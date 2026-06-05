/2018க்கு பின்... இந்தியா - ஆப்கானிஸ்தான் டெஸ்ட் - பிளேயிங் XI, நேரலை விவரங்கள் இதோ

India vs Afghanistan Test : ஐபிஎல் முடிந்ததும் கிரிக்கெட் ரசிகர்களுக்கு தீனிப்போடும் வகையில் அடுத்தடுத்து சர்வதேச போட்டிகள் வரிசைக் கட்டி நிற்கின்றன. இந்திய அணி வீரர்களும் ஆப்கானிஸ்தான் தொடருக்கு தயாராகிவிட்டனர். டி20ஐ தொடர் முடிந்த உடனேயே தற்போது ஒரே ஒரு டெஸ்ட் போட்டி நடைபெற இருக்கிறது.
இந்தியா - ஆப்கானிஸ்தான் அணிகள் மோதும் டெஸ்ட் போட்டி வரும் ஜூன் 6ஆம் தேதி தொடங்கி ஜூன் 10ஆம் தேதிவரை நடைபெற இருக்கிறது. ஐசிசி உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் தொடரில் ஆப்கானிஸ்தான் அணி இடம்பெறவில்லை. எனவே, இது ஐசிசி உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் தொடரின் கீழ் கணக்கிடப்படாது. அந்த வகையில், இப்போட்டி குறித்த முழு விவரங்கள் இதோ...
பஞ்சாப் மாநிலம் நியூ சண்டிகர் நகரில் முலான்பூர் பகுதியில் உள்ள மஹாராஜா யதவிந்திர சிங் சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானத்தில் இப்போட்டி நடைபெற இருக்கிறது.
இதுவரை இங்கு டெஸ்ட் போட்டியே நடைபெற்றது இல்லை. சமீபத்தில், ஐபிஎல் தொடரின் பிளே ஆப் சுற்றில் எலிமினேட்டர் (மே 27), குவாலிபயர் 2 (மே 29) போட்டிகள் இம்மைதானத்தில் நடைபெற்றது.
இந்த போட்டியை ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் சேனல்களிலும், ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் ஓடிடி தளத்திலும் நேரடி ஒளிபரப்பு காணலாம்.
கேஎல் ராகுல் (துணை கேப்டன்), யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால், சாய் சுதர்சன், சுப்மான் கில் (கேப்டன்), ரிஷப் பண்ட் (விக்கெட் கீப்பர்), துருவ் ஜூரேல், வாஷிங்டன் சுந்தர், ஹர்ஷ் தூபே, குல்தீப் யாதவ், முகமது சிராஜ், குர்னூர் பிரர்.
ஹஷ்ஸமத்துலா ஷாஹிதி (கேப்டன்), அஃப்சர் ஜசாய், அப்துல் மாலிக், ரஹ்மானுல்லா குர்பாஸ், ரஹ்மத் ஷா, அஸ்மத்துல்லாஹ் உமர்சாய், ஷரபுதீன், அஷ்ரஃப் ஜியாவுர், ரஹ்மான் ஷரீபி, கைஸ் அஹ்மத், பிலால் சமி, முகமது சலீம் சஃபி.