இந்தியா vs தென்னாப்பிரிக்கா 2வது ஒருநாள்: நேரடி ஒளிபரப்பை இலவசமா எங்கு பார்க்கலாம்?

Live Streaming Details: இந்தியா மற்றும் தென்னாப்பிரிக்கா இடையேயான மூன்று போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரின் இரண்டாவது போட்டி இன்று (புதன்கிழமை) நடைபெறுகிறது. முதல் போட்டியில் வெற்றி பெற்று 1-0 என முன்னிலையில் இருக்கும் இந்திய அணி, இன்றைய போட்டியில் வெற்றி பெற்று தொடரை வெல்லும் முனைப்பில் களம் காண உள்ளது. அதேநேரம் தொடரில் தங்களை தக்க வைத்துக் கொள்ள என்ன ஆனாலும் வெற்றி பெற வேண்டும் என்பதில் உறுதியாக தென்னாப்பிரிக்கா களம் காணும். எனவே இன்றைய போட்டி விறுவிறுப்புக்கு பஞ்சம் இருக்காது.
இந்தியா மற்றும் தென்னாப்பிரிக்கா போட்டி
இந்தியா மற்றும் தென்னாப்பிரிக்கா அணிகளுக்கு இடையேயான இரண்டாவது ஒருநாள் போட்டி, ராய்ப்பூரில் உள்ள ஷஹீத் வீர் நாராயண் சிங் சர்வதேச மைதானத்தில் நடைபெறும். இந்த போட்டியின் நேரலை எங்கு பார்ப்பது?, ஆன்லைன் மூலம் எந்த செயலில் பார்ப்பது?, போட்டி தொடங்கும் நேரம் என்ன?, ராய்ப்பூர் மைதானத்தின் சிறப்பம்சங்கள் என்ன மற்றும் வானிலை அறிக்கை குறித்து பார்ப்போம்.
இந்தியா vs தென்னாப்பிரிக்கா போட்டி நேரலை ஒளிபரப்பு:
தொலைக்காட்சி: ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் நெட்வொர்க் (Star Sports Network)
ஆன்லைன் ஸ்ட்ரீமிங்: ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் (Jio Hotstar) செயலி மற்றும் அதன் இணையதளம்.
போட்டி தொடங்கும் நேரம்: இந்திய நேரப்படி பிற்பகல் 1:30 மணிக்கு.
டாஸ்: இந்திய நேரப்படி பிற்பகல் 1:00 மணிக்கு.
போட்டி நடைபெறும் தேதி: டிசம்பர் 3, 2025 (புதன்கிழமை)
இந்தியா vs தென்னாப்பிரிக்கா ஒருநாள் தொடருக்கு, டிடி ஸ்போர்ட்ஸ் (DTH /Free Dish or terrestrial DTT platform) இலவச ஒளிபரப்பு விருப்பமாக பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது.
ராய்ப்பூர் மைதானம் பற்றிய சில சிறப்பம்சங்கள்:
மைதானம்: ஷஹீத் வீர் நாராயண் சிங் சர்வதேச மைதானம், ராய்ப்பூர்.
சேர்க்கை திறன்: இது அகமதாபாத்தில் உள்ள நரேந்திர மோடி மைதானம் மற்றும் கொல்கத்தாவில் உள்ள ஈடன் கார்டன்ஸ் மைதானத்திற்குப் பிறகு, இந்தியாவில் மூன்றாவது பெரிய மைதானமாகும்.
இதுவரை நடந்த ஒருநாள் போட்டிகள்: இந்த மைதானத்தில் இதுவரை ஒரு ஒருநாள் போட்டி மட்டுமே நடைபெற்றுள்ளது. அதில் இந்திய வேகப்பந்து வீச்சாளர்கள் நியூசிலாந்து அணியை வெறும் 118 ரன்களுக்கு ஆல்-அவுட் ஆக்கினர்.
சமீபத்திய போட்டி: சுமார் மூன்று ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு இந்த மைதானத்தில் சர்வதேச போட்டி நடைபெறுகிறது. கடைசியாக 2022 இல் இங்கு ஒரு போட்டி நடைபெற்றது.
மைதானத்தின் ஆடுகளம் (Pitch Report) விவரம்:
ராய்ப்பூர் மைதானம்: இது பொதுவாக பேட்டிங்கிற்கு சாதகமான ஆடுகளமாக கருதப்படுகிறது. இங்கு பவுண்டரிகள் அடிக்க எளிதாக இருக்கும்.
சுழற்பந்து வீச்சாளர்களுக்கு: ஆடுகளத்தின் தன்மை காரணமாக, சுழற்பந்து வீச்சாளர்கள் சற்று சிரமப்படலாம். இருப்பினும், சரியான திட்டமிடலுடன் வீசினால் அவர்களும் விக்கெட்டுகளை வீழ்த்த முடியும்.
வேகப்பந்து வீச்சாளர்களுக்கு: ஆரம்ப ஓவர்களில் ஸ்விங் கிடைத்தால், வேகப்பந்து வீச்சாளர்களும் விக்கெட் எடுக்க வாய்ப்புள்ளது.
பேட்டிங்: இங்கு மொத்தத்தில் அதிக ஸ்கோர் அடிக்க வாய்ப்புள்ளது. டாஸ் வெல்லும் அணி முதலில் பேட்டிங்கை தேர்வு செய்ய அதிக வாய்ப்புள்ளது.
வானிலை அறிக்கை (Weather Forecast):
வெப்பநிலை: போட்டியின் போது வானிலை வெப்பமாகவும், மிதமான காற்றுடனும் இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
மழை வாய்ப்பு: மழைக்கு வாய்ப்புகள் குறைவு. எனவே, போட்டி முழுமையாக நடைபெறும் என எதிர்பார்க்கலாம்.
ஈரப்பதம் (Humidity): ஈரப்பதம் சற்று அதிகமாக இருக்கலாம், இது வீரர்களுக்கு சற்று சிரமத்தை ஏற்படுத்தலாம்.
இந்தியா vs தென்னாப்பிரிக்கா ஒருநாள் தொடரின் நிலை:
இந்திய அணி ராஞ்சியில் நடைபெற்ற முதல் ஒருநாள் போட்டியில் 17 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்று, தொடரில் 1-0 என்ற கணக்கில் முன்னிலை வகிக்கிறது. இந்த போட்டியில் வெற்றி பெற்றால், இந்திய அணி தொடரைக் கைப்பற்றும். தென்னாப்பிரிக்க அணி தொடரில் நீடிக்க கட்டாயம் வெற்றி பெற வேண்டும்.
முக்கிய வீரர்கள்:
இந்தியா: முதல் போட்டியில் சதம் அடித்த விராட் கோலி மற்றும் 57 ரன்கள் எடுத்த ரோஹித் சர்மா மீது இந்திய ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்பு அதிகமாக உள்ளது.
தென்னாப்பிரிக்கா: முதல் போட்டியில் விளையாடாத கேப்டன் டெம்பா பாவுமா விளையாடுவாரா என்பது குறித்து தகவல் இல்லை. அவருக்குப் பதிலாக எய்டன் மார்க்ரம் கேப்டனாக செயல்பட்டார்.
இந்திய அணியில் மாற்றம்: இந்த போட்டியில் இந்திய அணியில் எந்த மாற்றமும் இருக்காது என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
