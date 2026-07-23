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ஜிம்பாப்வேவை துவம்சம் செய்த இந்தியா: 19 பந்துகளில் அரைசதம் விளாசி சூர்யவன்ஷி சாதனை!

Zimbabwe vs India T20I: ஜிம்பாப்வே அணிக்கு எதிரான டி20 போட்டியில் இந்திய அணி அபார வெற்றியை பெற்றுள்ளது. வைபவ் சூர்யவன்சி, மயங்க் யாதவ் மற்றும் பிரின்ஸ் யாதவ்வின் சிறப்பான செயல்பாடு இந்திய அணியின் வெற்றிக்கு முக்கிய காரணமாக இருந்தது. 

Written ByR Balaji
Published: Jul 23, 2026, 08:19 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 08:19 PM IST
ஜிம்பாப்வேவை துவம்சம் செய்த இந்தியா: 19 பந்துகளில் அரைசதம் விளாசி சூர்யவன்ஷி சாதனை!

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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