IND vs ZIM: இந்தியா பிளேயிங் 11.. மூன்று முக்கிய வீரர்கள் நீக்கம்! சாம்சனுக்கு வாய்ப்பு? கம்பீரின் ரிஸ்கான முடிவு

India Probable Playing XI Against Zimbabwe Super 8 Match: ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை 2026 தொடர் பிப்ரவரி 07ஆம் தேதி தொடங்கி மிகவும் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இத்தொடரில் நடப்பு சாம்பியனாகும் திகழும் இந்திய அணி அரையிறுதி போட்டிக்கு முன்னேறுமா என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது. இதற்கு தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான படுதோல்வியே காரணம்.
இந்திய அணி லீக் ஆட்டத்தில் அமெரிக்கா, நமீபியா, பாகிஸ்தான், நெதர்லாந்து அணிகளை வீழ்த்தி சூப்பர் 8 சுற்றுக்கு இரண்டாவது அணிக்காக தேர்வானது. இந்த சூழலில், தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான முதல் சூப்பர் 8 போட்டி பிப்ரவரி 22 ஆம் தேதி நடைபெற்றது. இப்போட்டியில் இந்திய அணி வெற்றி பெற்று அரையிறுதிக்கு எளிதாக முன்னேறும் என ரசிகர்களால் பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால் தென்னாப்பிரிக்கா அணி சிறப்பாக செயல்பட்டு இந்திய அணியை தோல்வியடைய வைத்தனர்.
இதனால் இந்திய அணியின் நெட் ரன் ரேட் -3.800க்கு சென்று ஒரு மோசமான நிலையில் உள்ளது. இனி அரையிறுதி சுற்றுக்கு முன்னேற வேண்டும் என்றால், இந்திய அணி அடுத்த இரண்டு சூப்பர் 8 சுற்று போட்டிகளில் படுஜோராக விளையாட வேண்டும். இந்த சூழலில், பிப்ரவரி 26ஆம் தேதி ஜிம்பாப்வே அணிக்கு எதிராக சென்னை சேப்பாக்கத்தில் விளையாட இருக்கிறது. இந்திய அணிக்கு இப்போட்டி மிகவும் முக்கியமானது என்பதால், இதுவரை தொடரில் சொதப்பிய வீரர்களை வெளியேற்றும் வாய்ப்பு இருப்பதாக தெரிகிறது.
இந்த நிலையில், ஜிம்பாப்வே அணிக்கு எதிரான சூப்பர் 8 போட்டிக்கான இந்திய அணியின் உத்தேச பிளேயிங் 11 குறித்து இங்கு பார்க்கலாம்.
பயிற்சியாளர் கவுதம் கம்பீர் ஜிம்பாப்வே போட்டியில் ரிங்கு சிங், திலக் வர்மா மற்றும் வாஷிங்டன் சுந்தரை வெளியே அமர வைக்க திட்டம் வைத்திருப்பதாக கூறப்படுகிறது. அவர்களுக்கு பதிலாக அக்சர் படேல், சஞ்சு சாம்சன் மற்றும் குல்தீப் யாதவை பிளேயிங் 11க்குள் கொண்டு வர இருப்பதாக தெரிகிறது.
மூன்று பெரிய மாற்றங்கள்
1) திலக் வர்மா இதுவரை விளையாடிய 5 போட்டிகளில் 107 ரன்கள் மட்டுமே எடுத்துள்ளார். அதேசமயம் கடந்த தென்னாப்பிரிக்கா போட்டியில் அவர் பேட்டிங்கில் அணியை வழிநடத்துவார் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால் அவர் 1 ரன்னில் ஆட்டமிழந்து ஏமாற்றம் அளித்தார். இதனால் அவர் நீக்கப்படலாம் என தெரிகிறது. அவருக்கு பதிலாக சஞ்சு சாம்சனை விளையாட வைக்க வாய்ப்புள்ளது.
2) ரிங்கு சிங் 8வது இடத்தில் களமிறங்கி விளையாடி வருகிறார். அவர் ஒரு முழுமையாக பேட்ஸ்மேன் என்பதால் அவரை அந்த இடத்தில் விளையாட வைத்து எந்த பயணும் இல்லை. அவர் பந்து வீசினால் கூட அவரை அணியில் வைத்திருப்பர். ஆனால் அவர் பேட்டிங் மட்டுமே செய்வதால், அவருக்கு பதிலாக வரும் போட்டியில் குல்தீப் யாத்வை விளையாட வைப்பார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதன் மூலம் பந்து வீச்சு வலுப்பெறும்./
3) வாஷிங்டன் சுந்தரை நீக்கிவிட்டு அவருக்கு பதிலாக அக்சர் படேலை எடுத்து வருவார்கள் என தெரிகிறது. ஏனென்றால், தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான போட்டியில் இந்திய அணியின் தோல்விக்கு அக்சர் படேலை எடுத்து செல்லாததே காரணம் என விமர்சிக்கப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.
ஜிம்பாப்வே அணிக்கு எதிரான சூப்பர் 8 போட்டிக்கான இந்தியாவின் உத்தேச பிளேயிங் 11
சஞ்சு சாம்சன் (விக்கெட் கீப்பர்), அபிஷேக் சர்மா, இஷான் கிஷன், சூர்யகுமார் யாதவ் (கேப்டன்), ஷிவம் துபே, ஹர்திக் பாண்டியா, அக்சர் படேல், வருண் சகரவர்த்தி, குல்தீப் யாதவ், ஜஸ்பிரித் பும்ரா, அர்ஷ்தீப் சிங்.
