IND vs ZIM போட்டி... தமிழ் கமெண்டரியுடன் லைவ் ஸ்கோர்கார்ட்... இலவச அப்டேட் இதோ!

India vs Zimbabwe: இந்தியா - ஜிம்பாப்வே அணிகளுக்கு இடையிலான போட்டியின் அப்டேட்டை நீங்கள் ஜீ தமிழ் நியூஸின் லைவ் ஸ்கோர்கார்ட் மற்றும் தமிழ் கமெண்டரியுடன் கண்டுகளிக்கலாம்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Feb 26, 2026, 04:45 PM IST
  • இன்றைய போட்டி சென்னை சேப்பாக்கத்தில் நடைபெறுகிறது.
  • இரவு 7 மணிக்கு இப்போட்டி நடைபெற இருக்கிறது.
  • இந்திய அணிக்கு இன்றைய போட்டி மிக முக்கியமாகும்.

IND vs ZIM போட்டி... தமிழ் கமெண்டரியுடன் லைவ் ஸ்கோர்கார்ட்... இலவச அப்டேட் இதோ!

India vs Zimbabwe: ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை 2026 தொடர் (ICC T20 World Cup 2026) தற்போது நடைபெற்று வருகிறது. குரூப் சுற்று போட்டிகள் கடந்த பிப். 20ஆம் தேதி நிறைவடைந்த நிலையில், பிப். 21ஆம் தேதி சூப்பர் 8 சுற்று போட்டிகள் தொடங்கின. 

சூப்பர் 8 சுற்றில் 8 அணிகளும் தகுதிபெறும், அவை இரு பிரிவுகளாக மோதும். முதல் பிரிவில் இந்தியா, ஜிம்பாப்வே, மேற்கு இந்திய தீவுகள், தென்னாப்பிரிக்கா அணியும்; இரண்டாவது பிரிவில் பாகிஸ்தான், இலங்கை, இங்கிலாந்து, நியூசிலாந்து அணிகளும் இடம்பெற்றுள்ளன.

அரையிறுதியில் இங்கிலாந்து 

ஒரு அணி தனது பிரிவில் இடம்பெற்றுள்ள மற்ற 3 அணிகளுடன் தலா 1 முறை மோதும். தொடர்ந்து, சூப்பர் 8 சுற்றில் தங்களின் பிரிவின் புள்ளிப்பட்டியலில் முதலிரண்டு இடங்களை பிடிக்கும் அணிகள் அரையிறுதி சுற்றுக்கு தகுதிபெறும். முதல் பிரிவை பொருத்தவரை எந்த அணியும் இதுவரை அரையிறுதிக்கான இடத்தை உறுதிசெய்யவில்லை. இரண்டாவது பிரிவில் இங்கிலாந்து அணி அரையிறுதிக்கு தகுதிபெற்றுள்ளது, இலங்கை அணி தொடரில் இருந்து வெளியேறியிருக்கிறது. பாகிஸ்தான் மற்றும் நியூசிலாந்து அணிகளில் ஒரு அணிக்கு வாய்ப்புள்ளது.

இந்தியாவுக்கு இருக்கும் சிக்கல்

இன்று முதல் பிரிவில் இடம்பெற்றுள்ள அணிகள் மோதுகின்றன. தற்போது அகமதாபாத் நகரில் நடைபெற்று வரும் தென்னாப்பிரிக்கா - மேற்கு இந்திய தீவுகள் அணிகளுக்கு இடையிலான போட்டியில் வெற்றிபெறும் அணி அரையிறுதிக்கு தகுதிபெறும். இந்திய அணியை பொருத்தவரை நிச்சயம் அடுத்த இரண்டு போட்டிகளை வெல்ல வேண்டும். ஒருவேளை, மேற்கு இந்திய தீவுகள் இன்று வென்றால் இந்திய அணி அதிக ரன்ரேட் உடன் வெற்றிபெற வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்படும். இன்று இந்தியா - ஜிம்பாப்வே அணிகள் மோதுகின்றன, அவற்றின் பிளேயிங் வெலவனை இங்கு காணலாம்.

இந்தியா - ஜிம்பாப்வே பிளேயிங் லெவன்

இந்தியா: அபிஷேக் சர்மா, சஞ்சு சாம்சன், இஷான் கிஷன் (விக்கெட் கீப்பர்), சூர்யகுமார் யாதவ் (கேப்டன்), திலக் வர்மா, சிவம் துபே, ஹர்திக் பாண்டியா, அக்சர் படேல், அர்ஷ்தீப் சிங், வருண் சக்ரவர்த்தி, ஜஸ்பிரித் பும்ரா.

ஜிம்பாப்வே: தடிவானாஷே மருமானி (விக்கெட் கீப்பர்), பிரையன் பென்னட், டியான் மியர்ஸ், ரியான் பர்ல், சிக்கந்தர் ராசா (கேப்டன்), டோனி முன்யோங்கா, தஷிங்கா முசெகிவா, பிராட் எவன்ஸ், கிரேம் க்ரீமர், பிளஸ்ஸிங் முசரபானி, ரிச்சர்ட் நகரவா.

நேரலையை பார்ப்பது எப்படி?

இந்தியா - ஜிம்பாப்வே அணிகளுக்கு இடையிலான சூப்பர் 8 சுற்று போட்டி சென்னை சேப்பாக்கம் எம்.ஏ. சிதம்பரம் மைதானத்தில் இன்று இரவு 7 மணிக்கு தொடங்கும். டாஸ் இன்று மாலை 6.30 மணிக்கு வீசப்படும். ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் சேனலிலும், ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் தளத்திலும் சந்தா செலுத்தி நேரலையை காணலாம்.

லைவ் ஸ்கோர்கார்ட் + தமிழ் கமெண்டரி

ஒருவேளை, சந்தா செலுத்த இயலாதவர்கள் யூ-ட்யூப் மற்றும் பேஸ்புக்கில் இன்றைய இந்தியா - ஜிம்பாப்வே போட்டியின் ஸ்கோர்கார்டை நேரலையில் காணலாம். அதாவது, லைவ் ஸ்கோர்கார்ட் உடன் தமிழ் கமெண்டரியையும் நீங்கள் கேட்டு ரசிக்கலாம். நமது ஜீ தமிழ் நியூஸின் யூ-ட்யூப் மற்றும் பேஸ்புக் பக்கங்களில் நேரலையில் இந்த லைவ் ஸ்கோர்கார்ட் மற்றும் தமிழ் கமெண்டரி உடன் போட்டி குறித்த அப்டேட்டை பெறலாம். 

ஸ்கோர்கார்டில் பேட்டர்களின் ரன்கள், பந்துவீசுபவரின் விவரம், வீசப்படும் ஓவர் உள்ளிட்ட அனைத்து விவரங்களும் திரையில் தெரியும். கமெண்டரியில் ஒவ்வொரு பந்தையும் நமது கிரிக்கெட் வல்லுநர்களும், வர்ணனையாளர்களும் விவரிப்பார்கள். இரவு 7 மணியளவில் ஜீ தமிழ் நியூஸின் யூ-ட்யூப், பேஸ்புக் லைவ் ஸ்கோர்கார்ட் மற்றும் தமிழ் கமெண்டரியை பார்க்கலாம். 

About the Author

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

...Read More

