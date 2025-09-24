இந்தியா vs வங்கதேசம் Live பார்க்க வாய்ப்பில்லையா? - அப்போ இதை உடனே செய்யுங்க!

Asia Cup 2025, India vs Bangladesh Live Scorecard: ஆசிய கோப்பை 2025 தொடர் கிளைமேக்ஸின் முந்தைய கட்டத்திற்கு வந்துவிட்டது. இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை நடைபெறும் ஆசிய கோப்பை இந்தாண்டு டி20ஐ வடிவில் நடைபெறுகிறது. அடுத்தாண்டு பிப்ரவரியில் இந்தியாவில் தொடங்க இருக்கும் ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை தொடருக்கு இது சிறந்த முன்னோட்டமாக பார்க்கப்பட்டது.
மொத்தம் 8 அணிகள் பங்கேற்ற நிலையில், அவை இரு பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்டன. ஏ பிரிவில் இந்தியா, பாகிஸ்தான், ஐக்கிய அரபு அமீரகம், ஓமன் அணிகள் இடம்பெற்றன. பி பிரிவில் இலங்கை, வங்கதேசம், ஆப்கானிஸ்தான், ஹாங் காங் அணிகள் இடம்பெற்றன. குரூப் சுற்றில் ஒவ்வொரு அணிகளும் தனது பிரிவில் உள்ள அணிகளுடன் தலா 1 முறை மோதின.
அதன்படி, குரூப் சுற்றின் முடிவில் ஏ பிரிவில் முதலிரண்டு இடங்களை பிடித்த இந்தியா, பாகிஸ்தான் அணிகளும், பி பிரிவில் முதலிரண்டு இடங்களை பிடித்த இலங்கை, வங்கதேசம் அணிகளும் சூப்பர் 4 சுற்றுக்கு முன்னேறின. சூப்பர் 4 சுற்றில் இதுவரை மூன்று போட்டிகள் நிறைவடைந்துள்ளன, இன்னும் 3 போட்டிகள் நடைபெற இருக்கின்றன. சூப்பர் 4 சுற்றின் முடிவில் முதலிரண்டு இடங்களை பிடிக்கும் அணிகளே இறுதிப்போட்டிக்குத் தகுதிபெறும்.
தற்போதைய நிலையில் சூப்பர் 4 சுற்று புள்ளிப்பட்டியலில் இந்திய அணி 1 போட்டியில் மோதி அதிலும் வென்றதால் முதலிடத்தில் உள்ளது. அதேநேரத்தில், 2 போட்டிகளை விளையாடி ஒரு போட்டியில் தோற்று, ஒன்றில் வென்றிருக்கும் பாகிஸ்தான் 2 புள்ளிகளுடன் 2வது இடத்தில் உள்ளது. வங்கதேசம் அணி ஒரு போட்டியில் விளையாடி அதிலும் வென்று 3வது இடத்தில் உள்ளது. இலங்கை அணி விளையாடியிருக்கும் 2 போட்டியிலும் தோற்று ஏறத்தாழ தொடரை விட்டு விலகிவிட்டது எனலாம். அந்த வகையில், இன்றும் (செப். 24), நாளையும் (செப். 25) நடைபெற இருக்கும் போட்டிகளில் யார் இறுதிப்போட்டிக்குச் செல்லப்போவது என்பது உறுதியாகிவிடும்.
இன்று இந்தியா - வங்கேதசம் அணிகள் துபாய் சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானத்தில் மோத இருக்கின்றன. இன்றைய போட்டியில் வெற்றிபெறும் அணி இறுதிப்போட்டிக்குத் தகுதிபெறும். நாளை வங்கதேசம் - பாகிஸ்தான் அணிகள் துபாயில் மோதுகின்றன. இந்தியா - வங்கதேசம் போட்டியில் ஒருவேளை இந்தியா வெற்றிப் பெற்றால், நாளைய போட்டி அரையிறுதிப் போட்டியாக இருக்கும், அதில் வெற்றிபெறும் அணி இறுதிப்போட்டி வரும்.
ஒருவேளை வங்கதேசம் இன்று வென்று, நாளையும் வென்றால் இலங்கை அணிக்கு இன்னும் வாய்ப்பு நிலவும். அப்படி நடந்தால், நாளை மறுதினம் (செப். 26) துபாயில் நடைபெறும் இந்தியா - இலங்கை போட்டி இரு அணிகளுக்கும் முக்கிய போட்டியாக மாறும். எனவே இன்றைய போட்டியிலும் பரபரப்புக்கு பஞ்சம் இருக்காது. வங்கதேசம் கடந்த போட்டியில் சிறப்பாக விளையாடி இலங்கையை தோற்கடித்த நிலையில், இன்றும் அதே பிளேயிங் லெவனுடன் களமிறங்க வாய்ப்புள்ளது. இந்தியாவும் அதன் வின்னிங் காம்பினேஷனை மாற்றாது.
