/ஜிம்பாப்வேவை துவம்சம் செய்த இந்தியா: 19 பந்துகளில் அரைசதம் விளாசி சூர்யவன்ஷி சாதனை!

ஜிம்பாப்வே அணிக்கு எதிரான டி20 போட்டியில் இந்திய அணி 7 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றி பெற்றுள்ளது. வைபவ் சூர்யவன்ஷியின் அதிரடி அரைசதம் மற்றும் இந்திய பந்துவீச்சாளர்களின் சிறப்பான செயல்பாடே இந்த வெற்றிக்கு முக்கிய காரணமாக அமைந்தது. மேலும், அயர்லாந்து, இங்கிலாந்து அணிகளுக்கு எதிரான தொடர் தோல்விகளுக்கு பிறகு தற்போது இந்தியா வெற்றி பெற்றுள்ளது முக்கியத்துவம் பெறுகிறது.
இப்போட்டியில் முதலில் ஜிம்பாப்வே அணிதான் முதலில் பேட்டிங் செய்தது. இந்திய அணியின் அபார பந்துவீச்சை எதிர்கொள்ள முடியாமல் திணறியது. நிர்ணயிக்கப்பட்ட 20 ஓவர்களில் 7 விக்கெட்டுகளை இழந்து 125 ரன்கள் மட்டுமே எடுத்தது. வெஸ்லி மாதவெரே அதிகபட்சமாக 34 பந்துகளில் 39 ரன்கள் எடுத்தார். தடிவானாஷே மருமானி ஆட்டமிழக்காமல் 20 பந்துகளில் 27 ரன்களும், ரியான் பர்ல் 35 பந்துகளில் 26 ரன்களும் சேர்த்தனர். தொடக்க வீரர் பிரையன் பென்னட் 0, கேப்டன் சிக்கந்தர் ரசா 4 ஆகியோர் அடுத்தடுத்து ஆட்டமிழந்து ஏமாற்றம் அளித்தனர்.
இந்திய அணி சார்பில் மயங்க் யாதவ்: 4 ஓவர்களில் 18 ரன்கள் மட்டுமே விட்டுக்கொடுத்து 2 விக்கெட்டுகளைக் கைப்பற்றினார். பிரின்ஸ் யாதவ் 4 ஓவர்களில் 19 ரன்கள் விட்டுக்கொடுத்து 2 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார். ரவி பிஷ்னோய் & சிவம் துபே: தலா 1 விக்கெட்டை கைப்பற்றினர்.
இதையடுத்து 126 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற எளிய இலக்குடன் களம் இறங்கிய இந்திய அணி, தொடக்கம் முதலே அதிரடி ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தியது. 13.2 ஓவர்களிலேயே 3 விக்கெட்டுகளை மட்டுமே இழந்து 126 ரன்கள் எடுத்து அபார வெற்றி பெற்றது. வைபவ் சூர்யவன்ஷி வெறும் 19 பந்துகளில் 4 சிக்ஸர்கள் மற்றும் 4 ஃபோர்களுடன் 50 ரன்கள் விளாசி அதிரடி அரைசதம் அடித்தார். இஷான் கிஷன் 24 பந்துகளில் 35 ரன்கள் விளாசினார். கேப்டன் ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் பொறுப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி 24 பந்துகளில் 28 ரன்களுடனும், திலக் வர்மா 6 ரன்களுடனும் களத்தில் ஆட்டமிழக்காமல் இருந்து அணியை வெற்றிக்கு அழைத்து சென்றனர். தொடக்க ஆட்டக்காரர் அபிஷேக் சர்மா 1 ரன்னில் ஆட்டமிழந்தார்.
ஜிம்பாப்வே அணி சார்பில் பிளெசிங் முசாரபானி 4 ஓவர்களில் 26 ரன்கள் கொடுத்து 2 விக்கெட்டுகளையும், ரிச்சர்ட் எங்காரவா 1 விக்கெட்டையும் கைப்பற்றினர்.
முந்தைய டி20 தொடர்களில் அயர்லாந்து மற்றும் இங்கிலாந்து அணிகளுக்கு எதிராக அடுத்தடுத்து சந்தித்த பின்னடைவுகள் இந்திய அணி நிர்வாகத்திற்கும் ரசிகர்களுக்கும் பெரும் கவலையை அளித்திருந்தன. குறிப்பாக, பேட்டிங் மற்றும் பந்துவீச்சு என இரண்டிலும் தொடர்ச்சியான தவறுகளால் வெற்றியைத் தவறவிட்ட இந்திய அணி மீது கடுமையான விமர்சனங்கள் முன்வைக்கப்பட்டன.
இந்த நிலையில், இப்போட்டியில் புதிய உத்வேகத்துடன் களம் கண்ட இந்திய அணி, பேட்டிங் மற்றும் பந்துவீச்சு என இரண்டிலும் சிறப்பான ஆதிக்கத்தை செலுத்தியுள்ளது. பந்துவீச்சாளர்களின் துல்லியமான தாக்குதல் மற்றும் வைபவ் சூர்யவன்ஷியின் மின்னல் வேக அரைசதம் ஆகியவை இந்திய அணியை மீண்டும் வெற்றி பாதைக்கு திரும்ப வைத்துள்ளன.
இந்த அபார வெற்றி, அணியின் இழந்த நம்பிக்கையை மீட்டெடுத்துள்ளதோடு, எதிர்வரும் போட்டிகளில் இந்திய அணி மிகுந்த தன்னம்பிக்கையுடன் எதிர்கொள்ள வலுவான அடித்தளத்தையும் அமைத்துக் கொடுத்துள்ளது.