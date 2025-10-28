ஆஸிக்கு எதிரான முதல் டி20: பிளேயிங் லெவன்! கம்பீர் - சூர்யகுமாருக்கு உச்சக்கட்ட தலைவலி!

India vs Australia 1st T20 : அண்மையில் நிறைவடைந்த மூன்றாவது ஒருநாள் போட்டியில் ஆஸ்திரேலியாவை வீழ்த்திய இந்திய அணி, தற்போது அவர்களுக்கு எதிரான டி20 தொடரில் களமிறங்குகிறது. கேன்பராவில் உள்ள வேகப்பந்துக்குச் சாதகமான மனுக்கா ஓவல் மைதானத்தில் முதல் போட்டி நடைபெறவுள்ள நிலையில், இந்திய அணியின் கேப்டன் சூர்யகுமார் யாதவ் மற்றும் பயிற்சியாளர் கௌதம் கம்பீர் கூட்டணிக்கு, சரியான பிளேயிங் லெவனை தேர்வு செய்வதில் கடும் நெருக்கடி ஏற்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக, ஆல்-ரவுண்டர் ஹர்திக் பாண்டியா இல்லாதது மற்றும் ஒரு சுழற்பந்து வீச்சாளரைத் தேர்வு செய்ய வேண்டிய கட்டாயம் காரணமாக, இருவரும் தீவிர யோசனையில் இருக்கின்றனர்.
பிளேயிங் லெவன் ஒரு அலசல்
இந்திய அணியின் ஆக்ரோஷமான துவக்கத்தை உறுதி செய்ய, இளம் வீரர்களான சுப்மன் கில்லும் அபிஷேக் சர்மாவும் தொடர்ந்து துவக்க வீரர்களாகக் களமிறங்குவார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
சுப்மன் கில்: இவரது துல்லியமான ஷாட் தேர்வுகள் மற்றும் அதிரடி ஆட்டம், பவர்ப்ளே ஓவர்களில் ரன் குவிக்க உதவும்.
அபிஷேக் சர்மா: இடது கை ஆட்டக்காரரான இவர், கில்லுடன் சரியான வலது-இடது சமநிலையை ஏற்படுத்துவதுடன், பவர்ப்ளேவில் பயமற்ற அதிரடி ஆட்டத்தையும் வெளிப்படுத்தக் கூடியவர்.
மிடில் ஆர்டர்
நம்பர் 3 மற்றும் 4ல் அணியின் தூண்களாக கேப்டன் சூர்யகுமார் யாதவும், திலக் வர்மாவும் களமிறங்குவது உறுதி.
சூர்யகுமார் யாதவ் (கேப்டன்): வேகத்துக்குச் சாதகமான ஆஸ்திரேலிய ஆடுகளங்களில் இவரது அதிரடியான அணுகுமுறையும், தலைமைப் பண்பும் அணிக்கு உத்வேகம் அளிக்கும்.
திலக் வர்மா: நம்பர் 4-ல் களமிறங்கும் இவர், துவக்க ஆட்டக்காரர்களுக்குப் பிறகு அணியைத் தாங்கிப் பிடிப்பார். வேகப் பந்துவீச்சை திறம்படக் கையாளும் இவரது திறன், நடுவரிசையில் ஸ்திரத்தன்மையை வழங்கும்.
சஞ்சு சாம்சன் என்னும் துருப்புச்சீட்டு
விக்கெட் கீப்பர் இடத்துக்கு சஞ்சு சாம்சன் மற்றும் ஜிதேஷ் சர்மா இடையே போட்டி நிலவினாலும், அனுபவம் மற்றும் ஆஸ்திரேலிய ஆடுகளங்களில் இவருக்குள்ள பழக்கத்தின் காரணமாக சஞ்சு சாம்சனுக்கே வாய்ப்பு வழங்கப்படலாம். விக்கெட் கீப்பிங்குடன், மிடில் ஆர்டரில் அதிரடித் தேவைப்படும்போது இவர் ஒரு சிறந்த பினிஷராகவும் செயல்பட முடியும்.
ஆல்-ரவுண்டர்கள்:
ஹர்திக் பாண்டியா காயம் காரணமாக விலகியிருப்பது இந்திய அணிக்கு ஒரு பெரிய இழப்பாகும். எனவே, இந்த வெற்றிடத்தை நிரப்ப துபேவும் அக்சர் படேலும் பொறுப்பேற்கின்றனர்.
