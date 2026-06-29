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IRE vs IND T20I: அயர்லாந்துக்கு எதிராக வரலாற்று தோல்வி.. இந்தியா செய்த 3 முக்கிய தவறுகள்!

Ireland vs India T20I: அயர்லாந்து அணிக்கு எதிரான டி20 தொடரை இந்திய அணி இழந்ததற்கு மூன்று முக்கிய காரணங்கள் உள்ளன. அது குறித்து இங்கு விரிவாக தெரிந்துக்கொள்வோம். 

Written ByR Balaji
Published: Jun 29, 2026, 08:16 AM IST|Updated: Jun 29, 2026, 08:16 AM IST
IRE vs IND T20I: அயர்லாந்துக்கு எதிராக வரலாற்று தோல்வி.. இந்தியா செய்த 3 முக்கிய தவறுகள்!
Source: Bureau

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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