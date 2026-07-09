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IND vs ENG 4th T20: இந்தியா பிளேயிங் 11ல் சஞ்சு சாம்சன், அதிரடி வீரர் நீக்கம்? சூர்யவன்சி இல்லை!

India Predicted Playing XI Against England 4th T20I: இந்தியா - இங்கிலாந்து அணிகளுக்கு இடையே இன்று 4வது டி20 போட்டி நடைபெற இருக்கிறது. இப்போட்டியில் இந்திய அணி பிளேயிங் 11ல் இரண்டு மாற்றங்கள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளதாக தெரிகிறது. குறிப்பாக சஞ்சு சாம்சன் அணிக்குள் வர இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இது குறித்த முழு விவரத்தை இங்கு விரிவாக பார்க்கலாம். 

Written ByR Balaji
Published: Jul 09, 2026, 07:41 AM IST|Updated: Jul 09, 2026, 08:13 AM IST
IND vs ENG 4th T20: இந்தியா பிளேயிங் 11ல் சஞ்சு சாம்சன், அதிரடி வீரர் நீக்கம்? சூர்யவன்சி இல்லை!
Source: Bureau

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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இந்தியா பிளேயிங் 11ல் சஞ்சு சாம்சன், அதிரடி வீரர் நீக்கம்? சூர்யவன்சி இல்லை!
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