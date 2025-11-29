English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Sports
  • இந்தியா - தென்னாப்பிரிக்கா ஒருநாள் தொடர்: எங்கு, எப்போது, எதில் பார்க்கலாம்? முழு விவரம்!

இந்தியா - தென்னாப்பிரிக்கா ஒருநாள் தொடர்: எங்கு, எப்போது, எதில் பார்க்கலாம்? முழு விவரம்!

India vs South Africa ODI Series: இந்தியா மற்றும் தென்னாப்பிரிக்கா இடையிலான 3 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடர் எப்போது, எங்கு, நேரலையை எதில் பார்க்கலாம் என்ற விவரத்தை இங்கே தெரிந்துக்கொள்வோம். 

Written by - R Balaji | Last Updated : Nov 29, 2025, 09:03 AM IST
  • இந்தியா - தென்னாப்பிரிக்கா ஒருநாள் தொடர்
  • எப்போது, எதில் பார்ப்பது?
  • முழு அட்டவணை இங்கே!

Trending Photos

டிசம்பரில் மிஸ் பண்ணக் கூடாத 5 கடற்கரை நகரங்கள்... வேற லெவல் அனுபவமாக இருக்கும்!
camera icon8
Tourism
டிசம்பரில் மிஸ் பண்ணக் கூடாத 5 கடற்கரை நகரங்கள்... வேற லெவல் அனுபவமாக இருக்கும்!
30 வயது மூத்த நடிகரை திருமணம் செய்துக்கொண்ட பிரபல நடிகை! யார் தெரியுமா?
camera icon7
Actress marries old actor
30 வயது மூத்த நடிகரை திருமணம் செய்துக்கொண்ட பிரபல நடிகை! யார் தெரியுமா?
நடிகை சம்யுக்தா - அனிருத்தா திருமண புகைப்படங்கள்! இணையத்தில் வைரல்!
camera icon6
Actress Samyuktha
நடிகை சம்யுக்தா - அனிருத்தா திருமண புகைப்படங்கள்! இணையத்தில் வைரல்!
8வது ஊதியக்குழு முக்கிய கோரிக்கைகள்: நாடாளுமன்ற கூட்டத்தொடரை உற்றுநோக்கும் அரசு ஊழியர்கள்
camera icon11
8th Pay Commission
8வது ஊதியக்குழு முக்கிய கோரிக்கைகள்: நாடாளுமன்ற கூட்டத்தொடரை உற்றுநோக்கும் அரசு ஊழியர்கள்
இந்தியா - தென்னாப்பிரிக்கா ஒருநாள் தொடர்: எங்கு, எப்போது, எதில் பார்க்கலாம்? முழு விவரம்!

India vs South Africa ODI Series Full Schedule: தென்னாப்பிரிக்கா கிரிக்கெட் அணி இந்தியா சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு விளையாடி வருகிறது. முதலாவதாக இந்தியா மற்றும் தென்னாப்பிரிக்கா அணிகளுக்கு இடையே 2 போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரை விளையாடியது. இத்தொடர் நவம்பர் 14ஆம் தேதி தொடங்கி 26ஆம் தேதி முடிவடைந்தது. இரண்டு போட்டிகளிலும் சிறப்பாக விளையாடி ஆதிக்கம் செலுத்திய தென்னாப்பிரிக்கா அணி 2-0 என்ற கணக்கில் இந்திய அணியை ஒயிட்வாஷ் செய்து வரலாற்றை மாற்றி எழுதியது.

Add Zee News as a Preferred Source

டெஸ்ட் தொடரில் படுதோல்வி

அதிலும் முதல் போட்டியில் 30 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வென்ற தென்னாப்பிரிக்கா அணி, இரண்டாவது போட்டியில் 408 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் என்ற இமாலய வெற்றியை கைப்பற்றியது. கிட்டத்தட்ட 12 ஆண்டுகளுக்கு பின்னர் இந்திய அணி டெஸ்ட் போட்டியில் சொந்த மண்ணில் தோல்வியை தழுவியது. இந்த தோல்வி பலரது மத்தியில் ஏமாற்றத்தை அளித்த நிலையில், பயிற்சியாளர் கவுதம் கம்பீர் மீது அதிருப்தியை வெளிப்படுத்தி வருகின்றனர். 

