English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Sports
  • கம்பேக் கொடுக்கும் ஷ்ரேயாஸ் ஐயர்... ஆனால் இதை செய்யணும் - இந்திய ஸ்குவாட் இதுதான்!

கம்பேக் கொடுக்கும் ஷ்ரேயாஸ் ஐயர்... ஆனால் இதை செய்யணும் - இந்திய ஸ்குவாட் இதுதான்!

India vs New Zealand ODI: நியூசிலாந்து அணிக்கு எதிரான ஓடிஐ ஸ்குவாடில் இதை செய்தால் நிச்சயம் ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் விளையாடுவார். அது என்ன என்பதை இங்கு விரிவாக காணலாம். 

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Jan 2, 2026, 05:10 PM IST
  • ஜன. 11ஆம் தேதி ஓடிஐ தொடர் தொடங்குகிறது.
  • நாளை இந்திய அணி அறிவிக்கப்படலாம்.
  • சுப்மான் கில் கேப்டனாக தொடர்வார்.

Trending Photos

அன்று தமிழில் டாப் நடிகை - இன்று ரூ.2,000 கோடி சொத்துக்கு அதிபதி! 5 கம்பெனிக்கு முதலாளி..
camera icon7
Cinema
அன்று தமிழில் டாப் நடிகை - இன்று ரூ.2,000 கோடி சொத்துக்கு அதிபதி! 5 கம்பெனிக்கு முதலாளி..
2 வாரத்தில் எடை குறைக்க... வெறும் வயிற்றில் இந்த 5 உணவுகளை சாப்பிட்டால் போதும்
camera icon9
weight loss
2 வாரத்தில் எடை குறைக்க... வெறும் வயிற்றில் இந்த 5 உணவுகளை சாப்பிட்டால் போதும்
இந்திய ரூபாய் நோட்டில்..காந்திக்கு முன் இருந்தது யார் தெரியுமா? தெரிஞ்சா ஷாக் ஆயிருவீங்க..
camera icon7
Indian Rupee
இந்திய ரூபாய் நோட்டில்..காந்திக்கு முன் இருந்தது யார் தெரியுமா? தெரிஞ்சா ஷாக் ஆயிருவீங்க..
2025இல் தமிழ்நாட்டில் அதிர்வலையை ஏற்படுத்திய 8 சம்பவங்கள்...
camera icon8
Tamilnadu
2025இல் தமிழ்நாட்டில் அதிர்வலையை ஏற்படுத்திய 8 சம்பவங்கள்...
கம்பேக் கொடுக்கும் ஷ்ரேயாஸ் ஐயர்... ஆனால் இதை செய்யணும் - இந்திய ஸ்குவாட் இதுதான்!

India vs New Zealand ODI Series, Shreyas Iyer: 2026ஆம் ஆண்டில் இந்திய ஆடவர் கிரிக்கெட் அணிக்கு முதல் தொடரே, நியூசிலாந்து அணிக்கு எதிரான ஓடிஐ தொடர்தான். இந்த தொடருக்கான இந்திய அணி நாளை (ஜனவரி 3) அறிவிக்கப்படலாம் என கூறப்படுகிறது. 

Add Zee News as a Preferred Source

கடந்த மாதம் நடந்த தென்னாப்பிரிக்க ஓடிஐ தொடரில் தேர்வான இந்திய அணிக்கும், நியூசிலாந்துக்கு எதிரான ஸ்குவாடுக்கும் பெரிய வித்தியாசம் இருக்காது என்றாலும் சில மாற்றங்கள் செய்யப்படலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

India vs New Zealand: கில் கம்பேக்

சுப்மான் கில் காலில் ஏற்பட்ட காயம் காரணமாக தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான கடைசி டி20ஐ போட்டியில் இடம்பெறவில்லை. அதன்பின் அவர் டி20 உலகக் கோப்பைக்கான இந்திய அணியிலும் இடம்பெறவில்லை. இதற்கிடையே அவரது ஓடிஐ கேப்டன்ஸி ரோஹித் சர்மாவிடம் மீண்டும் ஒப்படைக்கப்படும் என்றும் தகவல்கள் பரவின. ஆனால், சுப்மான் கில் ஓடிஐ கேப்டனாக தொடர்வார் என தெரியவருகிறது.

விராட் கோலி, ரோஹித் சர்மா ஆகியோரும் நிச்சயம் ஸ்குவாடில் இடம்பெறுவார்கள். யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால் ஓபனிங்கில் பேக்-அப் வீரராக இருப்பார். இந்நிலையில், துணை கேப்டன் ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் மீண்டும் ஸ்குவாடில் இடம்பிடிக்க வாய்ப்புள்ளதாக கூறப்படுகிறது. 

