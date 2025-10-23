English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • இந்தியா vs ஆஸ்திரேலியா 2வது ஒருநாள் போட்டி: நேரடி ஒளிபரப்பு, ஸ்ட்ரீமிங் விவரங்கள்

இந்தியா vs ஆஸ்திரேலியா 2வது ஒருநாள் போட்டி: நேரடி ஒளிபரப்பு, ஸ்ட்ரீமிங் விவரங்கள்

India vs Australia 2nd ODI Live Streaming : இன்று நடக்கும் இந்தியா vs ஆஸ்திரேலியா 2வது ஒருநாள் போட்டியை நேரலையாக பார்ப்புத எப்படி? என்பதை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

Written by - S.Karthikeyan | Last Updated : Oct 23, 2025, 08:17 AM IST
  • இந்தியா ஆஸ்திரேலியா மேட்ச்
  • இன்று நடக்கும் 2வது ஒருநாள் போட்டி
  • நேரலையாக பார்ப்பது எப்படி? தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

இந்தியா vs ஆஸ்திரேலியா 2வது ஒருநாள் போட்டி: நேரடி ஒளிபரப்பு, ஸ்ட்ரீமிங் விவரங்கள்

India vs Australia 2nd ODI Live Streaming : இந்தியா மற்றும் ஆஸ்திரேலியா இடையேயான இரண்டாவது ஒருநாள் கிரிக்கெட் போட்டி இன்று, வியாழக்கிழமை, அக்டோபர் 23 அடிலெய்டு ஓவலில் நடைபெறுகிறது. இந்திய நேரப்படி சரியாக காலை 9:00 மணிக்கு இந்தப் போட்டி தொடங்குகிறது. முதல் ஒருநாள் போட்டியில் அடைந்த தோல்விக்குப் பிறகு, இந்திய அணி இந்தத் தொடரை சமன் செய்ய வேண்டிய கட்டாயத்தில் உள்ளது.

Add Zee News as a Preferred Source

பெர்த்தில் மழையால் 26 ஓவர்களாகக் குறைக்கப்பட்ட முதல் போட்டியில், மிட்செல் மார்ஷ் தலைமையிலான ஆஸ்திரேலியா அணி டக்வொர்த்-லூயிஸ்-ஸ்டெர்ன் (DLS) முறைப்படி நிர்ணயிக்கப்பட்ட 131 ரன்கள் என்ற இலக்கை ஏழு விக்கெட் வித்தியாசத்தில் எளிதாகத் துரத்தி, மூன்று போட்டிகள் கொண்ட தொடரில் 1–0 என்ற கணக்கில் முன்னிலை பெற்றது. இந்தப் போட்டியில் இந்திய அணியின் கேப்டனாக அறிமுகமான சுப்மன் கில்லுக்கு, முதல் போட்டியை தோல்வியில் தொடங்கியது பெரும் ஏமாற்றமாக அமைந்தது. இன்றைய போட்டியில் கட்டாயம் வென்றாக வேண்டிய கட்டாயத்தில் இந்திய அணி உள்ளது.

முதல் போட்டியில் ரோஹித் ஷர்மா மற்றும் விராட் கோலி ஆகிய இரு முக்கிய வீரர்களும் பெரிய ஸ்கோரை எட்டத் தவறியது இந்திய அணிக்கு பெரும் பின்னடைவாக இருந்தது. கேப்டன் கில் மற்றும் துணை கேப்டன் ஷ்ரேயஸ் ஐயர் ஆகியோரும் தடுமாறினர். கே.எல். ராகுல், அக்சர் படேல் மற்றும் இளம் வீரர் நிதிஷ் ரெட்டி ஆகியோரின் பங்களிப்பால் மட்டுமே இந்திய அணி 26 ஓவர்களில் 9 விக்கெட் இழப்புக்கு 136 ரன்களை எட்டியது. ஆஸ்திரேலிய கேப்டன் மிட்செல் மார்ஷ் ஆட்டமிழக்காமல் 46 ரன்கள் எடுத்து அணியை வெற்றிப் பாதைக்கு அழைத்துச் சென்றார். ஜோஷ் ஹேசில்வுட் தனது சிறப்பான பந்துவீச்சால் இந்திய டாப் ஆர்டரைத் தகர்த்தார்.

ரிக்கி பாண்டிங்கின் கருத்து:

இப்போட்டி குறித்து பேசிய ஆஸ்திரேலிய கிரிக்கெட் அணியின் முன்னாள் கேப்டன், ஜாம்பவான் ரிக்கி பாண்டிங், இந்த ஒருநாள் தொடரில் விராட் கோலி மற்றும் ரோஹித் ஷர்மாவின் செயல்பாடுதான், 2027 உலகக் கோப்பை வரை அவர்கள் நீடிப்பார்கள் என்பதைத் தீர்மானிக்கும் என்று கூறியுள்ளார். இந்த இரு வீரர்களும் நீண்ட கால இலக்குகளை மட்டும் சிந்திக்காமல், குறுகிய கால இலக்குகளை நிர்ணயித்துக்கொள்ள வேண்டும் என்று அவர் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

2வது ஒருநாள் போட்டியை எங்கே பார்ப்பது?

இந்தியாவில், இந்தியா vs ஆஸ்திரேலியா இரண்டாவது ஒருநாள் போட்டியை நேரடியாகப் பார்க்க, பல வழிகள் உள்ளன:

தொலைக்காட்சி: இந்தப் போட்டியின் நேரடி ஒளிபரப்பு உரிமையை ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் நெட்வொர்க் கொண்டுள்ளது. நீங்கள் ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் சேனல்களில் இந்தப் போட்டியைப் பார்க்கலாம். குறிப்பாக, தமிழ் வர்ணனையுடன் பார்க்க விரும்புபவர்கள் ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் 1 தமிழ் சேனலை நாடலாம். மேலும், இந்திய பார்வையாளர்களுக்காக டிடி ஸ்போர்ட்ஸ் சேனலிலும் (DD Free Dish-ல்) இலவச நேரடி ஒளிபரப்பு செய்யப்படுகிறது.

ஆன்லைன் ஸ்ட்ரீமிங்: ஆன்லைனில் போட்டியைப் பார்க்க விரும்பும் ரசிகர்கள், ஜியோஹாட்ஸ்டார் (JioHotstar) செயலி மற்றும் இணையதளத்தில் நேரலையாகப் பார்க்கலாம்.

இந்த முக்கியமான ஆட்டத்தில் இந்திய அணி வெற்றி பெற்று தொடரை சமன் செய்யுமா என்பதை அறிய ரசிகர்கள் ஆவலுடன் காத்திருக்கின்றனர்.

India vs Australia2nd ODILive Streamingcricket news tamilAdelaide Match Update

