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2018க்கு பின்... இந்தியா - ஆப்கானிஸ்தான் டெஸ்ட் - பிளேயிங் XI, நேரலை விவரங்கள் இதோ

India vs Afghanistan Test : இந்தியா - ஆப்கானிஸ்தான் அணிகளுக்கு இடையிலான டெஸ்ட் போட்டி நாளை (ஜூன் 6) நடைபெறும் நிலையில், இப்போட்டியை எங்கு, எப்போது காணலாம்?, பிளேயிங் லெவன் கணிப்பு உள்ளிட்ட விவரங்களை அனைத்தையும் இங்கு தெரிந்துகொள்ளலாம்.

Written BySudharsan G
Published: Jun 05, 2026, 11:14 PM IST|Updated: Jun 05, 2026, 11:15 PM IST
2018க்கு பின்... இந்தியா - ஆப்கானிஸ்தான் டெஸ்ட் - பிளேயிங் XI, நேரலை விவரங்கள் இதோ
Image Credit: Image Credit : Gautam Gambhir, Shubman Gill | Image Source : X/@BCCI

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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