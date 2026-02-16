இந்தியாவிடம் வீழ்ந்தாலும் வரலாறு படைத்த பாகிஸ்தான்: டி20 உலகக்கோப்பை சுவாரசியம்!

India vs Pakistan : டி20 உலகக்கோப்பை தொடரில் இலங்கையில் இந்தியா - பாகிஸ்தான் அணிகள் மோதின. பெறும் எதிர்பார்ப்புக்கும் இடையே நேற்று கொழும்பில் நடைபெற்ற இந்த டி20 போட்டியில் இந்திய அணியிடம் பாகிஸ்தான் 61 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் படுதோல்வி அடைந்தது. இருப்பினும், இந்த ஆட்டத்தில் ஒரு அபூர்வமான சாதனையைச் சமன் செய்து பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் வரலாற்றில் இடம்பிடித்துள்ளது.
கொழும்பில் வரலாறு படைத்த பாகிஸ்தான்
கொழும்பு ஆர்.பிரேமதாசா மைதானத்தின் ஆடுகளம் சுழற்பந்து வீச்சுக்கு சாதகமாக இருந்ததை உணர்ந்த பாகிஸ்தான் கேப்டன் சல்மான் அலி ஆகா, ஒரு அதிரடி முடிவை எடுத்தார். இந்திய அணிக்கு எதிராக வீசப்பட்ட 20 ஓவர்களில், சுமார் 18 ஓவர்களை சுழற்பந்து வீச்சாளர்களைக் கொண்டே பாகிஸ்தான் வீசியது. டி20 உலகக்கோப்பை வரலாற்றில் ஒரு இன்னிங்ஸில் அதிக ஓவர்கள் சுழற்பந்து வீசப்பட்ட சாதனையை இதன் மூலம் பாகிஸ்தான் சமன் செய்தது. இதற்கு முன்னதாக 2012 ஆம் ஆண்டு ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிராகவும் இதே கொழும்பு மைதானத்தில் பாகிஸ்தான் 18 ஓவர்கள் சுழற்பந்து வீசியிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது. இது டி20 உலக க்கோப்பை வரலாற்று சாதனைகளில் ஒன்றாக அந்த அணிக்கு மாறியது.
ஆதிக்கம் செலுத்திய இந்திய பேட்டர்கள்
டாஸ் வென்ற பாகிஸ்தான் முதலில் பந்துவீச்சை தேர்வு செய்தது. இந்திய அணியின் தொடக்க வீரர் இஷான் கிஷன் அபாரமாக விளையாடி 40 பந்துகளில் 77 ரன்கள் விளாசினார். அவருக்குத் துணையாக கேப்டன் சூர்யகுமார் யாதவ் 32 ரன்களும், ஷிவம் துபே 27 ரன்களும் எடுத்து கைகொடுக்க, இந்திய அணி 20 ஓவர் முடிவில் 7 விக்கெட் இழப்பிற்கு 175 ரன்கள் எடுத்தது. பாகிஸ்தான் தரப்பில் சயிம் அயூப் 3 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார்.
சுருண்ட பாகிஸ்தான் : சூப்பர் 8-ல் இந்தியா
176 ரன்கள் என்ற இலக்குடன் களம் இறங்கிய பாகிஸ்தான் அணி, இந்திய பந்துவீச்சை எதிர்கொள்ள முடியாமல் திணறியது. அந்த அணி 18 ஓவர்களிலேயே 114 ரன்களுக்கு ஆல்அவுட் ஆனது. இதன் மூலம் இந்தியா 61 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றி பெற்று, அதிகாரப்பூர்வமாக சூப்பர் 8 சுற்றுக்கு முன்னேறியது. தோல்வி அடைந்தாலும், பாகிஸ்தான் தனது அடுத்த போட்டியில் நமீபியாவை வீழ்த்தினால் அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேற வாய்ப்புள்ளது.
கை கொடுக்காத கேப்டன்கள்
இந்த ஆட்டத்தில் ஆட்டத்திற்கு முன்பாக நடைபெற்ற டாஸின் போது, இந்திய கேப்டன் சூர்யகுமார் யாதவ் மற்றும் பாகிஸ்தான் கேப்டன் சல்மான் அலி ஆகா ஆகிய இருவரும் கைகொலுக்கிக் கொள்ளவில்லை. கடந்த ஆண்டு ஆசிய கோப்பையின் போதே இரு நாட்டு வீரர்களிடையே நிலவிய கசப்பான சூழல் இப்போதும் தொடர்வது ரசிகர்களிடையே விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. எல்லைப் பிரச்சினை மற்றும் அரசியல் காரணங்களால் இரு நாடுகளுக்கும் இடையே நிலவும் பதற்றமே இதற்குக் காரணமாகப் பார்க்கப்படுகிறது.
மீண்டும் ஒரு மோதல்?
இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தான் அணிகள் அரையிறுதி அல்லது இறுதிப்போட்டியில் மீண்டும் மோத வாய்ப்பு உள்ளது. சூப்பர் 8 சூற்றில் பாகிஸ்தான் அணி அதிக வெற்றிகளைப் பெற்றால் அரையிறுதி சுற்றுக்கு முன்னேறலாம். அப்போது, இந்திய அணியும் அரையிறுதிக்கு முன்னேறும் போது, மீண்டும் மோத வாய்ப்புள்ளது. ஒருவேளை இரு அணிகளும் அரையிறுதி போட்டிகளில் மோதிக் கொள்ளவில்லை என்றாலும், அந்த போட்டிகளில் வெற்றி பெற்று 2007 ஆம் ஆண்டைப் போல் டி20 உலகக்கோப்பை இறுதிப் போட்டியிலும் மீண்டும் மோதிக் கொள்ளவும் வாய்ப்பு இருக்கிறது.