ஒருநாள் தொடருக்கு கே.எல். ராகுல் கேப்டன்

இந்த நிலையில், இந்திய - தென்னாப்பிரிக்கா அணிகளுக்கு இடையே 3 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடர் தொடங்க இருக்கிறது. இத்தொடரில் இந்திய அணியின் மூத்த நட்சத்திர வீரர்களான விராட் கோலி மற்றும் ரோகித் சர்மா கலந்துக்கொள்ள இருப்பதால், ரசிகர்கள் இடையே பெரும் எதிர்பார்ப்பு உள்ளது. 
தென்னாப்பிரிக்கா அணிக்கு எதிரான முதல் போட்டியின்போது சுப்மன் கில்லுக்கு கழுத்தில் வலி ஏற்பட்டதால், அத்தொடரில் இருந்து விலகினார். தற்போது அதில் இருந்து குணமடைய நேரம் தேவைப்படுவதால், இத்தொடரில் இருந்தும் விலகி உள்ளார். அதேபோல் ஒருநாள் அணியின் துணை கேப்டன் ஸ்ரேயாஸ் ஐயரும் காயம் காரணமாக ஓய்வில் இருக்கிறார். இதன் காரணமாக இந்த தொடருக்கு கேப்டனாக கே.எல். ராகுல் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

ராஞ்சியில் முதல் போட்டி

ஒருநாள் தொடரின் முதல் போட்டி ராஞ்சியில் நடக்க உள்ளதால், இரு அணி வீரர்களும் ராஞ்சி மைதானத்திற்கு விரைந்து பயிற்சியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். தென்னாப்பிரிக்கா அணி டெஸ்ட் தொடரை வென்ற உத்வேகத்துடன் ஒருநாள் தொடருக்கு வந்துள்ளனர். மறுபக்கம் இந்திய அணி டெஸ்ட் தொடரில் படுதோல்வி அடைந்ததால் இத்தொடரை எப்படியாவது வென்றுவிட வேண்டும் என்ற நோக்கில் முனைப்புடன் உள்ளது. 

போட்டி அட்டவனை 

முதல் ஒருநாள் போட்டி: நாளை (நவம்பர் 30) ஜேஎஸ்சிஏ மைதானம் ராஞ்சி

இரண்டாவது ஒருநாள் போட்டி: டிசம்பர் 3ஆம் தேதி அன்று ராய்ப்பூரில் உள்ள ஷஹீத் வீர நாராயண் சிங் ஸ்டேடியத்தில் நடைபெற உள்ளது. 

மூன்றாவது ஒருநாள் போட்டி: டிசம்பர் 06ஆம் தேதி அன்று விசாகப்பட்டினத்தில் உள்ள ஏசிஏ - விடிசிஏ மைதானத்தில் நடைபெற உள்ளது. 

நேரலை விவரம் 

இந்த 3 போட்டிகளுமே பகல் - இரவு ஆட்டங்களாக நடைபெற இருக்கிறது. மதியம் 1:30 மணிக்கு போட்டிகள் தொடங்கும். இப்போட்டிகளை ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் சேனல்களில் நேரலையாக பார்க்கலாம். அதேபோல் ஜியோ ஹார்ஸ்டாரிலும் நேரலையில் காணலாம். 

ஒருநாள் தொடருக்கான இரு அணிகள்

இந்தியா: கே.எல்.ராகுல் (கேப்டன் மற்றும் விக்கெட் கீப்பர்), ரோகித் சர்மா, யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால், விராட் கோலி, திலக் வர்மா, ரிஷப் பந்த் (விக்கெட் கீப்பர்), வாஷிங்டன் சுந்தர், ரவீந்திர ஜடேஜா, குல்தீப் யாதவ், நிதிஷ் குமார் ரெட்டி, ஹர்ஷித் ராணா, ருதுராஜ் கெய்க்வாட், பிரசித் கிருஷ்ணா, அர்ஷ்தீப் சிங், துருவ் ஜுரேல். 

தென்னாப்பிரிக்கா: டெம்பா பவுமா (கேப்டன்), குயின்டன் டி காக், எய்டன் மார்க்ரம், டோனி டி சோர்ஸி, ரயான் ரிக்கல்டன், டேவிட் பிரேவிஸ், டிரிஸ்டன் ஸ்டப்ஸ் (விக்கெட் கீப்பர்), ராசி வான் டெர் டுசென், கைல் வெரைன், வியான் முல்டர், மார்கோ யான்சன், கேசவ் மகாராஜ், ககிசோ ரபாடா, லுங்கி இங்கிடி, ஜெரால்ட் கோட்ஸி.

மேலும் படிக்க: விராட், ரோஹித் உலகக் கோப்பையில் விளையாடலாம்... ஓகே சொன்ன முக்கிய தலை!

மேலும் படிக்க: ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் இடத்திற்கு போட்டிப்போடும் 3 வீரர்கள்... யாருக்கு கிடைக்கும் அந்த ஸ்பாட்?

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

About the Author
ind vs sa odiindia vs south africa odi full scheduleIND vs SA live streamingVirat KohliRohit Sharma

Trending News