India vs New Zealand: 6 கிலோவை குறைத்த ஷ்ரேயாஸ் ஐயர்

கடந்த அக்டோபர் மாதம் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான ஓடிஐ தொடரின் மூன்றாவது போட்டியில் ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் பந்தை கேட்ச் பிடித்தபோது மண்ணீரல் பகுதியில் காயம் ஏற்பட்டு உடலுக்குள் ரத்தக்கசிவு ஏற்பட்டது. சிகிச்சைக்கு பின்னர் அவர் உடற்தகுதி பெறுவதற்காக பெங்களூருவில் உள்ள பிசிசிஐயின் சிறப்பு மையத்தில் (CoE) டிசம்பர் 25ஆம் தேதியில் இருந்து பயிற்சி பெற்று வருகிறார். காயமடைந்த பின்னர் அவர் இரண்டு மாதக்காலத்தில் உடல் எடையை சுமார் 6 கிலோ அளவில் குறைத்துள்ளார். இருப்பினும் இன்னும் அவர் உடற்தகுதியை நிரூபிக்காததால் அவர் நியூசிலாந்து தொடரில் இணைவாரா இல்லையா என்ற கேள்வி அனைவரிடத்திலும் உள்ளது.

India vs New Zealand: இன்னும் 2 பரிசோதனைகள்

இதுவரை அதி-தீவிரமான திறனாய்வு பரிசோதனைகளை ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் வெற்றிகரமாக நிறைவு செய்திருக்கிறார். இவை அனைத்தும் பேட்டிங் மற்றும் பீல்டிங் தொடர்புடையதாகும். இன்னும் ஜனவரி 2 மற்றும் ஜனவரி 5 ஆகிய தேதிகளில் இரண்டு திறனாய்வு பரிசோதனையில் தனது உடற்தகுதியை நிரூபிக்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் உள்ளார். இதில் அவரது உடற்தகுதியை பொறுத்து நியூசிலாந்து அணிக்கு எதிரான தொடரில் அவருக்கு இடமளிக்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. நாளை ஸ்குவாட் அறிவிக்கப்பட்டால் அவரது பெயர் அதில் இடம்பெற வாய்ப்புள்ளது, ஆனால் உடற்தகுதியை நிரூபித்தால் மட்டுமே அவரால் தொடரில் விளையாட இயலும்.

India vs New Zealand: நீக்கப்படும் வீரர்கள் யார் யார்?

ஹர்திக் பாண்டியா, ஜஸ்பிரித் பும்ரா ஆகியோர் டி20 உலகக் கோப்பையில் விளையாட வேண்டும் என்பதால் வேலைப்பளு காரணமாக அவர்களுக்கு ஓடிஐ தொடரில் ஓய்வு அளிக்கப்படுகிறது. கேஎல் ராகுல், ரிஷப் பண்ட் ஆகியோர் இருப்பதால் 3வது விக்கெட் கீப்பர் பேட்டரான துருவ் ஜூரேல் நீக்கப்படலாம், ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் உள்ளே வருவதால் திலக் வர்மா நீக்கப்படலாம். வேறு மாற்றங்களுக்கு வாய்ப்பில்லை.

India vs New Zealand: நியூசிலாந்து தொடருக்கான இந்திய அணி (கணிப்பு)

சுப்மன் கில் (கேப்டன்), ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் (துணை கேப்டன்), விராட் கோலி, ரோஹித் சர்மா, யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால், கே.எல். ராகுல் (விக்கெட் கீப்பர்), ரிஷப் பந்த் (விக்கெட் கீப்பர்), ருதுராஜ் கெய்க்வாட், நிதிஷ் குமார் ரெட்டி, ரவீந்திர ஜடேஜா, வாஷிங்டன் சுந்தர், குல்தீப் யாதவ், அர்ஷ்தீப் சிங், பிரசித் கிருஷ்ணா, ஹர்ஷித் ராணா.

மேலும் படிக்க | IPL 2026: தோனி ஓய்வுக்கு பின் CSKவில் இந்த பதவிதான் - முழு விவரம்!

மேலும் படிக்க | ஃபார்மின் உச்சகட்டத்தில் CSK வீரர்கள்.. இந்த தடவ மிஸ் ஆகாது.. பக்கா பிளான் - முழு விவரம்!

மேலும் படிக்க | "CSK பிளேயிங் 11ல் இவரை கண்டிப்பாக சேர்க்க வேண்டும்".. பெரிய தலைவலி - முழு விவரம்!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

...Read More

Ind vs NZIndia vs New ZealandTeam IndiaShreyas IyerIND vs NZ ODI

Trending News