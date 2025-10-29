English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • இந்தியா vs ஆஸ்திரேலியா முதல் டி20ஐ... இலவச லைவ் ஸ்கோர்கார்டு பார்ப்பது எப்படி?

இந்தியா vs ஆஸ்திரேலியா முதல் டி20ஐ... இலவச லைவ் ஸ்கோர்கார்டு பார்ப்பது எப்படி?

India vs Australia Live: இந்தியா - ஆஸ்திரேலியா அணிகளுக்கு இடையிலான முதல் டி20ஐ போட்டியின் லைவ் ஸ்கோர்கார்டை, தமிழ் வர்ணனையுடன் காண்பது எப்படி என்பதை இங்கு தெரிந்துகொள்ளலாம்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Oct 29, 2025, 01:45 PM IST

இந்தியா vs ஆஸ்திரேலியா முதல் டி20ஐ... இலவச லைவ் ஸ்கோர்கார்டு பார்ப்பது எப்படி?

India vs Australia 1st T20I Live Scorecard: இந்தியா - ஆஸ்திரேலியா அணிகளுக்கு (India vs Australia) இடையிலான 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20ஐ தொடர் இன்று தொடங்குகிறது. இத்தொடரின் முதல் போட்டி கான்பெரா நகரில் உள்ள மனுகா ஓவல் மைதானத்தில் இன்று நடைபெறுகிறது. 

மிட்செல் மார்ஷ் தலைமையிலான ஆஸ்திரேலிய அணியை, சூர்யகுமார் யாதவ் தலைமையிலான இந்திய அணி சந்திக்கிறது. இப்போட்டியின் டாஸ் தற்போது வீசப்பட்டது. டாஸ் வென்ற ஆஸ்திரேலியா பந்துவீச்சை தேர்வு செய்தார். அதன்படி இந்திய அணி முதலில் பேட்டிங் செய்கிறது.

India vs Australia Live: இரு அணிகளின் பிளேயிங் லெவன்

இந்திய அணி: அபிஷேக் சர்மா, சுப்மான் கில், சூர்யகுமார் யாதவ் (கேப்டன்), திலக் வர்மா, சஞ்சு சாம்சன்(விக்கெட் கீப்பர்), ஷிவம் துபே, அக்சர் படேல், ஹர்ஷித் ராணா, குல்தீப் யாதவ், வருண் சக்கரவர்த்தி, ஜஸ்பிரித் பும்ரா

ஆஸ்திரேலிய அணி: மிட்செல் மார்ஷ் (கேப்டன்), டிராவிஸ் ஹெட், ஜோஷ் இங்கிலிஸ் (விக்கெட் கீப்பர்), டிம் டேவிட், மிட்செல் ஓவன், மார்கஸ் ஸ்டோய்னிஸ், ஜோஷ் பிலிப், சேவியர் பார்ட்லெட், நாதன் எல்லிஸ், மேத்யூ குஹ்னேமன், ஜோஷ் ஹேசில்வுட்

India vs Australia Live: நேரலையை பார்ப்பது எப்படி?

இந்தியா - ஆஸ்திரேலியா அணிகள் மோதும் முதல் டி20ஐ போட்டி இந்திய நிலவரப்படி மதியம் 1.45 மணிக்கு தொடங்க உள்ளது. இந்நிலையில், இப்போட்டியை நேரலையில் பார்க்க Star Sports நெட்வோர்க் சேனல்கள் மூலம் தொலைக்காட்சியிலும், Jio Hotstar தளத்தின் மூலம் ஓடிடியிலும் நேரலையில் காணலாம். ஆனால் இதற்கு நீங்கள் சந்தா செலுத்த வேண்டும். DD Sports சேனலில் இலவசமாக நேரலையை காணலாம்.

India vs Australia Live: இலவச ஸ்கோர்கார்டு + தமிழ் வர்ணனை

அதேநேரத்தில், இந்தியா - ஆஸ்திரேலியா முதல் டி20ஐ போட்டியை தமிழ் வர்ணனையுடன் இலவசமாக ஸ்கோர்கார்டை தெரிந்துகொள்ள ஜீ தமிழ் நியூஸ் ஏற்பாடு செய்துள்ளது. அதாவது, ஜீ தமிழ் நியூஸ் யூ-ட்யூப் சேனலில், இலவச ஸ்கோர்கார்ட் மூலம் போட்டியின் ஸ்கோர், களத்தில் நிற்கும் பேட்டர்கள் மற்றும் அவர்களின் ரன்கள், பந்துவீசும் பௌலர் உள்ளிட்ட அனைத்து விவரங்களையும் நீங்கள் திரையில் காணலாம். மேலும், ஸ்கோர்கார்டு பின்னணியில் விரிவான தமிழ் கமெண்ட்ரியை நீங்கள் கேட்டு அனுபவிக்கலாம். இதன்மூலம், போட்டியில் ஒவ்வொரு பந்திலும் என்ன நடக்கிறது என்பதை நீங்கள் தெரிந்துகொள்ளலாம். போட்டியின் காட்சிகளை காண முடியாது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

India vs Australia Live: லைவ் ஸ்கோர்கார்டு லிங்க்

