அகமதாபாத் ஆடுகளம் எப்படி இருக்கும்? இந்திய அணிக்கு சாதகமான பிட்ச்? - கணிப்புகள் இதோ

India vs New Zealand Final 2026, Pitch Report: ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை 2026 தொடரின் பரபரப்பான இறுதிப்போட்டி குஜராத் மாநிலம் அகமதாபாத் நகரில் உள்ள நரேந்திர மோடி மைதானத்தில் நாளை (மார்ச் 8) இரவு 7 மணிக்கு நடைபெற இருக்கிறது.
3வது முறை டி20 உலகக் கோப்பையை வெல்ல சூர்யகுமார் யாதவ் தலைமையிலான இந்திய அணியும், முதல்முறையாக டி20 உலகக் கோப்பையில் சாம்பியன் பட்டத்தை வெல்லும் முனைப்பில் மிட்செல் சான்ட்னர் அணியும் உள்ளன.
டி20 உலகக் கோப்பை 2026 தொடர் பிப்ரவரி 7ஆம் தேதி தொடங்கிய நிலையில், கடந்த ஜனவரி மாத இறுதியில் 5 டி20ஐ போட்டிகள் கொண்ட தொடரில் இந்தியா - நியூசிலாந்து அணிகள்தான் மோதின. அந்த தொடரில் இந்திய அணி 4-1 என்ற கணக்கில் வென்றது. அந்த தொடரில் பெரும்பாலும் 200 ரன்களை இந்திய அணி அடித்தது. நியூசிலாந்து அணியும் முடிந்தளவிற்கு அதிக ரன்களை அடித்திருந்தது.
இந்தியா, நியூசிலாந்தின் தோல்விகள்
நடப்பு டி20 உலகக் கோப்பை 2026 தொடரில் இந்திய அணி தென்னாப்பிரிக்காவிடம் மட்டுமே சூப்பர் 8 சுற்றில் தோற்றிருக்கிறது. நியூசிலாந்து அணியோ, குரூப் சுற்றில் தென்னாப்பிரிக்காவிடமும், சூப்பர் 8 சுற்றில் இந்திய அணியிடமும் தோல்வியடைந்திருக்கிறது. அதேபோல், இத்தொடரில் இந்திய அணி இரண்டு போட்டிகளை அகமதாபாத் மைதானத்தில் விளையாடியது. தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான போட்டியை இந்த மைதானத்தில் விளையாடிதான் இந்தியா தோற்றது. குரூப் சுற்றில் ஒரே ஒருமுறை மட்டுமே நியூசிலாந்து அகமதாபாத் மைதானத்தில் மோதியது, அதிலும் தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிராக தோற்றது.
தோல்விகள் சூழ் மைதானம்
எனவே, அகமதாபாத் மண்ணில் இந்தியா, நியூசிலாந்து அணிகள் நடப்பு தொடரிலேயே தோல்வியடைந்துள்ளன. நெதர்லாந்து அணிக்கு எதிரான போட்டியையும் இந்திய அணி இங்குதான் விளையாடி வென்றது, அதிலும் இந்திய அணி பேட்டிங்கில் தடுமாறியது. எனவே இந்த மைதானம் குறித்தும், ஆடுகளம் குறித்தும் பல்வேறு பார்வைகள் உள்ளன. அந்த வகையில், நாளை நடைபெறும் இறுதிப்போட்டியில் ஆடுகளம் எப்படி இருக்கும் என்ற கேள்வியும் உள்ளது.
ஆடுகளம் எப்படி கொடுக்கப்படும்?
அகமதாபாத் மைதானத்தில் 11 ஆடுகளங்கள் உள்ளன. அதில் மைய ஆடுகளத்தில்தான் இறுதிப்போட்டி விளையாட உள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது. இது செம்மண் ஆடுகளமா, களிமண் ஆடுகளமா என்ற ஆர்வமும் அனைவரிடத்திலும் எழுந்துள்ளது. 2023 உலகக் கோப்பை இறுதிப்போட்டியிலும் இந்திய அணி இங்கு களிமண் ஆடுகளத்தில் விளையாடியே தோற்றது. அந்த வகையில், நாளைய போட்டியில் செம்மண் மற்றும் களிமண் கலந்த ஆடுகளத்தில் விளையாட இந்திய அணி ஐசிசிக்கு பரிந்துரைள்ளதாக கூறப்படுகிறது. அதாவது ஏறத்தாழ இந்திய அணி அரையிறுதி போட்டியில் விளையாடிய மும்பை ஆடுகளத்தை போன்றே அகமதாபாத் நகரிலும் ஆடுகளம் அமைக்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
ரன் மழை இருக்கும்
செம்மண் ஆடுகளத்தில் நல்ல பவுன்ஸ் இருக்கும், பேட்டர்களுக்கு அதிக சாதகமாக இருக்கும். ரன் மழை பொழியும். களிமண்ணில் பந்து பொதுவாக ஆடுகளத்தில் நின்று வரும். இது பந்துவீச்சாளர்களுக்கும் ஒரு வாய்ப்பை கொடுக்கும். தற்போது செம்மண் மற்றும் களிமண் கலந்து கொடுப்பதால் எந்தவித சாதகம் யாருக்கும் இல்லாமல் பார்த்துக்கொள்ளலாம் என கூறப்படுகிறது. மேலும் செம்மண் மற்றும் களிமண் கலந்த ஆடுகளத்தில், செம்மண் அதிகம் இருக்கும் வகையில் ஆடுகளம் அமைக்கப்படும் என்றும் கூறப்படுகிறது. இதனால், நாளைய இறுதிப்போட்டியிலும் ரன் மழையை எதிர்பார்க்கலாம் என கூறப்பட்டது.
சான்ட்னர் சொல்லியது என்ன?
இந்தச் சூழலில், அகமதாபாத் நகரில் போட்டிக்கு முந்தைய செய்தியாளர் சந்திப்பில் பேசிய நியூசிலாந்து அணி கேப்டன் மிட்செல் சான்ட்னர், "நான் இன்னும் ஆடுகளத்தை பார்க்கவில்லை. அது இன்னும் மூடியே வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆனால் அது மிகவும் தட்டையான, அதிக ரன்களை அடிக்கும் வகையிலேயே இருக்கும் என்பதை மட்டும் புரிந்துகொள்ள முடிகிறது" என்றார். அவரின் கணிப்பும் ஆடுகளம் பேட்டிங்கிற்கு அதிகம் சாதகமாக அமைக்கப்படும் என்பதாகவே உள்ளது.
டாஸ் வென்றால்...
இந்தியா - நியூசிலாந்து அணிகளில் பேட்டிங் பலமாகவே காணப்படுகிறது. ஒருவேளை நாளை பனிப்பொழிவு இல்லையென்றால் அணிகள் டாஸ் வென்று முதல் பேட்டிங்கை தேர்வு செய்யலாம். பனிப்பொழிவு இருந்தால் நிச்சயம் 2வது பேட்டிங்கையே தேர்வு செய்யும்.
