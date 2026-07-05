/தோல்விக்கு ரவி பிஷ்னோய் மட்டும் காரணமா? ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் விளக்கம்

இந்திய அணி இங்கிலாந்து சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில் விளையாடி வருகிறது. இத்தொடரில் இதுவரை இரண்டு போட்டிகள் முடிவடைந்துள்ளது. முதல் போட்டி மழையின் காரணமாக பாதியிலேயே ரத்தானது. இதையடுத்து நேற்று (ஜூன் 04) இரண்டாவது டி20 போட்டி நடைபெற்றது. இப்போட்டியில் இந்திய அணி நிர்ணயித்த 191 என்ற இலக்கை இங்கிலாந்து அணி 19 ஓவரிலேயே துரத்தி வெற்றி பெற்றது.
இந்த தோல்விக்கு ஸ்பின்னர் ரவி பிஷ்னோய் தான் காரணம் என பலரும் சமூக வலைத்தளங்களில் விமர்சித்து வருகின்றனர். மறுபக்கம் ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் கேப்டன்சியில் இந்திய அணி இதுவரை ஒரு போட்டியில் கூட வெற்றி பெறவில்லை. அதுவும் விமர்சனத்திற்கு உள்ளாகி உள்ளது. இந்த நிலையில், தோல்விக்கு ரவி பிஷ்னோய் மட்டும் காரணம் அல்ல என கூறி ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் தனது அதிருப்தியை வெளிப்படுத்தி இருக்கிறார்.
இது தொடர்பாக போட்டிக்கு பின்னர் பேசிய ஸ்ரேயாஸ் ஐயர், தோல்விக்கு தனிப்பட்ட முறையில் எந்த ஒரு வீரரையும் நான் குறை சொல்ல போவதில்லை. போட்டியின் 15 வது ஓவர் வரை நாம் தான் ஜெயிக்கப் போகிறோம் என்பதில் எனக்கு முழு நம்பிக்கை இருந்தது. ஆனால், அதற்கு பிறகு ஆட்டம் அப்படியே இங்கிலாந்து அணியின் பக்கம் சாய்ந்துவிட்டது.
ரவி பிஷ்னோய் முதலில் தவறு செய்தபோது, அடுத்த ஓவரில் அதை சரிசெய்து கொள்வார் என்று நம்பித்தான் அவரிடம் 17ஆவது ஓவரை கொடுத்தேன். ஆனால், அந்த ஓவரிலும் 2 நோபால்கள் வீசி ஏமாற்றமளித்தார். இதை எக்காரணம் கொண்டும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. இந்தத் தவறில் இருந்து அவர் நிச்சயம் பாடம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்றார்.
அறிமுக வீரராக களம் கண்ட சூர்யவன்ஷி குறித்து பேசிய கேப்டன், ‘‘பயிற்சியின்போது அவர் காட்டிய சிறப்பான ஆட்டத்தால் தான் இரண்டாவது போட்டிக்கான அணியில் அவருக்கு வாய்ப்பளித்தோம். இந்த ஆட்டம் அவருக்கு ஒரு நல்ல படிப்பினையாகவும், சிறந்த அனுபவமாகவும் இருக்கும் என நம்புகிறேன்’’ என்றார்.
தொடர்ந்து, 'நீங்கள் கேப்டனாகப் பொறுப்பேற்ற பிறகு விளையாடிய 4 போட்டிகளிலும் இந்திய அணி ஒரு வெற்றியைக்கூட பதிவு செய்யவில்லையே, இதை எப்படி பார்க்கிறீர்கள்?' என்ற கேள்விக்கு, ‘‘இதனால் என்னுடைய தன்னம்பிக்கை ஒருபோதும் குறைந்துவிடாது. நான் இன்னும் நேர்மறையான சிந்தனையோடுதான் இருக்கிறேன். அடுத்தடுத்த போட்டிகளில் இந்திய அணி மிகச்சிறப்பான கம்பேக் கொடுத்து, மீண்டும் வெற்றிக்களத்திற்குத் திரும்பும்’’ என்று ஷ்ரேயஸ் ஐயர் உறுதியுடன் பதிலளித்தார்.