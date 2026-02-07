இந்திய அணி போராடி வெற்றி... சறுக்கிய USA - முதல் நாள் புள்ளிப்பட்டியல் இதோ!

India vs USA Match Highlights: ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை 2026 தொடரில் அமெரிக்க அணிக்கு எதிரான போட்டியை இந்திய அணி 29 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வென்றுள்ளது. இதன்மூலம் இந்தியா வெற்றியுடன் தொடங்கி உள்ளது.
A comprehensive victory#TeamIndia are off the mark in the #T20WorldCup in fine fashio
They win the #INDvUSA conte
Update https://t.co/Rlm2ARPVEt#MenInBlue pic.twitter.com/f8GusqnvwG
— BCCI (@BCCI) February 7, 2026
ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை தொடர் இன்று தொடங்கியது. இன்று காலை 11 மணிக்கு இலங்கையின் கொழும்பு எஸ்எஸ்சி கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடந்த போட்டியில் நெதர்லாந்து அணிக்கு எதிராக பாகிஸ்தான் அணி 3 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வென்றது. தொடர்ந்து, மதியம் 3 மணிக்கு கொல்கத்தா ஈடன் கார்டன்ஸ் மைதானத்தில் நடந்த போட்டியில் ஸ்காட்லாந்து அணிக்கு எதிராக மேற்கு வங்க அணி 35 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வென்றது.
162 ரன்கள் இலக்கு
தொடர்ந்து இன்று இரவு 7 மணிக்கு மும்பை வான்கடேவில் இந்தியா - அமெரிக்கா அணிகள் மோதின. டாஸ் வென்று பந்துவீச்சை தேர்வு செய்தது அமெரிக்க அணி. 20 ஓவர்கள் முடிவில் 9 விக்கெட் இழப்பிற்கு 161 ரன்களை இந்தியா எடுத்தது. சூர்யகுமார் யாதவ் 49 பந்துகளில் 10 பவுண்டரி, 4 சிக்ஸர் உள்பட 84 ரன்களை குவித்தார். அமெரிக்க பந்துவீச்சில் வான் ஷால்க்விக் 4 ஓவர்களில் 25 ரன்களை எடுத்து 4 விக்கெட்டை எடுத்தார். 12.4 ஓவர்களில் இந்திய அணி 77 ரன்களில் 6 விக்கெட்டை இழந்திருந்தது. சூர்யகுமாரின் அதிரடியால்தான் இந்திய அணி 161 ரன்களை எட்டியது.
ஆட்டநாயகன் சூர்யகுமார் யாதவ்
தொடர்ந்து 162 ரன்கள் இலக்கை நோக்கி துரத்திய அமெரிக்க அணி, பவர்பிளேவில் மூன்று விக்கெட்டை இழந்தது. 20 ஓவர்கள் முடிவில் 8 விக்கெட் இழப்பிற்கு 132 ரன்களை அமெரிக்கா எடுத்தது. அதிகபட்சமாக மிலிந்த் குமார் 34, சஞ்சய் கிருஷ்ணமூர்த்தி 37, ஷூபம் ரஞ்சனே 37 ரன்களை எடுத்தனர். இந்திய அணி 29 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது. 84 ரன்களை அடித்து இந்தியாவின் வெற்றிக்கு வழிவகுத்த சூர்யகுமார் யாதவ் ஆட்டநாயகனாக தேர்வு செய்யப்பட்டார். இந்திய அணி வரும் பிப். 12ஆம் தேதி டெல்லியில் நமீபியா அணியை எதிர்கொள்கிறது.
புள்ளிப்பட்டியல் அப்டேட்
இன்று மூன்று போட்டிகள் நிறைவடைந்த நிலையில், ஏ பிரிவில் இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தான் தலா 2 புள்ளிகளை பெற்று, முறையே முதலிரண்டு இடங்களில் உள்ளது. நெட் ரன்ரேட் அடிப்படையில் நெதர்லாந்து, அமெரிக்க அணி முறையே 3வது, 4வது இடத்தில் உள்ளன. இன்னும் ஒரு போட்டியை கூட விளையாடாத நமீபியா அணி 5வது இடத்தில் உள்ளது. சி பிரிவில் மேற்கு இந்திய தீவுகள் 2 புள்ளிகளுடன் முதலிடத்தில் உள்ளது, ஸ்காட்லாந்து 2வது இடத்தில் உள்ளது. இங்கிலாந்து, இத்தாலி, நேபாளம் ஆகிய அணிகள் முறையே அடுத்தடுத்த இடத்தில் உள்ளன, இவை இன்னும் விளையாடவில்லை. மேலும், பி பிரிவிலும், டி பிரிவிலும் இன்று ஒரு போட்டி கூட நடைபெறவில்லை.
நாளைய போட்டிகள்
நாளை காலை 11 மணிக்கு நியூசிலாந்து - ஆப்கானிஸ்தான் அணிகளும், மதியம் 3 மணிக்கு இங்கிலாந்து - நேபாளம் அணிகளும், இரவு 7 மணிக்கு இலங்கை - அயர்லாந்து அணிகள் மோதுகின்றன.
