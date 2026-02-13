English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Sports
  • IND vs PAK: இந்தியா பிளேயிங் 11.. இப்போட்டியிலும் அபிஷேக் சர்மா விலகல்.. ஆனா சஞ்சு சாம்சனுக்கு வாய்ப்பில்லை?

IND vs PAK: இந்தியா பிளேயிங் 11.. இப்போட்டியிலும் அபிஷேக் சர்மா விலகல்.. ஆனா சஞ்சு சாம்சனுக்கு வாய்ப்பில்லை?

India Predicted Playing XI Against Pakistan: டி20 உலகக் கோப்பை நடைபெற்று வரும் நிலையில், பிப்ரவரி 15ஆம் தேதி இந்தியா - பாகிஸ்தான் அணிகள் மோதுகின்றன. இப்போட்டிக்கான இந்திய அணியின் பிளேயிங் 11 என்னவாக இருக்கும் என்பதை பார்க்கலாம்.   

Written by - R Balaji | Last Updated : Feb 13, 2026, 11:17 AM IST
  • டி20 உலகக் கோப்பை 2026
  • இந்தியா - பாகிஸ்தான் போட்டி
  • இந்திய அணியின் பிளேயிங் 11

Trending Photos

சூரிய கிரகணம் 2026: சந்திரனின் இரட்டை பெயர்ச்சியால் 4 ராசிகளுக்கு டபுள் ட்ரபுள் பாதிப்பு- முழு விவரம்
camera icon7
Moon Transit
சூரிய கிரகணம் 2026: சந்திரனின் இரட்டை பெயர்ச்சியால் 4 ராசிகளுக்கு டபுள் ட்ரபுள் பாதிப்பு- முழு விவரம்
இங்கிலாந்து படுதோல்வி... 2026 டி20 உலகக் கோப்பையில் முதல் அப்செட் - புள்ளிப்பட்டியல் அப்டேட்
camera icon8
ICC T20 World Cup 2026
இங்கிலாந்து படுதோல்வி... 2026 டி20 உலகக் கோப்பையில் முதல் அப்செட் - புள்ளிப்பட்டியல் அப்டேட்
தமிழகத்தில் பவர்கட்.. நாளை மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகளில் முழு லிஸ்ட்!
camera icon6
Shutdown
தமிழகத்தில் பவர்கட்.. நாளை மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகளில் முழு லிஸ்ட்!
இந்த வார ஓடிடி ரிலீஸ் : TTT to பேபி கேர்ள்! எந்த படத்தை, எந்த தளத்தில் பார்க்கலாம்?
camera icon7
OTT Release
இந்த வார ஓடிடி ரிலீஸ் : TTT to பேபி கேர்ள்! எந்த படத்தை, எந்த தளத்தில் பார்க்கலாம்?
IND vs PAK: இந்தியா பிளேயிங் 11.. இப்போட்டியிலும் அபிஷேக் சர்மா விலகல்.. ஆனா சஞ்சு சாம்சனுக்கு வாய்ப்பில்லை?

India vs Pakistan: டி20 உலகக் கோப்பை தொடர் பிப்ரவரி 07ஆம் தேதி தொடங்கி மிகவும் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. நேபால், இத்தாலி போன்ற சிறிய அணிகள் பெரிய அணிகளிடம் மல்லுக்கட்டுவது இந்த உலகக் கோப்பையை பார்ப்பதற்கு அழகாக்கி உள்ளது. இந்திய அணியை பொறுத்தவரையில், இதுவரை இரண்டு போட்டிகளில் விளையாடி உள்ளது. 

Add Zee News as a Preferred Source

பிப்ரவரி 7ஆம் தேதி தொடரின் முதல் நாளில் அமெரிக்கா அணிக்கு எதிராக இந்திய அணி விளையாடியது. இப்போட்டியில் பேட்டிங் செய்த இந்திய அணி சற்று தடுமாறியது. இருப்பினும் கேப்டன் சூரியகுமார் யாதவ் 49 பந்துகளில் 84 ரன்கள் அடித்து அணிக்கு ரன்களை சேர்த்தார். 20 ஓவர்கள் முடிவில் இந்திய அணி 161 ரன்கள் எடுத்தது. இதையடுத்து பேட்டிங் செய்த அமெரிக்க அணி 132 ரன்கள் மட்டுமே எடுத்து 29 ரன்களில் தோல்வியை தழுவியது. 

பிப்ரவரி 15ஆம் தேதி இந்தியா - பாகிஸ்தான் 

இதையடுத்து நேற்று (பிப்ரவரி 12) டெல்லியின் அருண் ஜெட்லி மைதானத்தில் நமீபியா அணியுடன் மோதியது. இப்போட்டியில் இந்திய அணி 209 ரன்கள் எடுத்தது. பின்னர் 210 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற இலக்குடன் விளையாடிய நமீபியா அணி 116 ரன்களில் ஆல் அவுட் ஆகி 93 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் தோல்வியை தழுவியது. இந்த நிலையில், நாளை மறுநாள் (பிப்ரவரி 15) பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான போட்டியில் இந்திய அணி விளையாட உள்ளது. இப்போட்டி இலங்கையின் கொழும்புவில் இருக்கும் பிரேமதாச சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற இருக்கிறது. 

அபிஷேக் சர்மா விலகல்? சஞ்சு சாம்சனுக்கு வாய்ப்பு 

இப்போட்டியில், இந்திய அணியின் தொடக்க வீரர் அபிஷேக் சர்மா இணைவார் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், அவர் இப்போட்டியில் இருந்தும் விலகும் வாய்ப்பு உள்ளது என தகவல் வெளியாகி உள்ளது. அதன் காரணமாக அவரது இடத்தில் சஞ்சு சாம்சன் விளையாடுவார். நமீபியா போட்டியில் அபிஷேக் சர்மாவுக்கு பதிலாக விளையாடிய சாம்சன் 8 பந்துகளில் 22 ரன்கள் எடுத்தார். 

பும்ரா விளையாடுவார்

அபிஷேக் சர்மாவை தவிர்த்து வேறு மாற்றம் ஏதும் நிகழ வாய்ப்பில்லை என தெரிகிறது. ஜஸ்பிரித் பும்ரா நிச்சயம் இப்போட்டியில் விளையாடுவார். வாஷிங்டன் சுந்தருக்கு வாய்ப்பு கிடைக்குமா என்பதை பொறுத்திருந்து பார்க்க வேண்டும். 

பாகிஸ்தான் அணிக்கு எதிரான இந்திய அணியின் பிளேயிங் 11 கணிப்பு 

சஞ்சு சாம்சன் (விக்கெட் கீப்பர்), இஷான் கிஷன், திலக் வர்மா, சூர்யகுமார் யாதவ் (கேப்டன்). ஹர்ஷித் பாண்டியா, ரிங்கு சிங், அக்சர் படேல் (துணை கேப்டன்), ஜஸ்பிரித் பும்ரா, அர்ஷ்தீப் சிங், சிவம் துபே, வருண் சக்கரவர்த்தி. 

மேலும் படிக்க: இதுதான் என்னுடைய ஒரே இலக்கு.. அதுவரை கிரிக்கெட்டை விட்டு செல்ல மாட்டேன் - ரோகித் சர்மா!

மேலும் படிக்க: IND vs PAK: பாகிஸ்தான் போட்டியில் இருந்தும் விலகும் அபிஷேக் சர்மா.. என்னதான் ஆச்சு? முழு விவரம்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

 

 

About the Author
India Playing 11India vs PakistanT20 World Cup 2026Abhishek Sharma

Trending News