்ஷ்தீப் சிங், பிரின்ஸ் யாதவ்.