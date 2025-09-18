English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

இந்தியா - பாகிஸ்தான் போட்டி மீண்டும் கன்பார்ம் - எப்போது? இலவசமாக பார்ப்பது எப்படி?

India vs Pakistan Match : ஆசிய கோப்பை தொடரில் இந்தியா - பாகிஸ்தான் அணிகள் மீண்டும் மோத உள்ளன. இப்போட்டி குறித்த முக்கிய தகவல்களை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

Written by - S.Karthikeyan | Last Updated : Sep 18, 2025, 10:35 AM IST
  • இந்தியா - பாகிஸ்தான் போட்டி
  • செப்டம்பர் 21ல் மீண்டும் மோதல்
  • இப்போட்டி குறித்த முக்கிய தகவல்

Trending Photos

மலேசியா தினம் ஏதுக்காக கொண்டாடப்படுது? காரணம் என்ன தெரியுமா?
camera icon7
Malaysia Day
மலேசியா தினம் ஏதுக்காக கொண்டாடப்படுது? காரணம் என்ன தெரியுமா?
xAI-லிருந்து 500 ஊழியர்கள் பணியிடை நீக்கம்! எலான் மஸ்க் நோக்கம் என்ன?
camera icon7
xAI
xAI-லிருந்து 500 ஊழியர்கள் பணியிடை நீக்கம்! எலான் மஸ்க் நோக்கம் என்ன?
சூரியன் பெயர்ச்சி: புரட்டாசியில் பட்டையை கிளப்பப்போகும் ராசிகள் இவைதான்.... முழு ராசிபலன் இதோ
camera icon13
Monthly Horoscope
சூரியன் பெயர்ச்சி: புரட்டாசியில் பட்டையை கிளப்பப்போகும் ராசிகள் இவைதான்.... முழு ராசிபலன் இதோ
மேஷம் டூ மீனம்.. 12 ராசிக்காரர்களுக்கு புரட்டாசி மாதம் அளிக்கும் பலன்களை என்ன?
camera icon13
Purattasi Horoscope
மேஷம் டூ மீனம்.. 12 ராசிக்காரர்களுக்கு புரட்டாசி மாதம் அளிக்கும் பலன்களை என்ன?
இந்தியா - பாகிஸ்தான் போட்டி மீண்டும் கன்பார்ம் - எப்போது? இலவசமாக பார்ப்பது எப்படி?

India vs Pakistan Match : ஆசிய கோப்பை தொடரில் இந்தியா - பாகிஸ்தான் அணிகளுக்கு இடையிலான போட்டி செப்டம்பர் 21 ஆம் தேதி நடக்க உள்ளது. பாகிஸ்தான் அணி தனது கடைசி குரூப் போட்டியில் ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸை வீழ்த்தி சூப்பர் ஃபோர் சுற்றுக்குத் தகுதி பெற்றது. இதன் மூலம் வரும் ஞாயிற்றுக்கிழமை, அதாவது செப்டம்பர் 21 அன்று, துபாயில் நடைபெறும் போட்டியில் பாகிஸ்தான், இந்தியாவுடன் மோத உள்ளது. ஆனால், இந்தப் போட்டி பாகிஸ்தானுக்குச் சவால்கள் நிறைந்ததாக இருக்கும்.

Add Zee News as a Preferred Source

பாகிஸ்தான் சூப்பர் ஃபோருக்குத் தகுதி பெற்றது எப்படி?

ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ் உடனான போட்டியில், பாகிஸ்தான் வெற்றி பெற்றே ஆக வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருந்தது. மூத்த வீரர் ஃபக்கர் ஜமான் 36 பந்துகளில் 50 ரன்கள் எடுத்தாலும், பாகிஸ்தானின் டாப் ஆர்டர் மீண்டும் ஒருமுறை சோபிக்கத் தவறியது. இருப்பினும், முகமது ஹாரிஸ் மற்றும் ஷாஹீன் ஷா அஃப்ரிடி ஆகியோரின் பங்களிப்பால் பாகிஸ்தான் அணி 9 விக்கெட் இழப்புக்கு 146 ரன்கள் எடுத்தது. இதன்பிறகு விளையாடிய, ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ் அணி 17.4 ஓவர்களில் 105 ரன்களுக்குச் சுருண்டது. இதன் மூலம் 41 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்ற பாகிஸ்தான், சூப்பர் ஃபோர் சுற்றுக்கு முன்னேறியது.

பாகிஸ்தானுக்கு இருக்கும் முக்கிய சவால்கள்

இதனையடுத்து இந்திய அணியுடன் விளையாட இருக்கும் போட்டியில் கட்டாயம் வெற்றி பெற வேண்டும் என்ற முனைப்பில் பாகிஸ்தான் இருக்கிறது. ஆனால் அது அவ்வளவு எளிதான விஷயமல்ல. ஏனென்றால் இந்திய அணி இப்போது சூப்பர் ஃபார்மில் இருக்கிறது. அதனால், இந்த போட்டியில் இந்தியாவை வீழ்த்த பாகிஸ்தான் தனது பேட்டிங்கை மேம்படுத்தியாக வேண்டும். டாப் ஆர்டர் பேட்ஸ்மேன்கள் ஃபார்முக்கு வர வேண்டிய கட்டாயம் உள்ளது. குறிப்பாக சயீம் அய்யூப் தொடர்ந்து சொதப்பி வருகிறார்.

