இந்தியா மற்றும் இலங்கை நாடுகள் இணைந்து நடத்தும் 2026 டி20 உலகக் கோப்பை தொடர் பிப்ரவரி 7 முதல் மார்ச் 8 வரை நடைபெறவுள்ளது. அனைவரும் எதிர்பார்க்கும் இந்தியா - பாகிஸ்தான் போட்டி, பிப்ரவரி 15 அன்று நடைபெறவுள்ளது.   

Written by - RK Spark | Last Updated : Jan 15, 2026, 02:19 PM IST
வெறும் ரூ.1500க்கு இந்தியா - பாகிஸ்தான் டி20 உலகக்கோப்பை டிக்கெட்! எப்படி புக் செய்வது?

கிரிக்கெட் ரசிகர்களின் அதிக எதிர்பார்ப்பில் இருக்கும் போட்டி என்றால் அது இந்தியா - பாகிஸ்தான் போட்டி தான். ஒரு திருவிழாவை போல ரசிகர்கள் இந்த போட்டிக்காக காத்துக்கொண்டுள்ளனர். இந்நிலையில், 2026ம் ஆண்டு நடைபெறவுள்ள ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில், இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தான் அணிகள் மோதும் போட்டிக்கான டிக்கெட் விற்பனை நேற்று புதன்கிழமை தொடங்கி உள்ளது. ஆனால், இந்த டிக்கெட் விற்பனை தொடங்கிய சில நிமிடங்களிலேயே டிக்கெட் விற்பனைக்கான இணையதளம் முடங்கியதால் ரசிகர்கள் அதிர்ச்சி அடைந்துள்ளனர். 

மேலும் படிக்க | IND vs NZ: ராஜ் கோட்டில் இந்திய அணி தோல்விக்கு முக்கிய காரணம் இதுதான்! கோச் ஓபன் டாக்

பிப்ரவரி 15ல் நடக்கும் போட்டி!

இந்தியா மற்றும் இலங்கை நாடுகள் இணைந்து நடத்தும் 2026 டி20 உலகக் கோப்பை தொடர் பிப்ரவரி 7 முதல் மார்ச் 8 வரை நடைபெறவுள்ளது. இதில் அனைவரும் எதிர்பார்க்கும் இந்தியா - பாகிஸ்தான் அணிகளுக்கு இடையிலான போட்டி, பிப்ரவரி 15 அன்று இலங்கையின் கொழும்பு நகரில் உள்ள ஆர். பிரேமதாசா மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது. இந்த போட்டிக்கான டிக்கெட் விற்பனை நேற்று மாலை 7 மணிக்கு தொடங்கியது. டிக்கெட் விற்பனை தொடங்கிய சில விநாடிகளிலேயே அதிக ரசிகர்கள் ஒரே நேரத்தில் இணையதளத்தை பார்வையிட்டனர். இதனால் ஏற்பட்ட தொழில்நுட்ப கோளாறு காரணமாக, ஐசிசியின் அதிகாரப்பூர்வ டிக்கெட் விற்பனை இணையதளம் முழுவதுமாக முடங்கியது. பின்னர், தொழில்நுட்பக் கோளாறுகள் சரி செய்யப்பட்டு இரவு 9 மணிக்கு மீண்டும் விற்பனை தொடங்கும் என்று அறிவிக்கப்பட்டது. இருப்பினும், பல ரசிகர்களால் டிக்கெட்டுகளை பதிவு செய்ய முடியவில்லை என்று வருத்தம் தெரிவித்தனர்.

டிக்கெட் விலை எவ்வளவு?

ரசிகர்களின் வசதிக்காக இந்த முறை டிக்கெட் விலையை ஐசிசி கணிசமாக குறைத்துள்ளது. இந்தியாவில் நடைபெறும் போட்டிகளுக்கான டிக்கெட் விலை ரூ.100 முதலும், இலங்கையில் நடைபெறும் போட்டிகளுக்கான டிக்கெட் விலை இலங்கை மதிப்பில் ரூ.1000 முதலும் தொடங்குகிறது. இந்தியா - பாகிஸ்தான் போட்டிக்குக் குறைந்தபட்ச டிக்கெட் விலையாக ரூ.438 (இலங்கை மதிப்பில் ரூ.1500) நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.

மைதானம் மற்றும் அட்டவணை

இந்தியா - பாகிஸ்தான் போட்டி பாதுகாப்புக் காரணங்களுக்காக இலங்கையில் நடத்தப்படுகிறது. இதுதவிர, இந்தியா தனது மற்ற லீக் போட்டிகளை மும்பை (பிப். 7 vs அமெரிக்கா), டெல்லி (பிப். 12 vs நமீபியா) மற்றும் அகமதாபாத் (பிப். 18 vs நெதர்லாந்து) ஆகிய இடங்களில் விளையாடுகிறது. ஒருவேளை இந்தியா அரையிறுதிக்குத் தகுதி பெற்றால், அந்தப் போட்டி மும்பையில் நடைபெறும். ஆனால், எதிரணி பாகிஸ்தானாக இருந்தால் மட்டும் அரையிறுதிப் போட்டி கொழும்புக்கு மாற்றப்படும் என்று ஐசிசி அறிவித்துள்ளது.

மேலும் படிக்க | ஜப்பானில் 2026 ஆசிய கிரிக்கெட் போட்டி! அட்டவணை வெளியீடு! ரோகித், கோலி ஆடுவார்களா?

