English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Sports
  • பல்டி அடித்த பாகிஸ்தான்! இந்தியாவுடன் டி20 உலக கோப்பை போட்டி! ஐசிசி உத்தரவு!

பல்டி அடித்த பாகிஸ்தான்! இந்தியாவுடன் டி20 உலக கோப்பை போட்டி! ஐசிசி உத்தரவு!

நீண்ட இழுபறிக்கு பிறகு, 2026 டி20 உலக கோப்பையில் இந்தியாவுக்கு எதிரான போட்டியில் விளையாட பாகிஸ்தான் அணிக்கு அந்நாட்டு அரசு பச்சை கொடி காட்டியுள்ளது.   

Written by - RK Spark | Last Updated : Feb 10, 2026, 07:52 AM IST
  • யூ-டர்ன் அடித்த பாகிஸ்தான்!
  • இந்தியாவுடனான போட்டி திட்டமிட்டபடி நடக்கும்.
  • அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு!

Trending Photos

பிப்.13 சேலம் பொதுக்கூட்டம்: விஜய்க்கு போடப்பட்டுள்ள நிபந்தனைகள்!
camera icon6
vijay
பிப்.13 சேலம் பொதுக்கூட்டம்: விஜய்க்கு போடப்பட்டுள்ள நிபந்தனைகள்!
சுக்கிரனின் நட்சத்திர மாற்றம்.. 3 ராசிகாரர்களுக்கு பணமழை! நகைகளை குவிக்கலாம்
camera icon6
venus nakshatra transit 2026
சுக்கிரனின் நட்சத்திர மாற்றம்.. 3 ராசிகாரர்களுக்கு பணமழை! நகைகளை குவிக்கலாம்
மதுரை, தென்காசி உள்ளிட்ட தென் மாவட்டங்களில் வானிலை எப்படி இருக்கும்?
camera icon6
weather
மதுரை, தென்காசி உள்ளிட்ட தென் மாவட்டங்களில் வானிலை எப்படி இருக்கும்?
சென்னை தங்கம் விலை, பிப்ரவரி 9: இன்றைய நிலவரம் என்ன?
camera icon11
Gold Rate Today
சென்னை தங்கம் விலை, பிப்ரவரி 9: இன்றைய நிலவரம் என்ன?
பல்டி அடித்த பாகிஸ்தான்! இந்தியாவுடன் டி20 உலக கோப்பை போட்டி! ஐசிசி உத்தரவு!

பொதுவாகவே இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் போட்டி என்றாலே உலக அளவில் ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருக்கும். கடந்த சில ஆண்டுகளாக இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தான் அணிகள் ஐசிசி போட்டிகளில் மட்டுமே விளையாடி வருகின்றனர். பாகிஸ்தான் அணி இந்தியாவிற்கும், இந்திய அணி பாகிஸ்தான் நாட்டிற்கும் பயணம் செய்ய மாட்டோம் என்று முடிவு எடுத்ததால், இருவரும் விளையாடும் போட்டிகள் பொதுவான மைதானத்திலேயே நடைபெற்று வருகிறது. இந்த முறை இந்தியாவில் டி20 உலகக்கோப்பை நடைபெற்று வரும் நிலையில், பாகிஸ்தான் அணி இந்தியாவிற்கு பயணம் செய்ய மாட்டோம் என்று தெரிவித்தனர். இதன் காரணமாக இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தான் இடையிலான போட்டி இலங்கையில் நடைபெற திட்டமிடப்பட்டது. இருப்பினும் இந்தியாவிற்கு எதிரான போட்டியை நாங்கள் புறக்கணிப்போம் என்று பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் வாரியம் தெரிவித்தது. இதன் காரணமாக இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தான் இடையிலான டி20 உலக கோப்பை போட்டி நடக்குமா? நடக்காதா? என்ற சந்தேகம் நிலவியது. 

Add Zee News as a Preferred Source

மேலும் படிக்க: கம்பீர் கொடுத்த விருந்து.. பாதியிலேயே வெளியேறிய இந்திய வீரர்! நடந்தது என்ன?

