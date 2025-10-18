English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  சுப்மன் கில் தலைமையில் ஆஸ்திரேலிய மண்ணில் இந்தியா வரலாறு படைக்குமா?

சுப்மன் கில் தலைமையில் ஆஸ்திரேலிய மண்ணில் இந்தியா வரலாறு படைக்குமா?

India vs Australia 2025: ஒருநாள் போட்டிகளில் ஆதிக்கம் செலுத்தும் ஆஸ்திரேலியாவை அதன் சொந்த மண்ணில் இந்திய அணி வீழ்த்துமா? என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.

Written by - S.Karthikeyan | Last Updated : Oct 18, 2025, 03:01 PM IST
  • இந்தியா - ஆஸ்திரேலியா தொடர்
  • பெர்த் மைதானத்தில் நாளை தொடக்கம்
  • இந்திய அணி வெற்றி பெறுமா? எதிர்பார்ப்பு

சுப்மன் கில் தலைமையில் ஆஸ்திரேலிய மண்ணில் இந்தியா வரலாறு படைக்குமா?

India vs Australia 2025: கிரிக்கெட் உலகின் இரண்டு வலுவான அணிகளான இந்தியா மற்றும் ஆஸ்திரேலியா மோதும் மூன்று ஒருநாள் போட்டிகள் கொண்ட தொடர், இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை, அக்டோபர் 19, 2025 அன்று பெர்த் (Perth) நகரில் தொடங்குகிறது. இது வெறும் ஒரு கிரிக்கெட் தொடர் மட்டுமல்ல, இந்திய அணியைப் பொறுத்தவரை இது ஒரு புதிய சகாப்தத்தின் தொடக்கமாகும். ஏனென்றால், சுப்மன் கில் தலைமையில் முதன்முறையாக ஒருநாள் போட்டியில் இந்திய அணி களமிறங்க உள்ளது. 

கேப்டன் கில்லின் அறிமுகம்

இந்தத் தொடரில் இந்திய அணியின் இளம் நட்சத்திரமான சுப்மன் கில் ஒருநாள் போட்டிகளுக்கான கேப்டனாக முதன்முறையாகப் பொறுப்பேற்கிறார். ரோஹித் ஷர்மா டெஸ்ட் மற்றும் டி20 வடிவங்களில் இருந்து ஓய்வு பெற்ற நிலையில், கில் ஏற்கெனவே டெஸ்ட் அணிக்கு கேப்டனாக நியமிக்கப்பட்டிருந்தார். தற்போது ஒருநாள் அணியின் தலைமைப் பொறுப்பையும் ஏற்றுள்ளார். கில்லின் தலைமையில் சீனியர் வீரர்களான ரோஹித் சர்மா மற்றும் விராட் கோலி ஆகியோர் விளையாட உள்ளனர். மார்ச் 2025-இல் சாம்பியன்ஸ் டிராபி வெற்றியில் பங்கெடுத்த பிறகு, இந்த இருவரும் சர்வதேச கிரிக்கெட்டுக்குத் திரும்பி வருவது ரசிகர்களிடையே பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

2027 உலகக் கோப்பைக்கான முன்னோட்டம்: 

அணி நிர்வாகம் 2027 உலகக் கோப்பைக்கான அணியை உருவாக்கத் தொடங்கியுள்ள நிலையில், கோலி மற்றும் ரோஹித் ஆகியோரின் ஆட்டம் கவனிக்கப்படும். எனினும், தேர்வுக் குழுத் தலைவர் அஜித் அகர்கர், இந்தத் தொடரில் அவர்கள் ரன்கள் அடித்தாலும் அடிக்காவிட்டாலும், அது 2027 உலகக் கோப்பையில் அவர்களது இடத்தை உறுதி செய்யாது என்று தெளிவுபடுத்தியுள்ளார்.

