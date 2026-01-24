IND vs NZ 3rd T20: இந்திய அணியின் பிளேயிங் 11.. உள்ளே வரும் முக்கிய பவுலர்! வெளியேரும் வீரர் யார்?

Ind vs Nz 3rd T20 Latest News: நியூசிலாந்து கிரிக்கெட் அணி இந்தியா சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு நம் நாட்டு அணியுடன் விளையாடி வருகிறது. முதலில் 3 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரில் விளையாடிய நிலையில், அதில் 2-1 என்ற கணக்கில் நியூசிலாந்து அணி தொடரை கைப்பற்றியது. இதையடுத்து தற்போது 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடர் நடந்து வருகிறது. ஒருநாள் தொடரில் நியூசிலாந்து அணி ஆதிக்கம் செலுத்திய நிலையில், டி20 தொடரில் இந்திய அணி ஆதிக்கம் செலுத்தி வருகிறது.
Team India: ஆதிக்கம் செலுத்தும் இந்திய அணி
முதல் போட்டியில் இந்திய அணி 48 ரன்கள் வித்தியாசத்திலும் இரண்டாவது போட்டியில் 7 விக்கெட் வித்தியாசத்திலும் வெற்றி பெற்றது. நேற்று (ஜனவரி 23) ராய்ப்பூர் மைதானத்தில் நடைபெற்ற போட்டியில் முதலில் நியூசிலாந்து அணிதான் பேட்டிங் செய்தது. அந்த அணி 20 ஓவர்கள் முடிவில் 6 விக்கெட்கள் வித்தியாசத்தில் 208 ரன்கள் குவித்தது. அதிகபட்சமாக மிட்செல் சான்ட்னர் 47, ரச்சின் ரவீந்திரா 44 ரன்கள் எடுத்தனர்.
நியூசிலாந்து அணி 200 ரன்களுக்கு மேல் அடித்ததால், அந்த அணிக்கு வெற்றி பெறும் வாய்ப்புகள் அதிகம் இருந்தன. அதற்கு ஏற்றவாறும் இந்திய அணியின் தொடக்க வீரர்கள் ஒற்றை இலக்கு ரன்னில் ஆட்டமிழந்தனர். சஞ்சு சாம்சன் 6 ரன்களிலும் அபிஷேக் சர்மா டக் அவுட் ஆனார். இதனால் நியூசிலாந்து அணி வெற்றி பெற்றுவிடலாம் என நினைத்தது. ஆனால் அவர்களுக்கு பிறகு களமிறங்கிய இஷான் கிஷான் மற்றும் சூரிய குமார் யாதவ் சிறப்பாக விளையாடி அணியை வெற்றிப்பாதைக்கு கொண்டு சென்றனர்.
Ishan Kishan, Suryakumar Yadav Batting In 2nd T20: இஷான் கிஷன், சூர்யகுமார் யாதவ் அசத்தல் பேட்டிங்
இஷான் கிஷன் 76 ரன்களும் சூரியகுமார் யாதவ் 82 ரன்கள், சிவம் துபே 36 ரன்களும் அடித்தனர். இதனால் இந்திய அணி 15.2 ஓவர்களிளேயே 209 ரன்கள் எடுத்து வெற்றி பெற்றது. இதன் மூலம் 2-0 என்ற கணக்கில் முன்னிலை வகிக்கிறது. இந்த நிலையில், நாளை (ஜனவரி 24) நியூசிலாந்து அணிக்கு எதிராக மூன்றாவது டி20 போட்டியில் இந்திய அணி மோதவுள்ளது.
IND VS NZ 2nd T20: இரண்டாவது டி20ல் இரண்டு மாற்றங்கள்
இப்போட்டியின் இந்திய அணியின் பிளேயிங் 11ல் மாற்றம் செய்யப்படுமா என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது. முதல் போட்டியில் அக்சர் படேலுக்கு காயம் ஏற்பட்டதால் இரண்டாவது போட்டியில் அவருக்கு பதிலாக குல்தீப் யாதவ் கொண்டுவரப்பட்டார். அதேபோல் ஜஸ்பிரித் பும்ராவுக்கு ஓய்வு அளிக்க வேண்டும் என்பதற்க்காக இரண்டாவது போட்டியில் ஹர்ஷித் ராணா கொண்டுவரப்பட்டார்.
IND Playing 11 For 3rd T20: உள்ளே வரும் ஜஸ்பிரித் பும்ரா
இந்த நிலையில், மூன்றாவது போட்டியில் ஜஸ்பிரித் பும்ராவை பிளேயிங் 11ல் கொண்டுவருவதற்கு அதிக வாய்ப்புள்ளது. பும்ரா உள்ளே வரும்போது அர்ஷ்தீப் சிங்கை பெஞ்சில் அமர வைக்க வாய்ப்புள்ளதாக தெரிகிறது. அர்ஷிதீப் சிங் தொடர்ந்து இரண்டு போட்டியில் விளையாடி உள்ளதால், அவரது பணிச்சுமையை குறைக்க நினைப்பார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
India Predicted Playing XI For 3rd T20 Against New Zealand: நியூசிலாந்துக்கு எதிரான 3வது போட்டிக்கான இந்திய அணியின் உத்தேச பிளேயிங் 11
சஞ்சு சாம்சன் (விக்கெட் கீப்பர்), அபிஷேக் சர்மா, இஷான் கிஷான், சூர்யகுமார் யாதவ் (கேப்டன்), சிவம் துபே, ஹர்திக் பாண்டியா, ரிங்கு சிங், ஹர்ஷித் ராணா, குல்தீப் யாதவ், ஜஸ்பிரித் பும்ரா, வருண் சக்கரவர்த்தி.