மைதானம் எப்படி இருக்கும்?

இந்தப் போட்டி நடைபெற உள்ள துபாய் மைதானத்தின் ஆடுகளம் மெதுவாகச் சுழற்சிக்குச் சாதகமாக இருக்கும். இதுபோன்ற ஆடுகளத்தில் சிறப்பாகச் செயல்பட நல்ல சுழற்பந்து வீச்சாளர்களும், சுழற்பந்தை எதிர்கொண்டு விளையாடும் பேட்ஸ்மேன்களும் தேவை. துரதிர்ஷ்டவசமாக, இந்த இரண்டு விஷயங்களிலும் பாகிஸ்தான் பின்தங்கியுள்ளது. இந்தியாவோ இந்த விஷயத்தில் பாகிஸ்தானை விட பலமாக உள்ளது.

இந்தியா vs பாகிஸ்தான்: மீண்டும் ஒரு மோதல்

இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தான் அணிகள் கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை, அதாவது செப்டம்பர் 14 அன்று ஏற்கனவே மோதின. அந்தப் போட்டியில் இந்தியா, பாகிஸ்தானை ஏழு விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் எளிதாகத் தோற்கடித்தது. குல்தீப் யாதவ் மற்றும் வருண் சக்கரவர்த்தி ஆகியோரின் பந்துவீச்சு பாகிஸ்தான் பேட்ஸ்மேன்களுக்கு கடும் நெருக்கடியைக் கொடுத்தது. பின்னர், அபிஷேக் சர்மா மற்றும் சூர்யகுமார் யாதவ் ஆகியோர் சிறப்பாக விளையாடி இந்தியாவை வெற்றிக்கு அழைத்துச் சென்றனர்.

இந்தியா, பாகிஸ்தான் மோதிய முதல் போட்டியில், கைகுலுக்க மறுத்த சர்ச்சை காரணமாக, அந்த வெற்றிக்குக் கூடுதல் பரபரப்பு ஏற்பட்டது. இதுகுறித்து பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் வாரியம் ஐசிசியில் இரண்டு தனித்தனி புகார்களை அளித்த போதும், இரண்டுமே நிராகரிக்கப்பட்டன. பின்னர், நடுவர் ஆண்டி பைக்கிராஃப்ட் கைகுலுக்க மறுத்ததற்காக பாகிஸ்தான் அணியின் மேலாளர் மற்றும் கேப்டனிடம் மன்னிப்பு கேட்ட பிறகுதான் இந்த சர்ச்சை முடிவுக்கு வந்தது.

இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தான் அணிகள் இடையேயான போட்டி வரும் ஞாயிற்றுக்கிழமை, செப்டம்பர் 21 அன்று துபாயில் நடைபெறுகிறது. இந்த ஆசியக் கோப்பை தொடரில் இரு அணிகளும் மோதும் இரண்டாவது போட்டி இதுவாகும். முதல் போட்டியில் இந்தியா அபாரமாக வெற்றி பெற்ற நிலையில், சூப்பர் ஃபோர் போட்டியில் பாகிஸ்தான் அதற்குப் பழி தீர்க்க ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்துள்ளது.

போட்டி யாருக்குச் சாதகம்?

தொடரின் தற்போதைய ஃபார்மைப் பார்க்கும்போது, இந்தியாவுக்கே சாதகம் அதிகம். இந்திய அணி தொடக்கத்தில் இருந்தே சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி, முதல் இரண்டு போட்டிகளிலும் அபாரமாக வெற்றி பெற்றது. அதேசமயம், பாகிஸ்தான் அணி இந்தியாவுக்கு எதிராகப் படுதோல்வி அடைந்தது. மேலும், அதன் பேட்டிங் வரிசை ரன் எடுக்கத் திணறி வருகிறது. இந்தியப் பந்துவீச்சாளர்கள் எளிதாக விக்கெட்டுகளை எடுப்பதால், அவர்கள் பாகிஸ்தான் பேட்டிங் வரிசையை மீண்டும் ஒருமுறை பதம்பார்ப்பார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

இப்போட்டியை சோனி லைவ்வில் பார்க்கலாம்

மேலும் படிக்க: ஐசிசி டி20 தரவரிசை.. மூன்று பிரிவுகளிலும் இந்திய வீரர்கள் முதல் இடம்!

மேலும் படிக்க: சுப்மன் கில்லுக்கு துணை கேப்டன் பதவி.. கவுதம் கம்பீர் தான் காரணம்.. விரைவில் இதுவும் நடக்கும்!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

About the Author
India vs PakistanAsia CupIndia vs Pakistan Live StreamingCricket UpdatesSony LIV

Trending News