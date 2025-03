IND vs AUS: ஆஸ்திரேலியாவுக்கு இந்தியா சுற்றுப்பயணம்.. வெளியான அட்டவணை!

கிரிக்கெட்டை பொறுத்தவரை தற்போது இந்திய அணிதான் டாப் அணியாக உள்ளது. அடுத்தபடியாக ஆஸ்திரேலியாவை கூறலாம். இந்த இரு அணிகள் மோதும் போட்டிகள் என்றால் சுவாரஸ்யம் அதிகமாகதான் இருக்கும். இச்சுழலில் இரு அணிகளும் சமீபத்தில் பார்டர் கவாஸ்கர் தொடரில் மோதிக்கொண்டன. அந்த தொடரில் இந்தியா மீது பல எதிர்பார்ப்புகள் இருந்தாலும் அத்தொடரில் ஆஸ்திரேலியா அணி வெற்றி பெற்றது.

இந்த நிலையில், இரு அணிகளும் மீண்டும் வெள்ளை நிற கிரிக்கெட் பந்து தொடரில் மோத இருக்கின்றன. இது தொடர்பான ஆட்டவணை விவரம் தற்போது வெளியாகி உள்ளது. அதன்படி இந்திய கிரிக்கெட் அணி வரும் அக்டோபர் மற்றும் நவம்பர் மாதங்களில் ஆஸ்திரேலியா சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு 5 டி20 போட்டிகள் கொண்ட தொடர் மற்றும் 3 ஒருநாள் போட்டிகள் கொண்ட தொடரில் விளையாட உள்ளது.

11 cities. 26 matches. Three visiting nations up for the challenge.

Cricket is everywhere this summer. And you need to see it! pic.twitter.com/FZOm1PGj0X

— Cricket Australia (@CricketAus) March 30, 2025