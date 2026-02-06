English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
IND vs USA: இந்தியா பிளேயிங் 11.. முக்கிய பவுலர் காயம்! சஞ்சு சாம்சனுக்கு இடமிருக்கா?

India Predicted Playing 11 Against USA For T20 World Cup 2026: அமெரிக்காவுக்கு எதிரான டி20 உலகக் கோப்பை போட்டியில் இந்திய அணியின் பிளேயிங் 11 என்னவாக இருக்கும் என்பது குறித்து இங்கு பார்க்கலாம்.   

Written by - R Balaji | Last Updated : Feb 6, 2026, 07:59 AM IST
  • டி20 உலகக் கோப்பை 2026
  • இந்தியா - அமெரிக்கா
  • இந்தியா பிளேயிங் 11

IND vs USA: இந்தியா பிளேயிங் 11.. முக்கிய பவுலர் காயம்! சஞ்சு சாம்சனுக்கு இடமிருக்கா?

India Predicted Playing XI: டி20 உலகக் கோப்பை தொடர் நாளை (பிப்ரவரி 07) கோலாகலமாக தொடங்க இருக்கிறது. மார்ச் 08ஆம் தேதி வரை நடைபெறும் இத்தொடர் இம்முறை இந்தியா மற்றும் இலங்கை மைதானங்களில் நடைபெற இருக்கிறது. இதில் மொத்தமாக 20 அணிகள் பங்கேற்கும் நிலையில், அனைத்து அணிகளும் தீவிரமாக தயாராகி வருகிறது. குறிப்பாக இந்திய அணி, 2024 டி20 உலகக் கோப்பையை வென்றதை தக்கவைத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்ற நோக்குடன் களமிறங்குகிறது. 

India vs USA: இந்தியா - அமெரிக்கா 

தினமும் 3 போட்டிகள் நடைபெற இருக்கின்றன. அந்த வகையில், நாளை (பிப்ரவரி 07) சனிக்கிழமை முதல் போட்டியாக குரூப் ஏ-வில் இருக்கும் பாகிஸ்தான் அணியும் நெதர்லாந்து அணியும் மோதுகின்றன. இப்போட்டி காலை 11 மணிக்கு தொடங்குகிறது. இதையடுத்து மதியம் 3 மணிக்கு குரூப் சி-யில் இருக்கும் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணியும் ஸ்காட்லாந்து அணியும் மோதுகின்றன. மாலை 7 மணிக்கு குரூப் ஏ-வில் இருக்கும் இந்திய அணியும் அமெரிக்கா அணியும் மோதுகின்றன. 

India Playing XI Against USA: இந்திய அணியின் பிளேயிங் 11 என்னவாக இருக்கும் 

இந்த நிலையில், அமெரிக்காவுக்கு எதிராக விளையாட இருக்கும் இந்திய அணியின் பிளேயிங் 11ல் இடம் பெறப்போகும் வீரர்கள் குறித்து இங்கு பார்க்கலாம். 

Sanju Samson vs Ishan Kishan: சஞ்சு சாம்சனுக்கு பதில் இஷான் கிஷன் 

இந்திய அணியின் தொடக்க வீரர்களாக அபிஷேக் சர்மா மற்றும் இஷான் கிஷன் இருப்பார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. முதலில், தொடக்க வீரருக்கான இடத்தில் நிரந்தர வீரராக சஞ்சு சாம்சன்தான் இருந்தார். ஆனால் நியூசிலாந்துக்கு எதிராக 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில் கடுமையாக சொதப்பியதால், அவரது இடம் சந்தேகமாகி உள்ளது. எனவே அவரது இடத்தில் இஷான் கிஷன் விளையாடுவார் என யூகிக்கப்படுகிறது. இஷான் கிஷன், நியூசிலாந்து தொடரில் திலக் வர்மாவின் இடத்தை நிரப்பும் விதமாக களமிறக்கப்பட்டார். அத்தொடரில் அவரின் அபாரமான விளையாட்டு அனைவரையும் கவர்ந்த நிலையில், உலகக் கோப்பையின் பிளேயிங் 11ல் இடம் கிடைக்கும் வாய்ப்ப்பு பிரகாசமாகி உள்ளது.

Harshit Rana: ஹர்ஷித் ராணா காயம் 

இதை தவிர்த்து பார்க்கையில், ஜஸ்பிரித் பும்ரா இப்போட்டியில் விளையாடலாம் என தெரிகிறது. உண்மையில் ஜஸ்பிரித் பும்ராவை பணிச்சுமை காரணமாக பெரிய போட்டிகளில் மட்டும் விளையாட வைக்கவும், மற்ற போட்டிகளில் அவரது இடத்தில் ஹர்ஷித் ராணாவை விளையாட வைப்பதுமே இந்திய அணி நிர்வாகத்தின் திட்டமாக இருந்தது. ஆனால் தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான பயிற்சி போட்டியில், ஹர்ஷித் ராணாவுக்கு காயம் ஏற்பட்டதால், தற்போது திட்டத்தை இந்திய அணி மாற்றி இருக்கலாம். 

Jasprit Bumrah: பும்ராவுக்கு குறைவான ஓவர்களை கொடுக்கலாம் 

எனவே ஜஸ்பிரித் பும்ரா, பெரும்பாலுமான போட்டிகளில் விளையாட அதிக வாய்ப்புள்ளது. அவரை அப்படி களமிறக்கும் பட்சத்தில் சிறிய போட்டிகளில் அவருக்கு குறைவான ஓவர்களை கொடுக்கலாம். பந்து வீச்சில் சிவம் துபே, ஹர்திக் பாண்டியா, ஆர்ஷ்தீப் சிங் ஆகியோர் இருப்பதால், வேகப்பந்து வீச்சு துறையை ஜஸ்பிரித் பும்ராவுக்கு குறைவான ஓவர்களை கொடுத்து சமாளிக்க முடியும். 

டி20 உலகக் கோப்பையில் அமெரிக்காவுக்கு எதிரான போட்டியில் இந்திய அணியின் உத்தேச பிளேயிங் 11

அபிஷேக் சர்மா, இஷான் கிஷன் (விக்கெட் கீப்பர்), திலக் வர்மா, சூர்யகுமார் யாதவ் (கேப்டன்), சிவம் துபே, ரிங்கு சிங், ஹர்திக் பாண்டியா, அக்சர் படேல் (துணை கேப்டன்), வருண் சக்கரவர்த்தி, அர்ஷ்தீப் சிங், ஜஸ்பிரித் பும்ரா.

மேலும் படிக்க: இந்திய அணிக்கு பின்னடைவு.. காயத்தால் முக்கிய பவுலர் விலகல்.. அவருக்கு பதில் யார்?

மேலும் படிக்க: மொத்தமா 8 போட்டிகள்தான்.. கரியரே முடிந்தது! தோனியுடன் அறிமுகமான வீரர் - யார் தெரியுமா?

