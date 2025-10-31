இந்தியா - ஆஸ்திரேலியா டி20ஐ... லைவ் பார்க்க முடியவில்லையா... அப்போ இதை பாருங்க!

India vs Australia 2nd T20I Live Scorecard: இந்தியா - ஆஸ்திரேலியா அணிகளுக்கு இடையிலான டி20ஐ தொடர் தற்போது நடைபெற்று வருகிறது. கான்பெரா நகரில் நடந்த முதல் டி20ஐ போட்டி மழையால் முழுவதுமாக கைவிடப்பட்டது.
IND vs AUS 2nd T20 Live: மெல்போர்ன் நகரில் 2வது போட்டி
அந்த வகையில், இரண்டாவது டி20ஐ போட்டி மெல்போர்ன் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் இன்று நடைபெறுகிறது. இந்திய நேரப்படி மதியம் 1.45 மணிக்கு நேரலை தொடங்கும். மெல்போர்ன் மைதானத்தின் ஆடுகளங்கள் பேட்டிங் மற்றும் பந்துவீச்சு இரண்டுக்கும் சாதகமாக செயல்படும்.
பந்து புதிதாக இருக்கும்போது, வேகப்பந்துவீச்சாளர்கள் ஆடுகளத்தில் இருந்து நல்ல பவுண்ஸ் மற்றும் வேகத்தை எதிர்பார்க்கலாம். பந்தை தேய்மானம் அடைந்த பின் பேட்டர்கள் ரன்களை குவிக்கலாம். சுழற்பந்துவீச்சுக்கு இங்கு பெரிதாக வேலை இருக்காது. பெரிய மைதானம் என்பதால் பவுண்டரி லைன் தூரமாக இருக்கும், இதனால் பேட்டர்கள் பவுண்டரிகளை அடிக்க சற்று சிரமப்படலாம்.
IND vs AUS 2nd T20 Live: ஆதிக்கம் செலுத்தும் இந்தியா
இதுவரை இந்தியா - ஆஸ்திரேலியா அணிகள் டி20ஐ போட்டிகளை பொருத்தவரை மொத்தம் 32 போட்டிகளில் நேர் நேருக்கு மோதி உள்ளன. இந்தியா 20 போட்டிகளிலும், ஆஸ்திரேலியா 11 போட்டிகளிலும் வென்றுள்ளது. கடந்த போட்டி மட்டுமே முடிவின்றி கைவிடப்பட்டது. கடந்த போட்டி மழையால் கைவிடப்பட்டாலும், இந்த போட்டியில் பெரியளவில் மழை குறுக்கீடு இருக்காது.
IND vs AUS 2nd T20 Live: டாஸ், பிளேயிங் லெவன் அப்டேட்
போட்டியில் டாஸ் வென்றுள்ள ஆஸ்திரேலிய அணி பந்துவீச்சை தேர்வு செய்துள்ளது. இந்திய அணி தரப்பில் பிளேயிங் லெவனில் மாற்றம் செய்யப்படவில்லை. ஆஸ்திரேலியாவில் ஜாஷ் பிலிப்பிற்கு பதில் மேத்யூ ஷார்ட் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார்.
IND vs AUS 2nd T20 Live: போட்டியை எங்கு, எப்போது பார்ப்பது?
இந்தியா - ஆஸ்திரேலியா போட்டியை நீங்கள் நேரலையில் காண ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் நெட்வோர்க் சேனலிலும், ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் தளத்திலும் காணலாம். ஆனால் இவற்றில் நேரலையில் போட்டியை காண நீங்கள் சந்தா செலுத்த வேண்டும். டிடி ஸ்போர்ட்ஸ் சேனல் மூலம் இலவசமாக நேரலையில் காணலாம். நேரலை இந்திய நேரப்படி மதியம் 1.45 மணிக்கு தொடங்கும்.
IND vs AUS 2nd T20 Live: இலவச லைவ் அப்டேட்ஸ்
இந்நிலையில், சந்தா செலுத்த இயலாமல் நேரலையை காண முடியாதவர்களுக்காக ஜீ தமிழ் நியூஸ் புதிய ஏற்பாடை செய்திருக்கிறது. அதாவது, இந்தியா - ஆஸ்திரேலியா 2வது டி20ஐ போட்டியில் ஒவ்வொரு பந்தின் அப்டேட்டையும் எங்களின் தமிழ் வர்ணனையுடன் நீங்கள் கேட்டு ரசிக்கலாம். யூ-ட்யூப் மூலம் திரையில் ஸ்கோர்கார்ட் ஒளிப்பரப்படும். ஸ்கோர்கார்டில் பேட்டர்களின் பெயர், பேட்டர்களின் அடித்துள்ள ரன்கள், வீசப்படும் ஓவர், ரன்ரேட், தேவைப்படும் ரன்ரேட் உள்ளிட்ட அனைத்து தகவல்களையும் காணலாம். கீழே கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் யூ-ட்யூப் லிங்கை கிளிக் செய்து அதில் ஸ்கோர்கார்டு நேரலையை எங்களின் தமிழ் கமெண்டரியுடன் கண்டு ரசிக்கலாம்.
IND vs AUS 2nd T20 Live: லைவ் ஸ்கோர்கார்டு லிங்க்
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