IND vs ENG Semi-Final: அபிஷேக் சர்மா நீக்கம்? கம்பீரின் முக்கிய முடிவு! உள்ளே வரும் அதிரடி வீரர்

India vs England Semi-Final Match Playing XI: ஐசிசி நடத்தும் டி20 உலகக் கோப்பை தொடர் தற்போது அரையிறுதியை எட்டி உள்ளது. சூப்பர் 8 சுற்றில் சிறப்பாக விளையாடிய, இந்தியா, தென்னாப்பிரிக்கா, இங்கிலாந்து மற்றும் நியூசிலாந்து அரையிறுதிக்கு தேர்வானது. நாளை (மார்ச் 04) அரையிறுதி சுற்றின் முதல் போட்டி நடைபெற இருக்கிறது. அப்போட்டியில் தென்னாப்பிரிக்கா மற்றும் நியூசிலாந்து அணிகள் மோதுகின்றன.
நாளை மறுநாள் இந்தியா - இங்கிலாந்து அரையிறுதி போட்டி
இதனைத் தொடர்ந்து நாளை மறுநாள் (மார்ச் 05) இந்தியா மற்றும் இங்கிலாந்து அணிகளுக்கு இடையே இரண்டாவது அரையிறுதி போட்டி நடைபெற இருக்கிறது. இந்த இரண்டு போட்டிகளிலும் வெற்றி பெறும் அணிகள் இறுதி போட்டியில் மோதும். இந்த நிலையில்தான், இங்கிலாந்து அணிக்கு எதிரான அரையிறுதி போட்டியில் இந்திய அணி தொடக்க வீரர் அபிஷேக் சர்மா இடம் பெறுவாரார் எம்ற சந்தேகம் எழுந்துள்ளது.
மூன்று போட்டிகளில் டக் அவுட் - அபிஷேசக் சர்மா கடும் சொதப்பல்
நடந்து வரும் ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் அதிக ரன்கள் எடுப்பார் என மிகவும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட வீரர் அபிஷேக் சர்மா. ஆனால் இதுவரை விளையாடிய 6 போட்டிகளில் 3 போட்டிகளில் டக் அவுட் ஆகி வெளியேறினார் . மற்ற போட்டிகளில் அவர் 15, 55 மற்றும் 10 ரன்கள் என இதுவரை மொத்தமாக 80 ரன்கள் மட்டுமே அடித்திருக்கிறார். இந்திய அணி நிர்வாகமும் அவருக்கு தொடர்ந்து வாய்ப்புகளை வழங்கி வரும் நிலையில், அவர் மிகவும் கடுமையாக சொதப்பி வருகிறார்.
இந்தியா அணியை காப்பாற்றிய சஞ்சு சாம்சன்
இந்த சூழலில், இங்கிலாந்து அணிக்கு எதிரான அரையிறுதி போட்டி மிகவும் முக்கியமானது என்பதால், இதுவரை சரியாக விளையாடாத அபிஷேக் சர்மாவுக்கு மீண்டும் ஒரு வாய்ப்பு வழங்குவது சந்தேகமாகி உள்ளது. கடந்த வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிக்கு எதிரான வாழ்வா சாவா? போட்டியில் சஞ்சு சாம்சன் தான் 97 ரன்கள் அடித்து இந்திய அணியை அரையிறுதி போட்டிக்கு இழுத்து வந்திருக்கிறார்.
மீண்டும் பிளேயிங் 11ல் ரிங்கு சிங்?
இங்கிலாந்துக்கு எதிரான அரையிறுதி போட்டி நாளை மறுநாள் மார்ச் 05ஆம் தேதி மும்பை வான்கடே மைதானத்தில் நடைபெற இருக்கிறது. இப்போட்டியில் தொடர்ந்து சொதப்பி வரும் அபிஷேக் சர்மா களமிறங்கவில்லை என்றால், அவருக்கு பதிலாக தொடக்க வீரர் இடத்தில் இஷான் கிஷனை விளையாட வைத்துவிட்டு பின் வரிசையில் ரிங்கு சிங்கை அணியில் சேர்பார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அதேசமயம், அபிஷேக் சர்மா எதிரணிக்கு மிகவும் ஆபத்தான வீரர் என்பதாலும் அவரால் போட்டியை இந்தியாவின் பக்கம் கொண்டு வரும் திறன் உள்ளதால், கவுதம் கம்பீர் அவருக்கு மீண்டும் ஒரு வாய்ப்பு கொடுக்கலாம்.
இங்கிலாந்து அணிக்கு எதிரான அரையிறுதி போட்டிக்கான இந்தியாவின் உத்தேச பிளேயிங் 11
சஞ்சு சாம்சன் (விக்கெட் கீப்பர்), அபிஷேக் சர்மா, இஷான் கிஷன், சூர்யகுமார் யாதவ் (கேப்டன்), திலக் வர்மா, ஹர்திக் பாண்டியா, ஷிவம் துபே, அக்சர் படேல் (துணை கேப்டன்), வருண் சகரவர்த்தி, அர்ஷ்தீப் சிங், ஜஸ்பிரித் பும்ரா.
மேலும் படிக்க: சென்னை சேப்பாக்கில் IND vs AFG போட்டி.. களமிறங்கும் ரோகித், விராட்.. வெளியான அறிவிப்பு!
மேலும் படிக்க: மார்ச் இறுதியில் தொடங்கும் 2026 ஐபிஎல்.. களத்தில் தோனி! அடியோடு மாறும் சிஎஸ்கே அணி
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