/IRE vs IND T20I: அயர்லாந்துக்கு எதிராக வரலாற்று தோல்வி.. இந்தியா செய்த 3 முக்கிய தவறுகள்!

அயர்லாந்துக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்ட இந்திய அணி அங்கு அந்நாட்டு அணியுடம் இரண்டு டி20 போட்டிகள் கொண்ட தொடரில் விளையாடியது. இதில் ஒரு போட்டியை கூட வெல்லாமல் இந்தியா வரலாற்று தோல்வியை சந்தித்திருக்கிறது. சொந்த மண்ணில் விளையாடிய அயர்லாந்து அணி தொடரை கைப்பற்றி அசத்தி உள்ளது. இது இந்திய அணி ரசிகர்களுக்கு பெரும் அதிர்ச்சியை கொடுத்திருக்கிறது.
அயர்லாந்து போன்ற சிறிய அணியிடம் தோற்கும் அளவிற்கா இந்திய டி20 அணி உள்ளது போன்ற பல்வேறு கேள்விகளை ரசிகர்கள் எழுப்பி வருகின்றனர். இந்த நிலையில், அயர்லாந்து உடனான டி20 தொடரை இழந்ததற்கு முக்கிய காரணமாக என்ன? இந்திய அணி செய்த தவறுகள் என்னென்ன என்பதை இங்கு விரிவாக பார்க்கலாம்.
முதல் போட்டியில் அயர்லாந்து அணி முதலில் பேட்டிங் செய்தது. 20 ஓவர்கள் முடிவில் 9 விக்கெட் இழப்பிற்கு 182 ரன்கள் அடித்தது. அந்த அணி சார்பில் கேப்டன் லோர்கன் டக்கர் 50 ரன்களும் கரேத் டெலானி 49 ரன்களும் எடுத்தனர். இதையடுத்து இந்திய அணி பேட்டிங் செய்தது. ஆனால், 143 ரன்களுக்கு ஆல் அவுட்டானது. அதிகபட்சமாக தொடக்க வீரர் அபிஷேக் சர்மா மட்டுமே 49 ரன்களை அடித்தார். மற்ற வீரர்கள் அனைவரும் சொர்ப்ப ரன்களில் ஆட்டமிழந்தனர். இதனால் அயர்லாந்து அணி 34 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றியை பெற்றது.
இரண்டாவது போட்டியிலும் அயர்லாந்து அணி முதல் பேட்டிங் செய்தது. இப்போட்டியில் 20 ஓவர்கள் முடிவிற்கு அயர்லாந்து அணி 154 ரன்கள் அடித்தது. அதிகபட்சமாக ஹாரி டெக்டர் 53, பெஞ்சமின் கலிட்ஸ் 37 ரன்களும் அடித்தனர். இதையடுத்து 155 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற இலக்குடன் களமிறங்கிய இந்திய அணி தொடக்கம் முதலே கடுமையாக சொதப்பியது. மிடில் ஆர்டரில் களம் வந்த திலக் வர்மா மட்டுமே 55 ரன்களை அடித்து இலக்கை நெருங்க செய்தார். இருப்பினும் ஒரு ரன் வித்தியாசத்தில் அயர்லாந்து அணி வெற்றி தொடரை முழுமையாக கைப்பற்றியது.
1. ஒட்டுமொத்த பேட்டிங்கும் சொதப்பல்
இந்திய அணி இத்தொடரில் ஒட்டுமொத்தமாக பேட்டிங்கில் கடுமையாக சொதப்பி இருக்கிறது. குறிப்பாக தொடக்க வீரர் சஞ்சு சாம்சன் இத்தொடரில் மொத்தமாகவே 5 ரன்கள் மட்டுமே அடித்திருக்கிறார். அதேபோல் மிடில் ஆர்டரில் இருக்கும் பேட்ஸ்மேன்கள் எவரும் சரிவர ஆடவில்லை. இரண்டாவது போட்டியில் திலக் வர்மா பொறுமையாக நின்று ஆடி அரைசதம் அடித்தார். இருப்பினும் அது வெற்றி பெற உதவவில்லை.
2. ஹர்திக் பாண்டியா போல் பவர் ஹிட்டர் இல்லை
மிடில் ஆர்டரில் ஒரு சரியான பவர் ஹிட்டர் இல்லை. இது இந்திய அணியின் தோல்விக்கு முக்கிய காரணமாக பார்க்கப்படுகிறது. ஃபினிஷிங் இடத்தில் இருக்கும் ஷிவம் துபே, அகசர் படேல் ஆகியோர் சமீப காலமாக நால்ல ஃபார்மில் இல்லை. இவர்கள் இரண்டு போட்டியிலும் ஓரளவு ஆடிருந்தாலே இந்திய அணி வென்றிருக்கும்.
3. சூர்யவன்சிக்கு வாய்ப்பு அளித்திருக்கலாம்
வைபவ் சூர்யவன்சி தற்போதுதான் இந்திய அணிக்கு தேர்வாகி இருந்தாலும், அவருக்கு முதல் போட்டியில் இல்லை என்றாலும், இரண்டாவது போட்டியில் ஒரு வாய்ப்பு அளித்திருக்கலாம். ஓப்பனிங்கில் அவர் போன்ற ஒரு அதிரடி பேட்டர் களத்தில் இருப்பது பவர் பிளேவில் ரன்களை குவிக்க பெரிதும் உதவும். ஆனால் இதனை செய்ய பயிற்சியாளர் கெளதம் கம்பீர் தவறிவிட்டார்.
அயர்லாந்து அணிக்கு எதிராக தோல்வியடைந்து இருப்பது வரலாற்று தோல்வியாக மாறி இருக்கிறது. அதேபோல் ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் இந்திய அணியை அவர் வழிநடத்திய முதல் இரண்டு போட்டிகளில் தோல்வியை தழுவி மோசமான சாதனையை படைத்து ரிஷப் பண்ட்டுடன் இணைத்துள்ளார். இதற்கு முன்பாக ரிஷப் பண்ட் கடந்த 2022 ஆம் ஆண்டில் தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிராக 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரை வழிநடத்தினார். இத்தொடரில் முதல் இரண்டு போட்டிகளில் தோல்வியடைந்து ரிஷப் பண்ட் கேப்டனாக முதல் இரண்டு போட்டிகளை தவறவிட்ட வரிசையில் இடம் பிடித்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
இத்தொடரை தொடர்ந்து இந்திய அணி இங்கிலாந்து அணிக்கு எதிரான 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில் விளையாட இருக்கிறது. இத்தொடர் ஜூலை 01 ஆம் தேதி தொடங்கி 11 ஆம் தேதி வரை நடைபெறுகிறது.