பல்டி அடித்த பாகிஸ்தான் 

மற்ற அணிகளுடன் விளையாடுவோம், இந்தியாவிற்கு எதிராக விளையாட மாட்டோம் என்று அடம் பிடித்து வந்த பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் வாரியம் தற்போது தன்னுடைய நிலைப்பாட்டை மாற்றிக் கொண்டுள்ளது. பாகிஸ்தான் அரசு, இந்தியாவுக்கு எதிரான போட்டியில் விளையாட பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் அணிக்கு அனுமதி அளித்துள்ளது. கடைசி நேரத்தில் போட்டியிலிருந்து விலகினால் ஏற்படும் நிதி சிக்கலை பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் வாரியம் தான் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று ஐசிசி எச்சரித்தது. மேலும் இலங்கை அதிபர் பாகிஸ்தான் பிரதமரை தொடர்பு கொண்டு இந்த பிரச்சனையை சமூகமாக தீர்த்து போட்டி நடைபெற ஒத்துழைப்பு தருமாறு கேட்டுக்கொண்டார். இதே போல மற்ற நாட்டு கிரிக்கெட் வாரியங்களும் பாகிஸ்தானிடம் கோரிக்கை வைத்தது. மேலும் ஐசிசி பல்வேறு எச்சரிக்கை விடுத்ததால் பாகிஸ்தான் தற்போது முடிவை மாற்றி உள்ளது.

பாகிஸ்தான் அரசு அறிக்கை

பாகிஸ்தான் அரசு தனது அதிகாரப்பூர்வ எக்ஸ் தளத்தில் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், "நட்பு நாடுகளின் கோரிக்கையை ஏற்றும், பலதரப்பு பேச்சுவார்த்தைகளின் முடிவுகளை கருத்தில் கொண்டும், பிப்ரவரி 15ம் தேதி அன்று நடைபெறவுள்ள ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை போட்டியில் இந்தியாவை எதிர்த்து விளையாட பாகிஸ்தான் அணிக்கு அரசு உத்தரவிடுகிறது," என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. மேலும், "கிரிக்கெட்டின் உணர்வை பாதுகாக்கவும், அனைத்து நாடுகளிலும் இந்த விளையாட்டு தொடர்ந்து நடைபெறுவதை உறுதி செய்யவும் இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளது. எங்கள் அணிக்கு நாட்டு மக்களின் வாழ்த்துகள். அவர்கள் தேச பெருமையுடன் களத்தில் போராடுவார்கள் என்று நம்புகிறோம்," என்றும் அந்த அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

கொழும்பில் நடக்கும் போட்டி!

இந்த அறிவிப்பால், கிரிக்கெட் ரசிகர்கள் நிம்மதி பெருமூச்சு விட்டுள்ளனர். கொழும்பில் உள்ள பிரேமதாசா மைதானத்தில் வரும் ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெறவுள்ள இந்த போட்டிக்கான டிக்கெட்டுகள் ஏற்கனவே விற்றுத் தீர்ந்துவிட்டன. சூர்யகுமார் யாதவ் தலைமையிலான இந்திய அணியும், சல்மான் அலி ஆகா தலைமையிலான பாகிஸ்தான் அணியும் மோதும் இந்த போட்டி, வழக்கம்போல பரபரப்புக்கு பஞ்சம் இருக்காது என்பதில் சந்தேகமில்லை. கடைசியாக இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தான் அணிகள் ஆசிய கோப்பையில் மோதின. இதில் 3 முறையும் இந்திய அணி வெற்றி பெற்றது.

மேலும் படிக்க: இந்திய அணிக்கு பேரதிர்ச்சி.. வெளியேறும் முக்கிய தொடக்க வீரர்? சஞ்சு சாம்சனுக்கு வாய்ப்பு

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

About the Author
India vs PakistanT20 worldcupFebruary 15PCBICC

Trending News