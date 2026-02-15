இன்று இந்தியா - பாகிஸ்தான் மோதல்: கொழும்பு மழையும், டாஸ் ராசியும் வெற்றியைத் தீர்மானிக்குமா?

india vs pakistan : இன்று கொழும்புவில் நடைபெறும் இந்தியா - பாகிஸ்தான் டி20 உலகக் கோப்பை போட்டி குறித்த முக்கிய தகவல்கள், பிளேயிங் லெவன், டாஸ் முக்கியத்துவம் மற்றும் நேரலை தகவல்கள் குறித்து விரிவாக பார்க்கலாம்.
போட்டியின் முடிவை டாஸ் தீர்மானிக்குமா ?
கொழும்பு ஆர். பிரேமதாசா மைதானத்தில் நடைபெறும் இன்றைய போட்டியில் டாஸ் மிக முக்கியப் பங்கு வகிக்கும் என்பதில் சந்தேகமில்லை. பொதுவாக இந்த மைதானத்தின் பிட்ச் மெதுவாக இருக்கும் என்பதால், ஆட்டத்தின் இரண்டாம் பாதியில் சுழற்பந்து வீச்சுக்கு அதிக ஒத்துழைப்பு கிடைக்கும். மேலும், இன்று 45% மழை பெய்ய வாய்ப்பு இருப்பதாக வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. மழை பெய்து ஆட்டம் தடைபட்டால், டிஎல்எஸ் முறைப்படி இலக்கை நிர்ணயிக்க வேண்டியிருக்கும்.
இதனால் டாஸ் வெல்லும் அணி முதலில் பந்துவீச்சைத் தேர்வு செய்து, மழையையும் மைதானத்தின் தன்மையையும் கருத்தில் கொண்டு ஆடுவதே புத்திசாலித்தனம். ஆட்டத்தின் போக்கை மாற்றக்கூடிய பனிப்பொழிவு காரணியும் இரவு நேரத்தில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தலாம். எனவே, டாஸ் வெற்றி என்பது வெற்றிக்கான முதல் படியாகக் கருதப்படுகிறது.
பிட்ச் பற்றிய முக்கிய தகவல்
இன்றைய போட்டி கொழும்பில் உள்ள புகழ்பெற்ற ஆர். பிரேமதாசா சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறுகிறது. இது ஒரு பயன்படுத்தப்பட்ட மைதானம் என்பதால், பந்து மெதுவாக வரும். இங்கு பேட்டர்கள் ரன்களைக் குவிக்க கடினமாக உழைக்க வேண்டியிருக்கும். அதேசமயம், இந்தியாவின் வருண் சக்கரவர்த்தி மற்றும் குல்தீப் யாதவ் போன்ற சுழற்பந்து வீச்சாளர்களுக்கும், பாகிஸ்தானின் அப்ரார் அகமது போன்றவர்களுக்கும் இது சொர்க்கமாக அமையும். இந்த மைதானத்தின் எல்லைக் கோடுகள் பெரியவை என்பதால், சிக்சர்களை விட பவுண்டரிகள் மற்றும் சிங்கிள் ரன்களுக்கே அதிக முக்கியத்துவம் இருக்கும்.
இந்திய அணியின் உத்தேச பிளேயிங் லெவன்
சூர்யகுமார் யாதவ் தலைமையிலான இந்திய அணி வலுவான பேட்டிங் மற்றும் பந்துவீச்சு வரிசையைக் கொண்டுள்ளது. அபிஷேக் சர்மா உடல்நலக்குறைவால் விளையாடுவது சந்தேகம் என்பதால், சஞ்சு சாம்சன் தொடக்க வீரராகக் களம் இறங்க வாய்ப்புள்ளது.
இந்திய அணி: இஷான் கிஷன் (விக்கெட் கீப்பர்), சஞ்சு சாம்சன், திலக் வர்மா, சூர்யகுமார் யாதவ் (கேப்டன்), ஹர்திக் பாண்டியா, சிவம் துபே, ரிங்கு சிங், அக்சர் படேல், வருண் சக்கரவர்த்தி, குல்தீப் யாதவ், ஜஸ்பிரித் பும்ரா.
பாகிஸ்தான் அணியின் உத்தேச பிளேயிங் லெவன்
சல்மான் அலி ஆகா தலைமையிலான பாகிஸ்தான் அணி, தனது சுழற்பந்து வீச்சு பலத்தை நம்பியுள்ளது. பாபர் அசாம் மற்றும் ஃபகார் சமான் போன்ற அனுபவ வீரர்கள் பேட்டிங்கிற்கு பலம் சேர்க்கிறார்கள்.
பாகிஸ்தான் அணி: சயிம் அயூப், பாபர் அசாம், சாஹிப்சாதா ஃபர்ஹான் (விக்கெட் கீப்பர்), சல்மான் அலி ஆகா (கேப்டன்), ஃபகார் சமான், ஷதாப் கான், முகமது நவாஸ், ஃபஹீம் அஷ்ரப், ஷாஹீன் ஷா அப்ரிடி, நசீம் ஷா, அப்ரார் அகமது.
இந்தியா - பாகிஸ்தான் மோதல் புள்ளிவிவரங்கள்
டி20 கிரிக்கெட் வரலாற்றில் இரு அணிகளும் இதுவரை 16 முறை நேருக்கு நேர் மோதியுள்ளன. இதில் இந்தியா 13 வெற்றிகளுடன் அசுர பலத்துடன் உள்ளது, பாகிஸ்தான் 3 முறையே வென்றுள்ளது.
டி20 உலகக் கோப்பையில்: உலகக் கோப்பை அரங்கில் இந்தியா ஒரு தனி ஆதிக்கம் செலுத்தி வருகிறது. இதுவரை நடந்த 8 உலகக் கோப்பை மோதல்களில் இந்தியா 7 முறை வெற்றி பெற்றுள்ளது. பாகிஸ்தான் 2021-ல் மட்டும் ஒரு முறை வெற்றி பெற்றது. கடைசியாக 2024 டி20 உலகக் கோப்பையில் நியூயார்க்கில் நடந்த போட்டியில் இந்தியா 6 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் த்ரில் வெற்றி பெற்றது குறிப்பிடத்தக்கது.
நேரடி ஒளிபரப்புத் தகவல்கள்
இந்தியாவில் உள்ள ரசிகர்கள் இந்தப் போட்டியை ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் நெட்வொர்க் (Star Sports Network) தொலைக்காட்சியில் நேரலையாகக் காணலாம். ஆன்லைனில் பார்க்க விரும்புபவர்கள் ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் (JioHotstar) செயலி மற்றும் இணையதளத்தின் மூலம் நேரடி ஒளிபரப்பை ரசிக்கலாம். இந்திய நேரப்படி இன்று இரவு 7:00 மணிக்கு இந்தப் போட்டி தொடங்குகிறது.