ஆஸ்திரேலிய மண்ணில் இந்தியாவின் சவால்

ஒருநாள் போட்டிகளைப் பொறுத்தவரை இந்திய அணி மீது ஆஸ்திரேலியா தொடர்ச்சியாக ஆதிக்கம் செலுத்தி வருகிறது. குறிப்பாக, ஆஸ்திரேலியாவில் இந்தியாவின் செயல்பாடு இதுவரை சிறப்பாக இருக்கவில்லை. இதுவரை இந்தியா மற்றும் ஆஸ்திரேலியா அணிகள் 152 ஒருநாள் போட்டிகளில் மோதியுள்ளன. இதில் இந்திய அணி 58 வெற்றிகளைப் பெற்றுள்ளது. ஆனால், ஆஸ்திரேலியா 84 போட்டிகளில் வெற்றி பெற்று இந்தியாவின் மீது தெளிவான ஆதிக்கம் செலுத்தி வருகிறது.

ஆஸ்திரேலிய மண்ணில்: உள்ளூர் மைதானத்தில் ஆஸ்திரேலியா இன்னும் அசைக்க முடியாத சக்தியாக உள்ளது. ஆஸ்திரேலியாவில் நடந்த 54 போட்டிகளில், ஆஸ்திரேலியா 38 வெற்றிகளைப் பதிவு செய்துள்ள நிலையில், இந்தியா வெறும் 14 வெற்றிகளை மட்டுமே பெற்றுள்ளது.

சுப்மன் கில்லின் இளம் தலைமை, விராட் கோலி மற்றும் ரோஹித் சர்மாவின் அனுபவம், அத்துடன் முகமது சிராஜ், அர்ஷ்தீப் சிங் போன்ற பந்துவீச்சாளர்களின் செயல்பாடு, இந்தக் கடுமையான சவாலை எப்படி எதிர்கொள்ளப் போகிறது என்பதைப் பொறுத்துதான் இந்திய அணியின் வெற்றி அமையும்.

அணியில் உள்ள முக்கிய வீரர்கள்

இந்தியா (உத்தேசமாக): சுப்மன் கில் (கேப்டன்), ரோஹித் சர்மா, விராட் கோலி, ஸ்ரேயஸ் ஐயர் (துணைக் கேப்டன்), கே.எல். ராகுல் (விக்கெட் கீப்பர்), அக்சர் படேல், வாஷிங்டன் சுந்தர், முகமது சிராஜ், அர்ஷ்தீப் சிங், ஹர்ஷித் ராணா. 

ஆஸ்திரேலியா: மிட்செல் மார்ஷ் (கேப்டன்), மிட்செல் ஸ்டார்க், டிராவிஸ் ஹெட், ஜோஷ் ஹேசில்வுட், ஆடம் ஸாம்பா போன்ற முன்னணி வீரர்கள் பலமான அணியை அமைக்கிறார்கள். ஆல்ரவுண்டர் கேமரூன் கிரீன் காயமடைந்ததால், அவருக்குப் பதிலாக மார்னஸ் லபுஷேன் அணியில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார்.

சமீபத்தில் சாம்பியன்ஸ் டிராபி வெற்றிக் களிப்பில் இருக்கும் இந்தியா, புதிய கேப்டனின் தலைமையில், ஆஸ்திரேலிய மண்ணின் வரலாற்று ஆதிக்கத்தை முறியடிக்குமா என்ற எதிர்பார்ப்பு கிரிக்கெட் ரசிகர்களிடையே எழுந்துள்ளது. பெர்த்தில் தொடங்கும் இந்த மோதல், கிரிக்கெட் ரசிகர்களுக்கு நல்ல தீனியாக இருக்கும் என்பதில் எந்த சந்தேகமும் இல்லை.

மேலும் படிக்க: இந்தியா - ஆஸ்திரேலியா ஒருநாள் தொடர்: ரோகித், கோலி ஓய்வா? ரவி சாஸ்திரி சொல்வது என்ன?

மேலும் படிக்க: IND vs AUS: கடைசி நேரத்தில் முக்கிய வீரர் விலகல் - ஐபிஎல் ரசிகர்கள் அதிர்ச்சி