இன்றைய இந்தியா - வங்கதேசம் போட்டி துபாயில் சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானத்தில் இந்திய நேரப்படி இரவு 8 மணிக்கு தொடங்கும். போட்டி தொடங்கும் அரைமணி நேரம் முன்னதாக, அதாவது இரவு 7.30 மணிக்கு டாஸ் வீசப்படும். இந்தியாவை பொருத்தவரை, நீங்கள் Sony Sports Network சேனல்களின் மூலம் தொலைக்காட்சியில் போட்டி நேரலையை கண்டுகளிக்கலாம். மேலும், SonyLiv தளத்தின் சந்தா இருக்கும்பட்சத்தில் நீங்கள் மொபைலில் நேரலையை காணலாம். போட்டியை இலவசமாக பார்க்க இதை கிளிக் செய்து படிங்க.
அதேநேரத்தில், இந்தியா - வங்கதேசம் போட்டியை இலவசமாக பார்க்க வாய்ப்பு இல்லாதபட்சத்தில், நீங்கள் தமிழ் வர்ணனையுடன் லைவ் ஸ்கோர் கார்டு-ஐ உடனுக்குடன் பார்க்கும் வாய்ப்பை உங்களின் ஜீ தமிழ் நியூஸ் ஊடகம் ஏற்படுத்திக் கொடுக்கிறது. போட்டியின் ஸ்கோர், வீசப்பட்டிருக்கும் ஓவர்கள், களத்தில் நிற்கும் பேட்டர்கள் மற்றும் அவர்களின் ரன்கள், பந்துவீசும் பௌலர் என அனைத்து விவரங்களும் இந்த லைவ் ஸ்கோர் கார்டு-ல் உடனுக்குடன் அப்டேட் செய்யப்படும். மேலும், ஒவ்வொரு பந்தின் அப்டேட்டும் வந்துகொண்டே இருக்கும். பின்னணியில் கிரிக்கெட் ஆர்வலர்கள், வல்லுநர்களின் தமிழ் வர்ணனையும் இருக்கும்.
இதன்மூலம், நீங்கள் பணியில் இருந்தாலோ அல்லது போட்டியை நேரில் காண முடியவிட்டாலோ எங்களின் தமிழ் வர்ணனையுடன் லைவ் ஸ்கோர் கார்டு-ஐ பார்க்கும்பட்சத்தில் நிச்சயம் போட்டி குறித்த முழுமையான தகவல்களை நீங்கள் உடனுக்குடன் தெரிந்துகொள்வீர்கள். போட்டி தொடங்கும் 8 மணியில் இருந்து போட்டி முடியும்வரை எங்களுடன் நீங்கள் நேரலையில் அனைத்து அப்டேட்களையும் இலவசமாக தெரிந்துகொள்ளலாம்.
இது எங்களின் யூ-ட்யூப் மற்றும் பேஸ்புக் பக்கங்களின் மூலம் நேரலையாக ஒளிபரப்பு செய்யப்படுகிறது. திரையில் போட்டியின் லைவ் ஸ்கோர் கார்ட் உடன் பின்னணியில் தமிழ் வர்ணனையையும் நீங்கள் கேட்டு ரசிக்கலாம். போட்டி தொடங்கும் முன் இங்கு யூ-ட்யூப் மற்றும் பேஸ்புக் நேரலையின் லிங்க் வழங்கப்படும். எனவே, இப்பக்கத்துடன் இணைந்திருங்கள்.
மேலும் படிக்க | இந்தியா vs பாகிஸ்தான் : அதிக வெற்றிகளை பெற்ற அணி எது?
மேலும் படிக்க | அம்பயரால் இந்தியா வென்றது.. இல்லனா கதையே வேற - முன்னாள் வீரர்!
மேலும் படிக்க | இந்தியாவுடன் மீண்டும் தோல்வி.. இதுதான் காரணம்.. பாகிஸ்தான் கேப்டன் விளக்கம்!
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ
இந்தியா vs வங்கதேசம் Live பார்க்க வாய்ப்பில்லையா? - அப்போ இதை உடனே செய்யுங்க!
தற்போது சூப்பர் 4 சுற்று நடைபெற்று வருகிறது.
இந்தியா, வங்கதேசம் தலா 1 போட்டியில் விளையாடி உள்ளன.
இன்று வெற்றிபெறும் அணி இறுதிப்போட்டிக்குச் செல்லும்.