சிவம் துபே: இவர் வேகப்பந்து வீசும் ஆல்-ரவுண்டர். பேட்டிங்கில் இவரது சிக்ஸர்கள் பறக்கவிடும் திறமை அணிக்குக் கூடுதல் பலம். முதல் டி20யில் இவருக்கு முக்கியப் பங்கு இருக்கும்.
அக்சர் படேல்: இடது கை சுழற்பந்து வீச்சாளரான இவர், வேகப்பந்து ஆடுகளங்களில் கூட சிக்கனமான ஓவர்களை வீசுவதுடன், லோயர் ஆர்டரில் தேவைப்படும்போது விரைவாக ரன்களைக் குவித்து ஆட்டத்தை முடித்து வைக்கும் திறன் கொண்டவர்.
கம்பீர்-சூர்யா காம்போவுக்கு தலைவலி
அணியில் இருக்கும் ஒரேயொரு ஸ்பெஷலிஸ்ட் சுழற்பந்து வீச்சாளரைத் தேர்வு செய்வதுதான் கம்பீர் - சூர்யகுமாருக்கு உள்ள மிகப் பெரிய சவாலாக உள்ளது. அனுபவமிக்க குல்தீப் யாதவுக்கும், வீசும் வருண் சக்கரவர்த்திக்கும் இடையே கடும் போட்டி நிலவுகிறது.
குல்தீப் யாதவ்: ஆஸ்திரேலிய ஆடுகளங்களில் இவரது சிறப்பான சாதனை (சராசரி 16.50, சிக்கனம் 5.50) இவருக்குச் சாதகமாக உள்ளது. பிட்ச் வேகத்திற்குச் சாதகமாக இருந்தாலும், குல்தீப்பின் சுழல் திருப்பங்கள் விக்கெட்டுகளை எடுக்க உதவும். எனவே, அக்சர் படேலுடன் இணைந்து அணியின் பிரதான சுழல் பந்துவீச்சாளராக குல்தீப் யாதவ் களமிறங்கவே அதிக வாய்ப்புள்ளது.
வேகப்பந்து அஸ்திரங்கள்
வேகப்பந்து வீச்சில் உலகின் தலைசிறந்த வீரர்களான ஜஸ்பிரித் பும்ரா மற்றும் அர்ஷ்தீப் சிங் ஆகியோர் தானாகவே தேர்வு செய்யப்படுகின்றனர்.
ஜஸ்பிரித் பும்ரா: இவரது துல்லியமான லைன் & லென்த் மற்றும் டெத் ஓவர் திறமை அணிக்கு மிக முக்கியம்.
அர்ஷ்தீப் சிங்: புதிய பந்தில் இவரது ஸ்விங் மற்றும் இடது கை வேகப்பந்து வீச்சு அணிக்கு அச்சுறுத்தலைக் கொடுக்கும்.
ஹர்ஷித் ராணா: ஒருநாள் போட்டிகளில் இம்ப்ரெஸ் செய்த இவர், மூன்றாவது வேகப்பந்து வீச்சாளராக டி20 அரங்கில் அறிமுகமாகலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இவரது பவுன்ஸ் மற்றும் ஆக்ரோஷமான பந்துவீச்சு ஆஸ்திரேலியாவில் எடுபடும். இந்த அணி, வேகப்பந்து வீச்சுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்தும், சுழல் மற்றும் ஆல்-ரவுண்ட் சமநிலையை உறுதி செய்தும், ஆஸ்திரேலியாவை எதிர்கொள்ளத் தயாராகவே இருக்கிறது.
உத்தேச இந்திய பிளேயிங் லெவன்: சுப்மன் கில், அபிஷேக் சர்மா, சூர்யகுமார் யாதவ் (கேப்டன்), திலக் வர்மா, சஞ்சு சாம்சன் (விக்கெட் கீப்பர்), சிவம் துபே, அக்சர் படேல், ஹர்ஷித் ராணா, ஜஸ்பிரித் பும்ரா, அர்ஷ்தீப் சிங், குல்தீப் யாதவ்
வருண் சக்கரவர்த்தி, ரிங்கு சிங், வாஷிங்டன் சுந்தர், நிதிஷ் குமார் ரெட்டி போன்றோர் பெஞ்சில் இருக்க உள்ளனர். தேவைப்பட்டால், ஆடுகளத்தின் தன்மைக்கேற்ப கம்பீரும் சூர்யகுமாரும் இந்த வீரர்களைப் பயன்படுத்தி வியூகத்தை மாற்றுவார்கள்.
