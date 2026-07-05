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தோல்விக்கு ரவி பிஷ்னோய் மட்டும் காரணமா? ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் விளக்கம்

இங்கிலாந்து அணிக்கு எதிரான 2வது டி20 போட்டியில் இந்தியா தோற்றதற்கு பலரும் ரவி பிஷ்னோய் தான் காரணம் என சமூக வலைத்தளங்களில் விமர்சித்து வருகின்றனர். 

Written ByR Balaji
Published: Jul 05, 2026, 02:48 PM IST|Updated: Jul 05, 2026, 02:48 PM IST
தோல்விக்கு ரவி பிஷ்னோய் மட்டும் காரணமா? ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் விளக்கம்
Image Credit: Image Source: XSource: Bureau

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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