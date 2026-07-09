/IND vs ENG 4th T20: இந்தியா பிளேயிங் 11ல் சஞ்சு சாம்சன், அதிரடி வீரர் நீக்கம்? சூர்யவன்சி இல்லை!

இந்திய டி20 அணி அயர்லாந்து சுற்றுப்பயணத்தை முடித்துவிட்டு இங்கிலாந்துக்கு சென்று அங்கு 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில் விளையாடி வருகிறது. இதுவரை 3 டி20 போட்டிகள் முடிவடைந்துள்ளது. முதல் போட்டி பாதியிலேயே ரத்தான நிலையில், அடுத்த இரண்டு போட்டிகளில் இங்கிலாந்து அணி வென்று 2-0 என்ற கணக்கில் முன்னிலை வகிக்கிறது.
இதனால் இந்திய அணி தொடரை வெல்லும் வாய்ப்பை இழந்துள்ளது. அடுத்த இரண்டு போட்டிகளில் வென்று தொடரை டிரா செய்யவே வாய்ப்புகள் உள்ளன. மறுபுறம் இங்கிலாந்து அணி இன்னும் ஒரு போட்டியில் வென்றால் தொடரை கைப்பற்றி விடும். எனவே இந்திய அணி இத்தொடரை இழக்க கூடாது என்றால் அடுத்த இரண்டு போட்டிகளில் வெற்றியை பெற வேண்டும். இதுவே அவர்களுக்கு இருக்கும் ஒரே வழி.
இந்த நிலையில், இன்று (ஜூலை 09) இரு அணிகளுக்கும் இடையேயான 4 வது டி20 போட்டி நடைபெற இருக்கிறது. இப்போட்டி பிரிஸ்டலில் உள்ள கவுண்டி மைதானத்தில் இரவு 10 மணிக்கு தொடங்கி நடைபெற இருக்கிறது. இந்த போட்டியில் இந்திய அணியில் முக்கிய மாற்றம் செய்ய இருப்பதாக கூறப்படுகிறது.
அதாவது, அணிக்குள் மீண்டும் சஞ்சு சாம்சனை கொண்டு வர திட்டமிட்டுள்ளனர். ஆனால் ஓப்பனராக இல்லாமல் அவரை இஷான் கிஷன் இடத்தில் இறக்க (ஒன் டவுனில்) முடிவு செய்திருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இதன் காரணமாக இதுவரை சுமாராக விளையாடி வந்த திலக் வர்மா வெளியேற வாய்ப்புள்ளது.
அதேபோல் பந்து வீச்சில் வருண் சக்கரவர்த்தியை வெளியேற்றிவிட்டு அவருக்கு பதிலாக வாஷிங்சன் சுந்தரை இறக்க திட்டமிட்டுள்ளனராம். இதனால் பேட்டிங்கில் கூடுதல் பலம் கிடைக்கும் என கருதுகின்றனர்.
சஞ்சு சாம்சனை ஒன் டவுனிலேயே இறக்க திட்டம் இருப்பதால், வைபவ் சூர்யவன்ஷி அபிஷேக் சர்மாவுடன் தொடக்க வீரராகவே களமிறங்குவார். சூர்யவன்சி இப்போதுதான் அணிக்குள் வந்திருப்பதால் அவருக்கு தொடர்ந்து வாய்ப்பளிக்கக்கூடும் என தெரிகிறது.
அபிஷேக் சர்மா, வைபவ் சூர்யவன்ஷி, சஞ்சு சாம்சன் (விக்கெட் கீப்பர்), இஷான் கிஷன், ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் (கேப்டன்), ஷிவம் துபே, அக்சர் படேல், வாஷிங்டன் சுந்தர், ஹர்ஷித் ராணா, அர்ஷ்தீப் சிங், பிரின்ஸ் யாதவ்.
ஃபில் சால்ட், ஜோஸ் பட்லர் (விக்கெட் கீப்பர்), ஹாரி புரூக் (கேப்டன்), ஜேக்கப் பெத்தேல், டாம் பான்டன், சாம் கரண், வில் ஜாக்ஸ், லியாம் டாசன், ஜோஃப்ரா ஆர்ச்சர், ஆதில் ரஷித், ஜோஷ் டங்.